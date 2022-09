Μουσείο Μπενάκη: Διοργανώνει δράσεις για άτομα με Αλτσχάιμερ

Κλείσιμο

Είναι κοινώς αποδεκτό πως ηέχει θεραπευτικές ιδιότητες ενώ παράλληλα προσφέρει ψυχολογική ανακούφιση σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνατοδιοργανώνει τακτικές συναντήσεις για επισκέπτες με δυσκολίες μνήμης ή άνοια.Οι συμμετέχοντες και οι φροντιστές τους έχουν την ευκαιρία μίας μοναδικής εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής εμπειρίας αρχικά μέσα στους χώρους του Μουσείου Ελληνικού Πολιτισμού και αργότερα στα δορυφορικά του παραρτήματα.Για τα άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της ήπιας νόσου η ενασχόληση με την τέχνη αποδεδειγμένα παρέχει πολλές δυνατότητες για προσωπική ευεξία και ανάπτυξη με ευεργετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα «Ώρα για Μουσείο!» προσφέρει σε αυτή την ευαίσθητη και διαρκώς αυξανόμενη αριθμητικά κατηγορία κοινού πλούσια πνευματικά και ψυχικά ερεθίσματα. Σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, οι συναντήσεις στο Μουσείο έχουν σταθερό χαρακτήρα με στόχο, μεταξύ άλλων, να δώσουν στους συμμετέχοντες τη χαρά της συνάντησης, όπως και της ανταλλαγής εμπειριών και βιωμάτων.Στο πνεύμα αυτό το Μουσείο συμμετείχε στους εορτασμούς τουσε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών παρουσιάζοντας το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου Το θερινό ηλιοστάσιο ενός τολμηρού Βρετανού καλλιτέχνη σε 20 ωφελούμενους της Εταιρείας. Οι βασικοί συμμετέχοντες και οι φροντιστές τους περιηγήθηκαν μαζί με τους Επιμελητές Εκπαίδευσης του Μουσείου σε επιλεγμένους σταθμούς της έκθεσης John Craxton. Μία ελληνική ψυχή καταλήγοντας στο Κουτί της Μνήμης, το οποίο αφύπνισε μνήμες και αισθήσεις, εκεί όπου ο καθένας μας συναντά το κοινό παρελθόν και την ιδιωτική του ιστορία. Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου το ίδιο πρόγραμμα που υπήρξε και εναρκτήριο του κύκλου των θεματικών συναντήσεων Ώρα για Μουσείο! παρουσιάστηκε με τον τρόπο της προσομοίωσης σε 10 εταίρους του Φορέα από την Ιταλία, τη Λετονία και τη Σλοβενία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+: Art therapy as an empathic tool to strengthen and maintain the cognitive, physical and relational skills of people with dementia (Art VS Dementia).Το Τμήμα Εκπαίδευσης με σεβασμό προς τους ανθρώπους αυτούς αντιμετωπίζει με αισιοδοξία την προοπτική να συμβάλει σε μία αλλαγή στάσης απέναντι στην ασθένεια. Διαδραστικές περιηγήσεις και αντικείμενα που βγαίνουν από τις αποθήκες του Μουσείου, πολυαισθητηριακές παρουσιάσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια είναι τα συστατικά της νέας αυτής εκπαιδευτικής πρότασης. Στο ασφαλές περιβάλλον του Μουσείου το κοινό θα βρει μία ευκαιρία για ελπίδα, αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής αξιοποιώντας μία απεριόριστη δεξαμενή μνήμης και αισθητικής απόλαυσης.Η επόμενη «Ώρα για Μουσείο!» προγραμματίζεται για τηστο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού, με τίτλο Οίκος, οικείο, οικειότητα. Στα σπίτια του Μουσείου Μπενάκη. Τρία εντυπωσιακά εσωτερικά της Νεοελληνικής Συλλογής, το Σκυριανό δωμάτιο και οι καλοί οντάδες στο Υδραίικο αρχοντικό του Βούλγαρη και στο περίφημο Κοζανίτικο κονάκι μιας επιφανούς οικογένειας της Κοζάνης μας «υποδέχονται» για να μιλήσουμε για το σπίτι ως επίκεντρο της οικογενειακής δραστηριότητας αλλά και της εξωστρέφειας προς την κοινότητα. Τέχνες ταπεινές και χρυσοποίκιλτες σε συνδυασμό με συνήθειες που επιβιώνουν μέχρι σήμερα μετουσιώνουν την αίσθηση της εγγύτητας και ασφάλειας, της θαλπωρής και της χαράς.