Μεγάλη Βρετανία: «Τον τεμάχισαν μετά από ανήθικη πρόταση» - Νέα στοιχεία για ανεξιχνίαστη εξαφάνιση 37χρονου

Τα τηλεοπτικά προγράμματα, που ασχολούνται με την δραματοποίηση και προσπάθεια εξεύρεσης νέων στοιχείων για την επίλυση των λεγόμενων «cold cases», των ανεξιχνίαστων εγκλημάτων δηλαδή, μέσω της παρουσίασής τους στο κοινό, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση παγκοσμίως,Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, μέσα από τέτοιες εκπομπές παρουσιάσθηκαν μάρτυρες και διάφορα άλλα αποδεικτικά στοιχεία, που οδήγησαν την Αστυνομία να ανοίξει πάλι έρευνα σε ανεξιχνίαστες υποθέσεις και σε κάποιες περιπτώσεις να αποκαλυφθούν δολοφόνοι, που κρύβονταν στην ανωνυμία του πλήθους.Στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «In the Footsteps of Killers» (σ.σ. Στα βήματα των δολοφόνων), του Channel 4 της βρετανικής τηλεόρασης το οποίο παρουσιάζουν η πασίγνωστη Βρετανίδα ηθοποιός Εμίλια Φοξ και ο καθηγητής εγκληματολογίας Ντέιβιντ Ουίλσον, στο επεισόδιο αυτής της Πέμπτης,. Σύμφωνα με την έρευνα της εκπομπής, ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε αφού απέρριψε τις σεξουαλικές προτάσεις ενός άντρα. Στη συνέχεια το πτώμα του τεμαχίσθηκε και τα μέλη του θάφτηκαν σε μια φάρμα εκτροφής γουρουνιών.Στο νέο επεισόδιο του «In the Footsteps of Killers», ο καθηγητής Ντέιβιντ Γουίλσον και η Εμίλια Φοξ μιλούν σε μια «επαφή» στην οποία ένας άστεγος είπε τι συνέβη στον Ρόμπερτ.Ο Ρόμπερτ Νταφ, τότε 37 ετών, δηλώθηκε αγνοούμενος τον Ιανουάριο του 2013, όταν δεν παραβρέθηκε στο πάρτι των 18ων γενεθλίων της κόρης του στο Λονδίνο. Η οικογένειά του περιγράφει την εξαφάνισή του ως «εντελώς εκτός του χαρακτήρα του». Δεν ήταν ο άνθρωπος, ισχυρίζονται, που θα ξεχνούσε το πάρτι γενεθλίων της μεγάλης του κόρης χωρίς ούτε καν να τηλεφωνήσει και στη συνέχεια να εξαφανισθεί από προσώπου γης. Η υπόθεσή του αντιμετωπιζόταν ως έρευνα αγνοούμενου προσώπου μέχρι το 2018, όταν εμφανίστηκε νέος μάρτυρας μετά από έκκληση της οικογένειας στο ITV London Tonight. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν νέα έρευνα, για δολοφονία αυτή τη φορά.