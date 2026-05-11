Μέσα στο Grand Egyptian Museum: Πύλη στα μυστήρια της Αρχαίας Αιγύπτου
19.000 επισκέπτες την ημέρα στην πρώτη εβδομάδα δημόσιας λειτουργίας μετά τα εγκαίνια του GEM (1/11/2025), σχεδόν τριπλάσιοι από τη δοκιμαστική περίοδο - Σταθεροποιήθηκαν στις 15.000, τη μέγιστη δυναμικότητά του - Πώς η ελληνική Hans & Gretel διέβλεψε την ευκαιρία και άνοιξε το 4ο κατάστημά της στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου
Για δύο δεκαετίες ήταν το μεγαλύτερο εργοτάξιο της Αφρικής. Την 1η Νοεμβρίου 2025, το Grand Egyptian Museum (GEM) άνοιξε επίσημα τις πύλες του στη Γκίζα, σε απόσταση αναπνοής από τις Πυραμίδες, και άλλαξε μονομιάς τη δυναμική μιας ολόκληρης χώρας.
Το μουσείο, το μεγαλύτερο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό, εκτείνεται σε 500.000 τετραγωνικά μέτρα και στεγάζει πάνω από 100.000 αντικείμενα χιλιάδων χρόνων αιγυπτιακής ιστορίας. Το κεντρικό του έκθεμα; Η πλήρης συλλογή του βασιλιά Τουταγχαμών, 5.992 αντικείμενα συμπεριλαμβανομένης της χρυσής μάσκας του, εκτεθειμένα μαζί για πρώτη φορά από την ανακάλυψη του τάφου του το 1922.
Η ιδέα για τη δημιουργία του GEM ανακοινώθηκε το 1992, ενώ η κατασκευή ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2023, με κόστος περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Το κτίριο του μουσείου, σχεδιασμένο από τους Ιρλανδούς αρχιτέκτονες Róisín Heneghan και Shi-Fu Peng, εντυπωσιάζει με τη μοναδική του μορφή, ένα αμβλυμένο τρίγωνο που ευθυγραμμίζεται με τις Μεγάλες Πυραμίδες του Χέοπα και του Μενκαουρέ (είναι γνωστός με το εξελληνισμένο όνομά του Μυκερίνος).
Η πρόσοψη από ημιδιαφανές αλάβαστρο, η πλατεία με τις φοινικιές και η μεγάλη είσοδος με τον επιβλητικό αίθριο, όπου εκτίθενται γιγάντιες αρχαίες μορφές όπως η 3.200 ετών προτομή του Ραμσή Β’, δημιουργούν ένα σκηνικό που αιχμαλωτίζει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή.
Το GEM δεν είναι απλώς χώρος προβολής αντικειμένων. Σχεδιάστηκε για να ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η εικονική πραγματικότητα, και να λειτουργεί ως διεθνές κέντρο επικοινωνίας μεταξύ μουσείων.
Το GEM φιλοξενεί αντικείμενα μοναδικής αξίας και ιστορικής σημασίας, όπως η δεύτερη ηλιακή βάρκα του Χέοπα, η συλλογή της βασίλισσας Χετέρες, μητέρας του Χέοπα, και η συλλογή του ζεύγους Γιούγια και Θούγια, γονέων της βασίλισσας Τιγιέ. Η μεταφορά αυτών των θησαυρών, πολλές φορές κολοσσιαίων διαστάσεων, αποτέλεσε πρόκληση: η 82τονη προτομή του Ραμσή Β’ μετακινήθηκε από την πλατεία Ραμσή στο Κάιρο στο μουσείο το 2018, σηματοδοτώντας την έναρξη της εκθεσιακής προετοιμασίας.
Αλλά πίσω από την πολιτισμική εμβέλεια κρύβεται μια ωμά οικονομική πραγματικότητα.
Η εταιρεία αξιολόγησης Fitch Solutions εκτιμά ότι τα τουριστικά έσοδα θα φτάσουν τα 18,6 δισεκατομμύρια το 2026, με συνολικές προβλέψεις για 97 δισεκατομμύρια μεταξύ 2025 και 2029.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: Στην πρώτη εβδομάδα δημόσιας λειτουργίας (4/11/2205), το Grand Egyptian Museum υποδέχτηκε κατά μέσο όρο 19.000 επισκέπτες ημερησίως, σχεδόν τριπλάσιους από ό,τι κατά τη δοκιμαστική περίοδο. Τον Δεκέμβριο του 2025 ο αριθμός σταθεροποιήθηκε στους 15.000, που αντιστοιχεί στη μέγιστη δυναμικότητα του χώρου.
Ο αντίκτυπος δεν μετριέται μόνο σε εισιτήρια. Η εγκαινίαση του μουσείου αναζωογονεί τις αγορές ξενοδοχείων και ακινήτων στη Γκίζα, με αυξανόμενη ζήτηση για high-end ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα retail.
Παράλληλα, η αιγυπτιακή κυβέρνηση έχει ήδη στηρίξει επενδυτική συμφωνία 265 εκατομμυρίων δολαρίων με μεγάλους διεθνείς ομίλους για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε Κάιρο, Λούξορ, Ερυθρά Θάλασσα και Σινά, με στόχο η συνολική ξενοδοχειακή δυναμικότητα να φτάσει τις μισό εκατομμύριο κλίνες.
Με άλλα λόγια: το Κάιρο χτίζει υποδομές για τεράστιο όγκο επισκεπτών και κάθε χώρος retail, εστίασης ή εμπειρίας που μπορεί να τους εξυπηρετήσει αξίζει ξαφνικά πολύ περισσότερο.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η αλυσίδα Hans & Gretel, η οποία έξι μήνες μετά από τα μεγάλα εγκαίνια του GEM (1/11/2025), παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, άνοιξε το τέταρτό της κατάστημα στο Κάιρο.
Η αλυσίδα Hans & Gretel ιδρύθηκε το 2017 στο Μοναστηράκι της Αθήνας ως θεματικό concept γλυκών εμπνευσμένο από τα παραμύθια των Αδελφών Γκριμ, και σήμερα αριθμεί 32 καταστήματα σε 8 χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Τουρκία.
Ο ιδρυτής και CEO της αλυσίδας Hans & Gretel, Θανάσης Ανυφαντής, καθώς και ο franchisee κ. Mahmood Saad εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την ανάπτυξη στην αιγυπτιακή αγορά και δήλωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω επέκταση του δικτύου.
Όπως παραδέχεται ο ίδιος, «τα πράγματα στην αρχή δεν πήγαν όπως τα είχαμε φανταστεί». Το brand βρισκόταν ακόμη στο περιθώριο μιας πολυδιάσπασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από εποχιακά projects έως καταστήματα εστίασης και διοργάνωση εκδηλώσεων. Κι όμως, παρά το ότι οι αριθμοί δεν έβγαιναν κάτι παράδοξο συνέβαινε.
«Σχεδόν κάθε μέρα δεχόμουν ένα τηλεφώνημα από τους συνεργάτες μου, να με ενημερώσουν ότι κάποιος ήρθε και ζήτησε πληροφορίες για franchise ή ότι κάποιος ρώτησε πως μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα στη χώρα του». Χωρίς διαφήμιση, χωρίς στρατηγική ανάπτυξης, χωρίς ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία, το ερώτημα που προέκυπτε ήταν αναπόφευκτο, πώς γίνεται κάτι που δεν έχει ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία να τραβάει τόσο έντονα το ενδιαφέρον του κόσμου;
Η καμπή ήρθε με την πρόταση ενός ανθρώπου από τη Βοστώνη, μια αγορά με ώριμο retail οικοσύστημα και υψηλές απαιτήσεις. «Πήγε κατευθείαν στην ουσία: “Πόσα χρήματα θέλεις να σου αφήσω ως προκαταβολή για να ανοίξουμε αυτό το κατάστημα στην Αμερική;”». Εκείνη η στιγμή λειτούργησε ως αφύπνιση, εξηγεί ο Θανάσης Ανυφαντής. «Κατάλαβα ότι το Hans δεν ήταν απλώς ένα μαγαζί, αλλά κάτι ζωντανό».
Από εκεί και πέρα, η πρόκληση δεν ήταν πια αν μπορεί να ταξιδέψει, αλλά πώς να προστατευθεί.
- Κύριε Ανυφαντή, αν το 2017 στο Μοναστηράκι σας έλεγαν ότι σε 8 χρόνια θα ανοίγατε κατάστημα δίπλα στις Πυραμίδες, τι θα απαντούσατε;
Νομίζω πως τότε θα μου φαινόταν περισσότερο σαν όνειρο παρά σαν ρεαλιστικό πλάνο. Το Hans & Gretel ξεκίνησε πολύ αυθόρμητα, με στόχο να δημιουργήσει μια διαφορετική εμπειρία γύρω από το γλυκό και όχι απαραίτητα ένα διεθνές δίκτυο.
Αυτό που με συγκινεί σήμερα είναι ότι το brand κατάφερε να ταξιδέψει σε τόσο διαφορετικές χώρες και κουλτούρες χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα του. Το να βλέπεις ένα concept που γεννήθηκε στο Μοναστηράκι να λειτουργεί δίπλα στις Πυραμίδες, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, είναι μια υπενθύμιση ότι όταν κάτι δημιουργείται με συναίσθημα και συνέπεια, μπορεί τελικά να ξεπεράσει κάθε αρχική προσδοκία.
2. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε στην αιγυπτιακή αγορά;
Κάθε αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και η Αίγυπτος είναι μια αγορά με πολύ έντονο ρυθμό, διαφορετική καταναλωτική κουλτούρα και μεγάλες απαιτήσεις σε επίπεδο λειτουργίας. Ταυτόχρονα όμως, είναι και μια αγορά με πολύ θερμό κοινό, που αγκαλιάζει έντονα concepts με experiential χαρακτήρα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξελισσόμαστε συνεχώς και να προσαρμοζόμαστε χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας.
3. Τι κάνει ένα concept να «ταξιδεύει» σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς;
Πιστεύω πως ένα concept μπορεί να ταξιδέψει όταν βασίζεται περισσότερο στο συναίσθημα και όχι μόνο στο προϊόν. Ο κόσμος μπορεί να έχει διαφορετικές συνήθειες ή γεύσεις, όμως η διάθεση για εμπειρία, εικόνα και συναίσθημα είναι κοινή παντού.
Στο Hans & Gretel προσαρμόζουμε στοιχεία του product mix ανάλογα με την αγορά, αλλά διατηρούμε αναλλοίωτη την φιλοσοφία του brand, η οποία βασίζεται στην ποιότητα, τη φιλοσοφία και την αίσθηση ότι κάθε επίσκεψη είναι μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Αυτό είναι που τελικά δημιουργεί τη σύνδεση με τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τη χώρα.
4. Το experiential retail είναι η νέα πραγματικότητα. Πού βλέπετε τη Hans & Gretel σε 5 χρόνια;
Το experiential retail δεν αφορά πλέον μόνο στον σχεδιασμό ενός όμορφου χώρου, αλλά τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας που ο καταναλωτής θέλει να ζήσει και να θυμάται. Προς αυτήν την κατεύθυνση θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα κινηθεί ακόμη περισσότερο η Hans & Gretel τα επόμενα χρόνια.
Σε πέντε χρόνια βλέπω το brand να έχει ακόμη πιο ισχυρή διεθνή παρουσία, αλλά ταυτόχρονα να εξελίσσεται και σε επίπεδο concept, μέσα από νέα formats, νέα προϊόντα και πιο σύγχρονες προτάσεις που ανταποκρίνονται στις νέες καταναλωτικές τάσεις. Και μάλιστα αυτό είναι κάτι που ήδη προετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε να συστήσουμε στο κοινό εντός του καλοκαιριού.
5. Ποιο είναι το λάθος που δεν θα κάνατε ξανά σε μια νέα αγορά;
Στην πρώτη φάση της ανάπτυξής μας κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα, γιατί υπήρχε πολύ έντονη ζήτηση από διαφορετικές χώρες. Με τον χρόνο καταλάβαμε ότι η ανάπτυξη χρειάζεται στρατηγική, σωστή προετοιμασία, ισχυρή τοπική υποστήριξη και συνεργάτες που πραγματικά κατανοούν τη φιλοσοφία του brand.
Σήμερα είμαστε πολύ πιο επιλεκτικοί στις αγορές και στις συνεργασίες που προχωράμε. Προτιμούμε να αναπτυσσόμαστε με πιο στρατηγικά και σταθερά βήματα, ώστε κάθε νέο κατάστημα να μπορεί να υποστηρίξει πραγματικά την εμπειρία που θέλουμε να προσφέρουμε.
6. Αναζητάτε επενδυτή ή προτιμάτε να μεγαλώνετε με τους δικούς σας ρυθμούς;
Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με τρόπο που να μας επιτρέπει να διατηρούμε τον έλεγχο της ποιότητας και της ταυτότητας του brand. Για εμάς, έχει σημασία η ανάπτυξη να γίνεται με ουσία και σωστές βάσεις, όχι απλώς με ταχύτητα. Σήμερα, έχουμε παρουσία σε 8 χώρες με περισσότερα από 30 καταστήματα και η γεωγραφική ανάπτυξη παραμένει βασικός μας άξονας.
Για την περίοδο 2026-2027, προτεραιότητα αποτελούν αγορές, όπως το Μαρόκο, η Ρουμανία, το Μπαχρέιν, οι Φιλιππίνες και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πρώτο σταθμό τη Βοστώνη, ενώ, παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία στην Ελλάδα με επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και σε νησιά.
Φυσικά, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες που μπορούν να προσφέρουν πραγματική αξία στο brand. Όμως, το πιο σημαντικό είναι οποιαδήποτε ανάπτυξη να γίνεται με ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία και βλέπουν τη Hans & Gretel όχι μόνο ως business, αλλά και ως ένα brand εμπειρίας με μακροπρόθεσμο όραμα.
Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνεται επέκταση σε αγορές όπως ΗΠΑ (Βοστώνη), Ρουμανία, Φιλιππίνες, Μαρόκο, Μπαχρέιν, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη σε χώρες με τουριστική και εμπορική δυναμική.
Το επόμενο διάστημα η εταιρεία θα παρουσιάσει νέα concepts και προγραμματίζει ανοίγματα σε Νάξο, Ρέθυμνο και Αθήνα.
Το timing δεν είναι τυχαίο. Η εταιρεία εντόπισε έγκαιρα ότι η Αίγυπτος δεν χρειαζόταν μόνο ξενοδοχεία και αρχαιολογικούς χώρους, χρειαζόταν experiences.
Σε μια χώρα που μετατρέπεται σε παγκόσμιο πολιτιστικό προορισμό, η ζήτηση για διαφορετικές εμπειρίες κατανάλωσης μεγαλώνει παράλληλα με τον τουρισμό.
Για τα εγκαίνια ταξίδευσαν δημοσιογράφοι αλλά και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, που δοκίμασαν τις γλυκιές δημιουργίες και ενθουσιάστηκαν από τις γεύσεις, την υψηλή ποιότητα και τις επιλογές προϊόντων από όλο τον κόσμο.
Η ελληνική «ήπια δύναμη» στη Μέση Ανατολή
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση: ελληνικές εταιρείες που στρέφονται δυναμικά νότια και ανατολικά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική εγγύτητα, την πολιτισμική συνάφεια και τη φήμη της ελληνικής γαστρονομίας ως brand. Η Αίγυπτος, με το GEM ως καταλύτη, προσφέρει ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας: μια οικονομία που ανοίγεται, μια αστική τάξη που μεγαλώνει και εκατομμύρια τουρίστες που αναζητούν κάτι πέρα από τις Πυραμίδες.
Το GEM έχει ήδη δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στη Γκίζα, ενώ οι tour operators σχεδιάζουν πλέον ολόκληρα προγράμματα γύρω από το μουσείο. Αυτός ο νέος τύπος επισκέπτη, με περισσότερες ημέρες παραμονής, μεγαλύτερη διάθεση δαπάνης, είναι ακριβώς το κοινό που αναζητούν brands με ισχυρή εμπειριακή ταυτότητα.
Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η Αίγυπτος αποτελεί ευκαιρία. Είναι ποιος θα είναι εκεί πρώτος.
Τυχόν παραβίαση των νέων κανόνων συνεπάγεται πρόστιμα από 5.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 80 ευρώ) και άνω, ποσά που είναι ιδιαίτερα επαχθή για μια χώρα που βιώνει υψηλό πληθωρισμό, υποτίμηση του νομίσματος και έλλειψη συναλλάγματος. «Οι τιμές της ζωοτροφής έχουν εκτοξευτεί. Και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση έχει δυσκολέψει», λέει χαρακτηριστικά ο Αλί.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ανησυχίες της ξεναγού Χόντα Ράντι, η οποία στρέφει την κριτική της στο νέο σύστημα κοινόχρηστων λεωφορείων.
Όπως επισημαίνει, τα λεωφορεία ακολουθούν σταθερή διαδρομή και δεν αναμένουν τους επισκέπτες, γεγονός που «παρατείνει τη διάρκεια των επισκέψεων και περιορίζει την ελευθερία εξερεύνησης». Πρακτικό πρόβλημα αποτελεί και το ότι οι τουρίστες δεν μπορούν να αφήσουν τα αντικείμενά τους στο όχημα ενώ φωτογραφίζονται, καθώς τα λεωφορεία αναχωρούν κάθε λίγα λεπτά.
Το Κάιρο δεν είναι πια μόνο οι Πυραμίδες. Είναι μια αγορά που αλλάζει με ταχύτητα, προσελκύει κεφάλαια και ανοίγεται σε νέους παίκτες. Κάποιοι το περίμεναν να το δουν. Κάποιοι άλλοι ήταν ήδη εκεί.
