Χορός: Μεγάλες πρεμιέρες στο ARC FOR DANCE FESTIVAL

Με επτά πρωτόυπες χορευτικές πρεμιέρες, που θα φιλοξενηθούν στοθα κορυφωθεί το φετινό, επετειακό 15ο. Η διοργάνωση θα ανοίξει τις πύλες της στις 6 Σεπτεμβρίου, οι εκδηλώσεις του θα φιλοξενηθούν σε διάφορα σημεία της Αθήνας, μεταξύ των οποίων το Θέατρο Ροές, το Εθνικό Μουσείο Σύχγρονης Τέχνης κ.α., ενώ το εντυπωσιακό φινάλε θα γίνει στον Πειραιά, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως 2 τις Οκτωβρίου.Με κεντρικό σύνθημα «Fall into place», η διοργανώτρια εταιρεία του φεστιβάλ, DAN.C.CE Unitiva, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού Aerowaves, σχολιάζει χαρακτηριστικά την φετινή θεματική: «Γλώσσες πολλές, ανάμεσα στις οποίες και η ελληνική, συνδέουν την πτώση με τον τόπο σε μια παράξενη εικόνα ελεύθερης γείωσης των σωμάτων». Το #ARCFEST15 ξεκινά από τη διαπίστωση αυτή, καθώς ταυτόχρονα συνδέεται με την πραγματικότητα που ορίζουν οι κάθε λογής κρίσιμες μετατοπίσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, περιβαλλοντικές αλλαγές, πολεμικές καταστροφές και μεταναστευτικές ροές.Σε αυτή τη βίαιη κίνηση/πτώση των σωμάτων, το φεστιβάλ στοχάζεται «τον τρομακτικό πόθο του ανήκειν». Προτείνει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο χορός μας δείχνει τι σημαίνει να έχει και να αφήνει κανείς έναν τόπο, να βρίσκει δηλαδή το σημείο στο οποίο ταιριάζει μια δεδομένη στιγμή (fall into place) και να προχωρά χωρίς να το κατέχει.»Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ,, σημειώνει: «Όλα τα χορευτικά έργα στο φετινό #ARCFEST15 συναντώνται στον εξαιρετικό τόπο όπου το ανήκειν σημαίνει την επιλογή ελεύθερης, ισότιμης συμπόρευσης, και εστιάζουν σε εκδοχές της περίπλοκης αυτής συνθήκης: στη λοξοδρόμηση, το γίγνεσθαι από κοινού, την ατίθαση αγάπη, τις εμπρηστικές εναντιώσεις και επακόλουθες συμφιλιώσεις, την ποιητική της ατέλειας και της αστάθειας, τον συντονισμό με ξένους ήχους, τα μοτίβα της φυγοδικίας, το «μουρμούρισμα» –τους οργανικούς συσχετισμούς των πουλιών στο πέταγμά τους–, την ξαφνική αιώρηση, τη δραστική αμφισβήτηση της επικράτειας, την αποτροπή του φόβου.»To φεστιβάλ, που φέτος ξεκινά με την ενότητα ARC_FOR ALL, ένα συμπεριληπτικό εργαστήρι χορού και σύνθεσης χορογραφίας σε συνεργασία με τη Liminal (6-12/9), περιλαμβάνει επίσης στο πρόγραμμά του virtual reality παράσταση και μια live performance στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ARC_HITECTS, 18/9), δημιουργίες νέων χορογράφων στο Θέατρο Ροές (Prime Movers, 24–25/9) και κορυφώνεται με τις παραστάσεις του κεντρικού φεστιβάλ όπου 7 πρωτότυπα χορευτικά έργα (3 στην παγκόσμια πρεμιέρα τους και 4 σε πρώτη παρουσίασή τους στην Αθήνα) θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (MAIN FEST, 29/9–2/10), Οι παραστάσεις του κεντρικού φεστιβάλ θα μεταδίδονται και ζωντανά διαδικτυακά (ARC_FLOW), ενώ το πρόγραμμα του φετινής διοργάνωσης συμπληρώνουν τα masterclasses και σεμινάρια για επαγγελματίες χορευτές (ARC_HOTHOUSES, 27/9–1/10) στον χώρο του Dance Cultural Centre (DAN.C.CE) και του Gaz Symphony Studio.Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο 15o ARC FOR DANCE FESTIVAL (αλφαβητικά) είναι οι Alessandro Carboni, Silvia Gribaudi, Andreas Hannes, Igor and Moreno, Le Grand jete, Δάφνη Αντωνιάδου, Γιάννης Αντωνίου, Αναστασία Βαλσαμάκη, Εύα Γεωργιτσοπούλου, Χριστιάνα Κοσιάρη, Χάρης Κούσιος, Ηλίας Λαζαρίδης, Ιωάννης Μανταφούνης, Ελιάν Ρουμιέ, Εμμανουέλα Σακελλάρη, Διαμάντω Χατζηζαχαρία. Συντονίστρια των ARC_DIALOGUES θα είναι η Χρυσάνθη Μπαδέκα.Όλες οι παραστάσεις καθώς και οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ είναιARCHITECTS17-18 ΣΕΠ & 23 ΣΕΠ17 ΣεπτεμβρίουIGOR x MORENO - IDIOT-SYNCRACY VR (ΙΤΑ)@ Dance Cultural Centre – ώρα: 19:00 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 40'18 ΣεπτεμβρίουALESSANDRO CARBONI - THE ANGULAR DISTANCE OF A CELESTIAL BODY (ΙΤΑ)@ Ε.Μ.Σ.Τ. - ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ώρα 17:00 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 40'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - BODY MONOLOGUE (GRC)@ Ε.Μ.Σ.Τ. - VR ΠΡΕΜΙΕΡΑ – ώρα 18:00 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 20'23 ΣεπτεμβρίουΧΑΡΗΣ ΚΟΥΣΙΟΣ - 17000" (GRC, CYP)@ Θέατρο Ροές – ώρα: 20:30 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 40'PRIME MOVERS24 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30ΕΛΙΑΝ ΡΟΥΜΙΕ - ΙΝΤΕΚΑΛ انتقال (GRC)@ Θέατρο Ροές – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 15'ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - REMEMBERING A LINE DANCE (GRC)@ Θέατρο Ροές - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 15'25 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΟΣΙΑΡΗ – CHAINED (GRC)@ Θέατρο Ροές - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 15'ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΑΤΖΑΖΑΧΑΡΙΑ – ΑΙΘΡΙΟ (CYP)@ Θέατρο Ροές - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 20'ARC DIALOGUES@ Θέατρο Ροές (μετά τις παραστάσεις των PRIME MOVERS)Συντονισμός συζήτησης: Χρυσάνθη Μπαδέκα - Ώρα: 21:15ARC HOOD29 ΣΕΠ – 2 ΟΚΤ@ Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (πριν τις παραστάσεις του Main Festival)29 Σεπτεμβρίου & 1 ΟκτωβρίουLE GRAND JETE - TURN AROUND BOY (FRA)Ώρα: 20:00 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 15'30 Σεπτεμβρίου & 2 ΟκτωβρίουΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΑΤΖΑΖΑΧΑΡΙΑ - A WALK IN THE PARK (CYP)Ώρα: 20:00 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10'MAIN FEST29 ΣΕΠ – 2 ΟΚΤ@ Δημοτικό Θέατρο Πειραιά29 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30ΔΑΦΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ – DREAMS OF TIME (GRC)ΠΡΕΜΙΕΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 40'ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – STRANGERS (GRC)ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 40'30 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:30ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - EXTRA VAGANZZZA (GRC)ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40'ANDREAS HANNES – WARPING SOUL (NLD)ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 20'1 Οκτωβρίου, ώρα 20:30ΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART (GRC, DEU)ΠΡΕΜΙΕΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30'SILVIA GRIBAUDI – GRACES (ITA)ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 45'2 Οκτωβρίου, ώρα 20:30ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ – HOOKED (BEL, ITA)ΠΡΕΜΙΕΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 50'HOTHOUSES@ Χώρος, Gaz Symphony Studio, Dance Cultural Centre (DAN.C.CE)6-12 ΣεπτεμβρίουARC FOR ALL - ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ LIMINAL (Workshop για χορευτές με και χωρίς αναπηρία) @ Χώρος27-29 ΣεπτεμβρίουBUSH HARTSHORN - GIVING & RECEIVING FEEDBACK (Workshop για καλλιτέχνες και κοινό)@Gaz Symphony Studio - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ΩΡΕΣ (ώρα: 14:00)30 Σεπτεμβρίου– 1 ΟκτωβρίουΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Masterclass για επαγγελματίες χορευτές)@Dance Cultural Centre - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ΩΡΕΣ (30/9, ώρα 12:00 – 1/10, ώρα: 13:00)1 ΟκτωβρίουSILVIA GRIBAUDI - A FREE BODY@Dance Cultural Centre - ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90' (ώρα: 11:00)