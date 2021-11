Πάθος για αλήθεια και αποκαλύψεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να γοητεύονται από τις πραγματικές ιστορίες διότι πολλές φορές είναι τόσο συναρπαστικές που η δύναμή τους υπερβαίνει και την πιο ευφάνταστη μυθοπλασία. Μυστικά που αποκαλύπτονται μετά από χρόνια, συνομωσίες, συγκαλύψεις, fake news που καταρρίπτονται είναι τα συστατικά που κάνουν τα ντοκιμαντέρ ιδιαίτερα ελκυστικά, και ιδιαίτερα όταν έχουν κινηματογραφικό στυλ.Είναι υπέροχο να μαθαίνεις τι κρύβεται πίσω από γεγονότα που συγκλόνισαν τον πλανήτη και να αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια σου άγνωστες πλευρές διάσημων προσωπικοτήτων. Τώρα, η γοητεία της εξερεύνησης, έρχεται στο σπίτι μας με τα Exclusive HBO Documentaries που φέρνει τοΣτο Simple as Water, η βραβευμένη με Όσκαρ Megan Mylan (Lost Boys of Sudan, Smile Pinki μάς παρασύρει σε έναν διαλογισμό για την αγάπη, τον εκτοπισμό και τη διάσπαση των οικογενειακών σχέσεων. Από την Τουρκία στην Ελλάδα και από την Γερμανία στις ΗΠΑ, οι συγγενικοί δεσμοί ξεπερνούν τα σύνορα για τις οικογένειες των Συρίων που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις του πολέμου.Καθώς τα γεγονότα αναγκάζουν τους ανθρώπους να χωρίσουν και να μετακινηθούν σε άγνωστα εδάφη, ο κινηματογραφικός φακός της Mylan φωτίζει δυνατές καθημερινές ιστορίες ανθεκτικότητας ταξιδεύοντας με τους πρωταγωνιστές της που χτίζουν μια νέα αίσθηση του ανήκειν. Μια αριστοτεχνική ματιά στον αντίκτυπο του πολέμου, του χωρισμού και του εκτοπισμού, σε ένα ντοκιμαντέρ γυρισμένο κατά τη διάρκεια πέντε ετών σε πέντε χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.​Mια συλλογή ταινιών ντοκιμαντέρ που δημιούργησε ο Bill Simmons (“Andre The Giant”, “Showbiz Kids”) και εξερευνά σημαντικές στιγμές στον κόσμο της μουσικής. Η σειρά των 6 επεισοδίων εστιάζει σε καλλιτέχνες, μπάντες και κοσμοϊστορικές συγκυρίες στη βιομηχανία της μουσικής.Μετά το επικό πρώτο επεισόδιο για το festival Woodstock ΄99, που εξερευνά τι έβαλε φωτιά στο θυμικό των χιλιάδων ατόμων που πήραν μέρος στο Woodstock ΄99, θα απολαύσουμε στις οθόνες μας δυο νέα επεισόδια.Στις 22 Νοεμβρίου, θα δούμε το “Jagged” για το επαναστατικό album του 1995 “Jagged Little Pill” της Alanis Morissette που την καθιέρωσε ως μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της εναλλακτικής ροκ της δεκαετίας του 1990.Στις 29 Νοεμβρίου θα παρακολουθήσουμε το “Untitled DMX” που αναφέρεται στη μετά από την φυλακή ζωή του θρυλικού ράπερ DMX. Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της χιπ χοπ μουσικής στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που έδινε μια συνεχή μάχη με τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις του μέχρι το τέλος της ζωής του.Σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Nanfu Wang (One Child Nation), το “In the Same Breath” αφηγείται τις εμπειρίες των ανθρώπων τις πρώτες μέρες του νέου κορονοϊού και τον τρόπο που δύο χώρες αντιμετώπισαν την αρχική του εξάπλωση, από τις πρώτες μέρες που ξέσπασε η επιδημία στη Γουχάν της Κίνας μέχρι την μετάδοσή της σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.Η ταινία ντοκιμαντέρ, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance 2021, εξερευνά την σύγχυση και τις παράλληλες εκστρατείες των αρχών να προσπαθήσουν να περιορίσουν τον ιό καθώς και να διαμορφώσουν τη δημόσια αφήγηση μέσω παραπληροφόρησης, με καταστροφικό αντίκτυπο στους πολίτες και των δύο χωρών.Η Wang καταγράφει συγκλονιστικές ηχητικές μαρτυρίες στην Κίνα από ανθρώπους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και προβάλλει πολλές οικογένειες στη Γουχάν που αγωνίζονται να συμβιβαστούν με το πόσο γρήγορα ο ιός κατέλαβε την πόλη τους και λύγισε ένα απροετοίμαστο και καταπονημένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης - προμηνύοντας αυτό που σύντομα επρόκειτο να φτάσει στις ΗΠΑ.Η προέλευση του κορονοϊού, οι παράλληλες εκστρατείες παραπληροφόρησης από την εκάστοτε ηγεσία και το αποτέλεσμά τους στους πολίτες, από μια πολύ ξεχωριστή οπτική γωνία. Συγκαλύψεις, εθνικά συστήματα υγείας, ακτιβισμός και πάθος για αλήθεια, σε ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ της HBO.Το περιεχόμενο του Vodafone TV ανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές και ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε στην τηλεόρασή μας – αλλά και από το κινητό ή το tablet μας. Εκεί θα βρούμε δωρεάν και το δημοφιλές και αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ, αλλά και μια εκτεταμένη ποικιλία ποιοτικών παιδικών προγραμμάτων.Μάθετε περισσότερα για τα νέα πακέτα Vodafone TV