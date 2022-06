Evia Film Project: Όλο το πρόγραμμα

Κλείσιμο

Το Evia Film Project , η νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό. Προβολές, ανάπτυξη νέων κινηματογραφικών σχεδίων, πράσινες δράσεις, ανοιχτές συζητήσεις, masterclasses, εργαστήρια για παιδιά και φοιτητές, καθώς και μία μεγάλη συναυλία, περιμένουν το κοινό σε μία πενθήμερη γιορτή του σινεμά στη Βόρεια Εύβοια.Οι εκδηλώσεις του Evia Film Project θα πραγματοποιηθούν μεγια το κοινό από τιςΤο Evia Film Project είναι ένας τρίτος πόλος δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μετά το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο. Αποτελεί ένα από τα έργα «Φωτοδότες», που εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Βόρειας Εύβοιας.Το Evia Film Project ανοίγει με την ταινία της Κολίν Σερό, Ο Πράσινος Πλανήτης την Τετάρτη 15 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Απόλλων της Αιδηψού, ο οποίος ύστερα από δεκαετίες που ήταν κλειστός, θα αναδιαμορφωθεί από το Φεστιβάλ και θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του για τους θεατές.Η ταινία λήξης του Evia Film Project είναι το νέο ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Όσκαρ και Χρυσό Φοίνικα γερμανού σκηνοθέτη, Φόλκερ Σλέντορφ Ο Δασοποιός. Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή 19 Ιουνίου, στον κινηματογράφο Απόλλων.Δώδεκα ταινίες αγαπημένων σκηνοθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα προβληθούν στους θερινούς κινηματογράφους της Αιδηψού και της Λίμνης, ενώ μία αναπάντεχη προβολή με υπέροχες μικρού μήκους ταινίες θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Αγίας Άννας. Ανάμεσα στους δημιουργούς που θα βρεθούν στη Βόρεια Εύβοια είναι και οι Γιώργος Τσεμπερόπουλος και Σάκης Μανιάτης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το ντοκιμαντέρ τους, Μέγαρα.Νέα σχέδια ταινιών και ταινίες σε εξέλιξη από ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζονται στην Αγορά του Evia Film Project, με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών και αγαπημένων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Evia Film Project φιλοδοξεί να αποτελέσει κινηματογραφικό πόλο έλξης για το πράσινο σινεμά, δημιουργώντας μια νέα πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα παγκοσμίως.O τραγουδιστής και τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας, ambassador του Evia Film Project, θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της Αγίας Άννας το Σάββατο 18 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μαζί του θα είναι και οι αγαπημένοι φίλοι του Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Ξένια Ντάνια και Ελένη Αράπογλου.Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ανοιχτή συζήτηση για την βιώσιμη κινηματογραφική παραγωγή, ένα εργαστήρι της WWF Ελλάς για τις δασικές πυρκαγιές, masterclasses για τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας στις περιβαλλοντικές ταινίες, σε συνεργασία με το iMEdD, από τους δημοσιογράφους Γιώργο Αυγερόπουλο και Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Επίσης, ο διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Φρέντζος θα παραδώσει ένα masterclass για την τεχνολογία στον κινηματογράφο, ενώ στη Βόρεια Εύβοια θα βρεθεί και ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Γκίντιον Μέντελ, ο οποίος θα παρουσιάσει το προσωπικό του πρότζεκτ Burning World.Το Evia Film Project περιλαμβάνει, επίσης, ένα πλούσιο πρόγραμμα για γονείς και παιδιά. Θα απολαύσουμε ταινίες που εξερευνούν τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, θα συμμετάσχουμε σε συναρπαστικά κινηματογραφικά εργαστήρια για παιδιά και θα παίξουμε ένα περιβαλλοντικό επιτραπέζιο παιχνίδι. Όλες οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.Το Evia Film Project εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού έργου «Φωτοδότες» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια, το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά και το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας.Ανοιχτές συζητήσεις, εργαστήρια και masterclasses περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Evia Film Project, της νέας πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα ανά ημέρα, ώρα και τόπο διεξαγωγής.Α΄ Μέρος 13:00 – 15:00Διάλειμμα 15:00 – 17:00Β΄ Μέρος 17:00 – 19:00Αγορά – Ανοιχτή συζήτηση για την πράσινη παραγωγή ταινιώνΜην φοβάστε την Πράσινη Συμφωνία: Απλές συμβουλές και έξυπνες πρακτικέςΚορυφαίοι επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας μιλούν για το πώς είναι να δουλεύουν σε πράσινες παραγωγές που ακολουθούν πρακτικές βιωσιμότητας. Μοιράζονται τις εμπειρίες και τα βιώματά τους καθώς και τα εμπόδια, τα λάθη, αλλά και τις λύσεις που συνάντησαν στο δρόμο για μια πιο πράσινη κινηματογραφική βιομηχανία.Συντονισμός Συζήτησης: Ieva Ūbele | Παραγωγός, Head of Industry IDFF Beldocs | ΛετονίαAlberto Battocchi | Film Commissioner, Trentino Film Commission | ΙταλίαNina Hauser | Green Commissioner και Green Film Consultant, Austrian Film Institute, Eurimage Study Group Green Filming | ΑυστρίαTitus Kreyenberg | Παραγωγός, unafilm | ΓερμανίαDietlind Centa Rott | CEO - Film Commissioner - Green Film Consultant, LAFC Evergreen Prism | ΑυστρίαMyriam Sassine | Παραγωγός, Abbout Productions | ΛίβανοςΤο απόσταγμα18:00Masterclass του Ορέστη ΑνδρεαδάκηΟ Ταύρος και το Χταπόδι: Το περιβάλλον από τα ζωγραφικά ντοκιμαντέρ στην κινηματογραφική ζωγραφικήΟ διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανατρέχει στην ιστορία της Δυτικής εικαστικής παράδοσης για να εξετάσει πώς οι σύγχρονες κινηματογραφικές αφηγήσεις φανερώνουν νέους τρόπους να συντονιστούμε με τη φύση και να μάθουμεαπό τα όντα πέρα-από-το-ανθρώπινο.Το απόσταγμα11:00Μην φοβάστε την Πράσινη Συμφωνία: Απλές συμβουλές και έξυπνες πρακτικέςΣε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά ΕυβοίαςΚορυφαίοι επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας συζητούν με τους φοιτητές την εμπειρία τους από πράσινες παραγωγές που ακολουθούν πρακτικές βιωσιμότητας. Μοιράζονται τις εμπειρίες και τα βιώματά τους, καθώς και τα εμπόδια, τα λάθη, αλλά και τις λύσεις που συνάντησαν στο δρόμο για μια πιο πράσινη κινηματογραφική βιομηχανία.18:00Workshop της WWF ΕλλάςΖώντας με τις δασικές πυρκαγιέςΔασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμοΗλίας Τζηρίτης, συντονιστής δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές του WWF ΕλλάςΠροστασία των πολιτών από τις δασικές πυρκαγιές και η σημασία της προετοιμασίας των κατοικιώνΔρ. Μιλτιάδης Αθανασίου, ειδικός στις δασικές πυρκαγιέςΕπιπτώσεις δασικών πυρκαγιών στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον – Έργα αποκατάστασηςΔρ. Νίκος Γεωργιάδης, συντονιστής δράσεων δασικής διαχείρισης του WWF EλλάςΜετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, αλλά και την ανυπολόγιστη ζημιά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στα δάση της χώρας, είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα, τόσο στην Εύβοια όσο και στις υπόλοιπες παθούσες περιοχές. Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, η προστασία όλων μας και η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών είναι τα βασικά ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το WWF Ελλάς οργανώνει ένα σύντομο workshop με θέμα τις δασικές πυρκαγιές, την επόμενη μέρα της καταστροφής, αλλά και το τι μπορούμε όλοι να κάνουμε για μια σωστή πρόληψη.Το απόσταγμα19:00iMEdD MasterclassΗ δημοσιογραφία στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για το περιβάλλονΓιώργος Αυγερόπουλος, κινηματογραφιστής/δημοσιογράφοςΣε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά ΕυβοίαςO καταξιωμένος κινηματογραφιστής και δημοσιογράφος Γιώργος Αυγερόπουλος θα μοιραστεί την πολυετή εμπειρία του στη δημιουργία ντοκιμαντέρ, δίνοντας παραδείγματα και συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη της αφήγησης και την ανάγκη της έρευνας και της τεκμηρίωσης. Ο Γιώργος Αυγερόπουλος έχει δημιουργήσει 101 ντοκιμαντέρ, δώδεκα εκ των οποίων αγγίζουν περιβαλλοντικά θέματα με τη δημοσιογραφία να αποτελεί, όπως λέει ο ίδιος, ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιεί. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα και η κριτική ανάγνωση της πραγματικότητας τον βοηθούν να προσεγγίζει τα θέματα με έναν ολιστικό τρόπο, ωθώντας τον να ερευνήσει τις πιθανές παραμέτρους, διαγράφοντας μια σημαντική πορεία στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης, τόσο σε επίπεδο θεματολογίας όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης και αισθητικής.Κτίριο Μελά11:00iMEdD MasterclassΤο ρεπορτάζ πίσω από μια ταινία για το περιβάλλον – Ένας πρακτικός οδηγόςΚατερίνα Χριστοφιλίδου, δημοσιογράφος περιβαλλοντικών θεμάτωνH δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα από τη δεκαετία του ’90, θα συζητήσει πώς η ανεξάρτητη δημοσιογραφική έρευνα, σε συνδυασμό με την καλλιτεχνική ματιά, μπορούν πιθανώς να ανοίξουν νέους δρόμους για την κατανόηση ενός κόσμου που αλλάζει. Μέσα από έναν πρακτικό οδηγό, θα δοθούν συμβουλές για τη διαχείριση ενός περιβαλλοντικού θέματος και θα αναπτυχθούν πρακτικές που μπορούν να υποστηρίξουν έναν/μία επαγγελματία στην προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος που επηρεάζει την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια υγεία. Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως η ανάλυση των παραμέτρων και οι θεματικοί άξονες, η δημοσιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση, η εύρεση και χρήση αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων, όπως και η επαλήθευση και διαφοροποίηση των πηγών. Με τα λόγια της δημοσιογράφου: «Η κλιματική κρίση είναι πολλά περισσότερα από την υπερθέρμανση του πλανήτη, είναι μια γενικευμένη περιβαλλοντική κρίση. [...] Η συστηματική ανθρώπινη παρέμβαση, με όρους κυριαρχίας επί του περιβάλλοντος, άλλαξε για πάντα τις ισορροπίες, λαμβάνοντας ευρύτερες και ενίοτε ανεξέλεγκτες διαστάσεις».Το απόσταγμα11:00Masterclass με τον Διευθυντή Φωτογραφίας Γιώργο ΦρέντζοΟι αλλαγές στον κινηματογράφο μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας: τι κερδίζουμε και τι χάνουμεΣε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά ΕυβοίαςΟ διακεκριμένος Έλληνας διευθυντής φωτογραφίας θα συζητήσει με τους φοιτητές πώς η ανάπτυξη των οπτικών τεχνολογιών και τα νέα εργαλεία του κινηματογραφιστή (κάμερες, φακοί, επεξεργασία εικόνας) αλλάζουν την τέχνη του κινηματογράφου, επηρεάζοντας και τη θεματολογία των ταινιών. Ο Γιώργος Φρέντζος συγκρίνει τα γυρίσματα στη δεκατία του ’80 με τα σημερινά και παροτρύνει να αναλογιστούμε τι κρατάμε και τι πετάμε, πώς δουλεύουμε την αφήγηση με film ή με sensor και, τελικά, τι κερδίζουμε και τι χάνουμε.Το απόσταγμα13:00Μια παρουσίαση του Γκίντιον ΜέντελΕύβοια, εν μέσω ενός κόσμου που φλέγεταιΣε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά ΕυβοίαςΤον Αύγουστο του 2021 ο διάσημος φωτογράφος Γκίντιον Μέντελ τράβηξε φωτογραφίες της Εύβοιας στο πλαίσιο του προσωπικού του πρότζεκτ Burning World, ενός ταξιδιού που από το 2020 τον οδήγησε στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, στον Καναδά, στην Καλιφόρνια και στο Κολοράντο. Σε όλες αυτές τις περιοχές έχουν καταγραφεί μερικές από τις υψηλότερες θερμοκρασίες του πλανήτη, σε επίγειες κολάσεις που κατέστρεψαν δάση, ρήμαξαν σπίτια και στοίχισαν τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ο Γκίντιον έφτιαξε μια σειρά από πορτρέτα ανθρώπων του νησιού, με κάδρο τους σκελετούς των καμένων σπιτιών τους. Ένιωσε μια ιδιαίτερα ισχυρή σύνδεση με το τοπίο και επέλεξε να επιστρέψει για να αποτυπώσει τόσο τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η πυρκαγιά στο τοπίο όσο και την αλλαγή αυτού του τόπου στο πέρασμα των εποχών. Ο Γκίντιον θα παρουσιάσει τις εικόνες του από την Εύβοια στο πλαίσιο της παγκόσμιας δουλειάς του για την κλιματική αλλαγή, ενώ επίσης θα συζητήσει γιατί επιλέγει να μην καταγράφει τις φλόγες, αλλά να αναζητά τον αντίκτυπό τους – τα ίχνη που άφησαν στις ανθρώπινες ζωές και στο τοπίο.Ο Γκίντιον Μέντελ είναι γνωστός για την ευαισθησία του στη δημιουργία εικόνων και για τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του σε έργα με έντονα κοινωνικό χαρακτήρα, στα οποία η ντοκιμαντερίστικη προσέγγισή του συνδυάζεται με πρωτοποριακές εννοιολογικές τακτικές στην αφήγηση μιας ιστορίας. Γεννημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ το 1959, ο Μέντελ ξεκίνησε την καριέρα του ως φωτογράφος ειδήσεων και «αγώνων», καταγράφοντας τα τελευταία χρόνια του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Το 1991 μετακόμισε στο Λονδίνο και συνέχισε να συνομιλεί με θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, και ιδιαίτερα με θέματα για τον ιό του AIDS. Επί σειρά ετών ασχολούνταν κυρίως με το Drowning World, ένα καλλιτεχνικό και διεκδικητικό εγχείρημα για τις πλημμύρες. Αυτό το έργο παρουσιάστηκε σε μέσα όπως το National Geographic, το Geo και το περιοδικό Guardian. Έχει λάβει το πρώτο βραβείο Jackson Pollock για τη δημιουργικότητα, το Head On Portrait Award και το Greenpeace Photo Award. Το 2015 και το 2019 βρέθηκε στη μικρή λίστα υποψηφίων για το Prix Pictet, ενώ επίσης έχει διακριθεί με το βραβείο ανθρωπιστικής φωτογραφίας Eugene Smith για την ανθρωπιστική φωτογραφία, το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας Amnesty International Media Award και έξι βραβεία World Press.Το Evia Film Project εντάσσεται στο πλαίσιο του ειδικού αναπτυξιακού έργου «Φωτοδότες» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανασυγκρότηση και αποκατάσταση της Εύβοιας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Το Evia Film Project πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με τους παραγωγικούς φορείς που εδρεύουν στην Εύβοια, το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά και το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας.Σπουδαία ντοκιμαντέρ που εξερευνούν τη σχέση μας με τη φύση, sci-fi ταινίες για το μέλλον του πλανήτη μας, ταινίες για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, καθώς και αγαπημένοι δημιουργοί συναντιούνται στο κινηματογραφικό πρόγραμμα του Evia Film Project, της νέας πρωτοβουλίας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου στη Βόρεια Εύβοια. Δώδεκα συναρπαστικές ταινίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Ο Πράσινος Πλανήτης / La Belle VerteΚολίν ΣερόΓαλλία, 1996, 99΄Όταν επισκέπτεται το Παρίσι, ένα ανώτερο ον από έναν ουτοπικό πλανήτη σοκάρεται με τον καταναλωτισμό των ανθρώπων και ξεκινά μια προσπάθεια οικολογικής αφύπνισης. Μια τρυφερή, ευφάνταστη και δυναμική ταινία, που μας παρακινεί να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο και επαναπροσδιορίζει τη σημασία της επαφής με τη φύση.Στροφή στην κυκλικότητα / Going CircularΡίτσαρντ Ντέιλ, Νάιτζελ ΓουοκΓερμανία, 2021, 89΄Μια συναρπαστική ταινία που τολμά να φανταστεί ένα μέλλον όπου η ανθρωπότητα όχι μόνο επιβιώνει, αλλά ακμάζει. Τέσσερις οραματιστές από όλο τον κόσμο –ένας εφευρέτης 102 ετών, ένας βιολόγος που ασχολείται με τη βιομιμητική, ένας σχεδιαστής και ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος -ξεκλειδώνουν τα μυστικά μιας πρωτοποριακής ιδέας που ονομάζεται κυκλικότητα: ένα οικονομικό σύστημα που ελαχιστοποιεί τα απορρίμματα. Μια εκ βάθρων επαναξιολόγηση του πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή μας αν λειτουργούσαμε εντός των φυσικών ορίων της Γης, με σεβασμό στους διαθέσιμους πόρους του πλανήτη.Μέγαρα / MegaraΣάκης Μανιάτης, Γιώργος ΤσεμπερόπουλοςΕλλάδα, 1974, 72΄Ο ξεσηκωμός των κατοίκων των Μεγάρων ενάντια στην απόφαση της Χούντας να απαλλοτριώσει μια μεγάλη αγροτική περιοχή για την εγκατάσταση διυλιστηρίου πετρελαίου και η τελική έκβαση του αγώνα τους. H πρώτη ελληνική ταινία που θίγει το ζήτημα της οικολογίας αφουγκράζεται με ευαισθησία τις αγωνίες των αγροτών, των οποίων ο λόγος σπανίως βρίσκει διέξοδο στο σινεμά με τέτοια καθαρότητα, και αποτυπώνει ανάγλυφα την εικόνα μιας Ελλάδας σε κρίσιμη καμπή.Συμβιώνοντας πέρα από το ανθρώπινο: Τρεις μικρού μήκους ταινίεςΘα προβληθούν οι ταινίες:Ενοχλητική αρκούδα / Nuisance BearΤζακ Γουάισμαν, Γκαμπριέλα Όσιο ΒάντενΚαναδάς, 2021, 15΄Ένα αντισυμβατικό και οπτικά εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ που αντιστρέφει την οπτική και προσφέρει μια διεισδυτική ματιά σε μια τυπική μέρα στη ζωή μιας πολικής αρκούδας, καθώς αυτή έρχεται αντιμέτωπη με τουρίστες και υπεύθυνους προστασίας. Μια ταινίαπου αναδεικνύει την ολοένα και πιο λεπτή ή σχεδόν απατηλή διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ανθρώπινου κόσμου και του βασιλείου των ζώων, καλώντας το κοινό να διερωτηθεί για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την άγρια φύση, και για το αναυτή η αλληλεπίδραση είναι βιώσιμη.Γη των ονείρων / Dream LandΛάιλα ΠακάλνιναΛετονία, Γερμανία, 2004, 36΄Υπάρχουν μέρη που δεν θέλουμε να ξέρουμε, μέρη που κάνουμε σαν να μην υπάρχουν. Η χωματερή είναι ένα τέτοιο μέρος. Για τους ανθρώπους είναι ένα φρικτό μέρος, μια βρομερή έρημος σκουπιδιών. Όμως είναι μια έρημος γεμάτη ζωή. Αποκτά μια παράξενα σαγηνευτική ονειρική διάσταση χάρη στην εντυπωσιακή αφθονία εντόμων, ερπετών, πουλιών και θηλαστικών, πλάσματα που αλληλεπιδρούν σε μια σχέση ζωής και θανάτου.Καιροί και ρεύματα / Time and TideΜαρλέεν φαν ντερ ΒερφΟλλανδία, 2018, 29΄Ένα φαινομενικά ήρεμο και γραφικό τοπίο στις ακτές της Ολλανδίας αναδεικνύεται σε πεδίο μάχης ανάμεσα στα στοιχεία της φύσης και στις δυνάμεις που οδηγούν το σύμπαν σε εντροπία, σ’ έναν αέναο κύκλο καταστροφής και αναγέννησης. Ένα ποιητικό, στοχαστικό και εκθαμβωτικό κινηματογραφικό δοκίμιο, το οποίο γεννήθηκε μέσα από δύο χρόνια παρατήρησης με κομμένη την ανάσα και ανατρέπει όλα τα ανώδυνα στερεότυπα για την «ουδέτερη» αναπαράσταση του φυσικού περιβάλλοντος.Τα μυθικά πλάσματα του Νότου / Beasts of the Southern WildΜπεν Ζάιτλιν, ΗΠΑ, 2013, 97΄Κάπου στη βυθισμένη Λουιζιάνα ζει ένα μικρό κορίτσι με τον ετοιμοθάνατο πατέρα της. Με όχημα την παιδική της αισιοδοξία, βρίσκει στη φύση την ισορροπία που λείπει από τον κόσμο της–ώσπου μια τρομερή καταιγίδα μεταμορφώνει τα πάντα. Ένα λυρικό ποίημα για τη δύναμη της φαντασίας στον αγώνα για επιβίωση, το μήκους ντεμπούτο του Μπεν Ζάιτλιν είναι ένας κινηματογραφικός άθλος που τον οδήγησε στην κούρσα των βραβείων Όσκαρ –μεταξύ άλλων, και για την ερμηνεία της Κουβενζανέ Γουόλις, που σεηλικία έξι ετών έγινε η νεότερη υποψήφια στην ιστορία του θεσμού.Νέα Υόρκη, έτος 2022 μ.Χ. / Soylent GreenΡίτσαρντ Φλάισερ, ΗΠA, 1973, 97΄Το 2022, η ανεξέλεγκτη μόλυνση, ο υπερπληθυσμός και η κλιματική αποσταθεροποίηση έχουν επιφέρει δραματικές ελλείψεις τροφής, πυροδοτώντας βίαιες ταραχές. Την ίδια στιγμή, η σκιώδης πολυεθνική Soylent Industries, που μονοπωλεί την αγορά φαγητού, έχει μόλις κυκλοφορήσει ένα νέο υπερ-θρεπτικό τεχνητό προϊόν, με την ονομασία Soylent Green. Σε αυτόν τον δυστοπικό κόσμο, ένας επίμονος ντετέκτιβ θα αποκαλύψει μια εφιαλτική αλήθεια που υπερβαίνει και την πιο νοσηρή φαντασία. Μια οικολογική παραβολή επιστημονικής φαντασίας που εξερευνά τους πιο σκοτεινούς διαδρόμους της ανθρώπινης απληστίας.Ανθρωπόκαινος: Η εποχή του ανθρώπου / Anthropocene: The Human EpochΤζένιφερ Μπέιτσβαλ, Έντουαρντ Μπουρτίνσκι, Νικολά ντε ΠενσιέΚαναδάς, 2018, 87΄Το 2016, μια ομάδα επιστημόνων με την επωνυμία Ομάδα Εργασίας Ανθρωπόκαινου διατύπωσε την άποψη ότι ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μία νέα γεωλογική εποχή, η οποία θα έπρεπε να ονομαστεί Ανθρωπόκαινος, εξαιτίας των κολοσσιαίων αλλαγών που έχειεπιφέρει ο άνθρωπος στη μορφολογία της Γης. Ένα ντοκιμαντέρ, σαν δυστοπική προφητεία, που ταξιδεύει στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, απεικονίζοντας την ανθρώπινη λαίλαπα σε όλο της το ανατριχιαστικό μεγαλείο. Ένα διεισδυτικό οδοιπορικό στην αυτοκαταστροφική μας φύση, ταυτόχρονα, και ένα ύστατο σήμα κινδύνου.Η κόκκινη χελώνα / The Red TurtleΜίκαελ Ντουντόκ Ντε ΒιτΙαπωνία, Γαλλία, 2016, 97΄Με όχημα την ιστορία ναυαγού που έβγαλε το κύμα σ’ ένα τροπικό νησί γεμάτο χελώνες, καβούρια και πουλιά, αυτό το αριστοτεχνικό, εκθαμβωτικό animation μιλά για τα ορόσημα της ανθρώπινης ζωής. Ένα αφαιρετικό πλην συναρπαστικό παραμύθι επιβίωσης, μια ιστορία αγάπης ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, μια ωδή στα θαύματα της καθημερινότητας.Ο δασοποιός / The Forest MakerΦόλκερ ΣλέντορφΓερμανία, 2022, 87΄Το πορτρέτο ενός αξιοσημείωτου ανθρώπου που βρήκε τρόπο να καλλιεργεί δέντρα στις πιο άγονες περιοχές της Αφρικής και διακρίθηκε με το λεγόμενο «εναλλακτικό Νόμπελ», το βραβείο Right Livelihood το 2018. Η μέθοδος Farmer Managed Natural Regeneration(FMNR) αποκαθιστά όχι μόνο το έδαφος, αλλά και την ελπίδα. Ο Αρχηγός όλων των Αγροτών, όπως τον λένε χαϊδευτικά σήμερα σε πολλά χωριά, είδε την απόγνωση και την πείνα, την αποφασιστικότητα και την αλλαγή, αλλά χρειάστηκε να δώσει μια δύσκολη μάχη για να γίνουν αποδεκτές οι ιδέες του. Ένα ισχυρό μήνυμα κοινότητας, αυτο-ενδυνάμωσης και, πάνω από όλα, ελπίδας.Περιπέτεια στο διάστημα / Silent RunningΝτάγκλας Tράμπολ, ΗΠΑ, 1972, 89΄Η χλωρίδα της Γης αποτελεί παρελθόν, ενώ ό,τι έχει απομείνει φυλάσσεται σε έξι γιγάντιους θόλους, συνδεδεμένους με ένα διαστημόπλοιο με τετραμελές πλήρωμα. Όταν έρχεται εντολή να καταστραφούν οι θόλοι, ο αστροναύτης Φρίμαν Λόουλ, παρότι ρισκάρει τη ζωή του, αρνείται να υπακούσει. Ο Μπρους Ντερν, σαν ένας Νώε από το μέλλον, αναλαμβάνει να διασώσει την τιμή και την ομορφιά ενός κόσμου που κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να πετύχει ακριβώς το αντίθετο: τον αυτοαφανισμό.