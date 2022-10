Dub Inc: Έρχεται στην Αθήνα για συναυλία η κορυφαία μπάντα της world reggae σκηνής

Κλείσιμο

Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και τραγούδια με ηχηρά κοινωνικά μηνύματα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρεεθούν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στο. Εκεί θα φιλοξενηθεί η εκρηκτικήτων, της κορυφαίας μπάντας τηςμουσικής σκηνής.Με καταγωγή από το Saint-Etienne, που βρίσκεται στη βιομηχανική καρδιά της Γαλλίας, οι Dub Inc συνδυάζουν την κλασσική reggae με dub, dancehall, ska, hip-hop στοιχεία και αφρικανικές επιρροές. Δημιουργούν έτσι ένα μεθυστικό μουσικό υβριδικό είδος με τραγούδια κοινωνικής αφύπνισης.Διατηρώντας το ανεξάρτητό πνεύμα τους και μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι Dub Inc είναι το πιο επιτυχημένο reggae συγκρότημα που παίζει σήμερα στην Ευρώπη και φυσικά έχουν συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα παγκόσμια φεστιβάλ.Οι χαρισματικοί τραγουδιστές των Dub Inc, Hakim «Bouchkour» Meridja και Aurelien «Komlan» Zohou τραγουδούν στα αγγλικά, γαλλικά και την καμπίλε (βερβερική γλώσσα που μιλιέται στην Αλγερία). Πλαισιωμένοι από το βαθύ μπάσο του Moritz Von Korff, τα πλήκτρα του Frédéric Peyron και του Idir Derdiche, την κιθάρα του Jérémie Grégeois και τα τύμπανα του Grégory "Zigo" Mavridorakis, οι Bouchkour και Komlan μεταδίδουν δυνατά θετικά μηνύματα μέσα από τα εντυπωσιακά φωνητικά τους, δημιουργώντας μουσική με πραγματικά παγκόσμια απήχηση.Η μουσική κουλτούρα των Dub Inc προέρχεται από τη μουσική παράδοση της αφύπνισης των ανθρώπινων συνειδήσεων και ψυχών. Πρόκειται για μια συνεπή και δυνατή μουσική φωνή, ταυτόχρονα όμως αισθαντική και ιδιαίτερα εκφραστική. Η αδικία, η αντίσταση, η αγάπη και ο ανθρωπισμός συνθέτουν το δικό της μήνυμα.