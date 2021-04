«BLUE SKIES» An American Songbook: Έρχεται το νέο άλμπουμ του Μάριου Φραγκούλη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια επιλογή από τα πιο αγαπημέναπου έχει ερμηνεύσει οκατά την διάρκεια της μακρόχρονης μουσικής διαδρομής του περιλαμβάνει το νέο, 21ο κατά σειράτου πουμε τίτλο «. Στην δισκογραφική αυτή δουλειά έχουν καταγραφεί οι ερμηνείες του διεθνώς καταξιωμένου Έλληνα τενόρου από συναυλία του στοενθουσιάζοντας το κοινό.«Στη μουσική και το θέατρο, πρέπει να είμαι ευέλικτος, να προσαρμόζομαι στο τι συμβαίνει γύρω μου και συχνά να πειραματίζομαι με νέους και ιδιαίτερους συνδυασμούς της μουσικής και των ικανοτήτων μου ως ηθοποιός. Αυτό είναι εμφανές και στο προσωπικό μου στυλ. Η ζωή είναι ένα μωσαϊκό εμπειριών που συνθέτει ποιοι είμαστε - δεν υπάρχει ο «σωστός» τρόπος να κάνουμε οτιδήποτε. Ό, τι και αν κάνω έχει να κάνει με την αλήθεια μου, τα συναισθήματά μου και την ταυτότητά μου» δηλώνει ο ίδιος με νόημα εξηγώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή και την καριέρα του«Strangers in the Night», «My Funny Valentine», «Autumn Leaves», «Dream a Little Dream of Me» αλλά και «I Get a Kick Out of You», «My Baby Just Cares For Me», «Blue Skies», «So in Love» - τραγούδι που ερμήνευσε ο Μάριος μαζί με τηστην ταινία De-Lovely - αλλά και το «In The Cool of The Day» του Μάνου Χατζιδάκι είναι ανάμεσα στα 30 κομμάτια που περιέχει το άλμπουμ. Όλα με τις υπογραφές σπουδαίων συνθετών μεταξύ των οποίων οι Rodgers & Hammerstein, Gershwin,, Irving Berlin,, Michel Legrand, Stephen Sondheim καιΣε ιδιαίτερη εκείνη μουσική βραδιά, η οποία, προσκεκλημένοι του του Μάριου Φραγκούλη ήταν η ερμηνεύτρια Tammy McCann, προερχόμενη από τα μεγαλύτερα Jazz φεστιβάλ με εξαιρετικές κριτικές αλλά και η εξαιρετική 25μελής Big Band του. Μια ορχήστρα αποτελούμενη από μουσικούς διεθνούς κύρους υπό την διεύθυνε ο δικός μας,.To cd και το streaming του «Blue Skies» στηρίζουν την εκπαίδευση και ιδιαίτερα τον σημαντικό οργανισμό Horatio Alger Association, που παρέχει υποτροφίες σε μαθητές που τις έχουν ανάγκη και έχουν διαπρέψει ενώ αντιμετωπίζουν μεγάλες αντιξοότητες στη ζωή τους.Εισιτήρια για την online μετάδοση της συναυλίας του Ηρωδείου θα βρείτε