Πέθανε στα 94 του ο Κλάιβ Ντέιβις, ο άνθρωπος πίσω από τις καριέρες θρύλων της μουσικής

Ο Κλάιβ Ντέιβις ξεκίνησε ή αναβίωσε τις καριέρες σούπερ σταρ όπως η Τζάνις Τζόπλιν, η Γουίτνεϊ Χιούστον, ο Κάρλος Σαντάνα και η Αλίσια Κιζ





Νωρίτερα φέτος, ο Ντέιβις νοσηλεύτηκε λόγω προβλήματος στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και πήρε εξιτήριο λίγες ημέρες αργότερα. Απεβίωσε στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, σύμφωνα με τους







Η Γουίτνεϊ Χιούστον και οι «κλασσικοί όλων των εποχών» Ήταν πίσω από πολλές επιτυχίες με την Γουίτνεϊ Χιούστον να αποτελεί το αποκορύφωμα της καριέρας του αλλά και μία τραγωδία. Ο Ντέιβις την υπέγραψε στη δισκογραφική του εταιρεία Arista όταν ήταν ακόμα έφηβη και την μετέτρεψε στην κυρίαρχη πριγκίπισσα της ποπ στην Αμερική: κατέκτησε πολλές πρώτες θέσεις στα charts και έγινε μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της ποπ, πριν τη χρήση ναρκωτικών που υπονόμευσε την καριέρα της. Η Χιούστον πέθανε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες το 2012, λίγες μόνο ώρες πριν εμφανιστεί στο ετήσιο γκαλά πριν από τα βραβεία Grammy που διοργάνωνε ο Ντέιβις, ο οποίος ήταν πεπεισμένος ότι είχε αλλάξει τη ζωή της προς το καλύτερο.



«Ίσως θα έπρεπε να ήμουν πιο επιφυλακτικός», έγραψε ο Ντέιβις στα απομνημονεύματά του του 2013, «The Soundtrack of My Life», «αλλά πάντα ήμουν αισιόδοξος και ένιωθα ελπίδα. Ήταν σαν τις παλιές εποχές».







«Υπέγραψα συμβόλαιο με την Πάτι Σμιθ, τη μεγάλη γυναίκα της Αναγέννησης... Υπέγραψα συμβόλαιο με τον Λου Ριντ... Υπέγραψα συμβόλαιο με τους Grateful Dead», ανέφερε με υπερηφάνεια σε συνέντευξή του στο Associated Press το 1999.



Όμως ο Ντέιβις δεν είχε απλώς «μάτι» για νέα ταλέντα, ήξερε επίσης πώς να διατηρεί τους βετεράνους στην επικαιρότητα δεκαετίες μετά την πρώτη τους επιτυχία. Η Αρίθα Φράνκλιν, της οποίας ο μύθος χτίστηκε στην Atlantic Records, άνθισε στα τελευταία της χρόνια στην Arista Records, όπως και ο Λούθερ Βάντρος, ο οποίος ηχογράφησε τα τελευταία του άλμπουμ για μια άλλη δισκογραφική εταιρεία του Ντέιβις, την J Records.



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Έπεισε τον μεσήλικα Ροντ Στιούαρτ να ανταλλάξει τις ροκ επιτυχίες του με κλασικά κομμάτια από το «The Great American Songbook». Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2003, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία που οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων.



Λάθος επιλογές και κατηγορίες Όμως ο Ντέιβις δεν έκανε πάντα τις σωστές επιλογές: απέρριψε την ευκαιρία να υπογράψει συμβόλαιο με τον Meatloaf και διαφωνούσε με συνεργάτες του. Ο Ντέιβις με τον παραγωγό Ντέιβιντ Φόστερ είχαν μεγάλη διαμάχη για την διασκευή του «I Will Always Love You» από την Ντόλι Πάρτον.



Ο Ντέιβις είχε αναλάβει τη θέση του προέδρου της Columbia Records το 1967, αφού είχε ενταχθεί στην εταιρεία το 1960 ως δικηγόρος αλλά το 1973 αποχώρησε μετά από διαμάχη. Η δισκογραφική εταιρεία τον κατηγόρησε για κακοδιαχείριση κεφαλαίων και απολύθηκε. Αν και ο Ντέιβις ισχυρίζεται ότι αργότερα αθωώθηκε, αυτό δεν σήμανε το τέλος των προβλημάτων του: αργότερα κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή, ομολόγησε την ενοχή του σε μία κατηγορία και υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 10.000 δολαρίων.



Κλάιβ Ντέιβις , ο δικηγόρος δισκογραφικής εταιρείας που εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, ο οποίος ξεκίνησε ή αναβίωσε τις καριέρες σούπερ σταρ όπως η Τζάνις Τζόπλιν, η Γουίτνεϊ Χιούστον , ο Κάρλος Σαντάνα και η Αλίσια Κιζ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών.Νωρίτερα φέτος, ο Ντέιβις νοσηλεύτηκε λόγω προβλήματος στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα και πήρε εξιτήριο λίγες ημέρες αργότερα. Απεβίωσε στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, σύμφωνα με τους New York Times Σε αντίθεση με άλλους μεγιστάνες της δισκογραφίας, των οποίων η επιρροή εξασθένιζε καθώς γερνούσαν, η δύναμη του Ντέιβις αυξανόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, η οποία διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες, κάλυψε διάφορα μουσικά είδη και πολλαπλές δισκογραφικές εταιρείες. Ακόμη και στα 80 του, καθοδηγούσε τις καριέρες όλων, από τον Μπάρι Μανίλοου μέχρι τις νικήτριες του «American Idol», Κάρι Άντεργουντ και Κέλι Κλάρκσον.Ήταν πίσω από πολλές επιτυχίες με την Γουίτνεϊ Χιούστον να αποτελεί το αποκορύφωμα της καριέρας του αλλά και μία τραγωδία. Ο Ντέιβις την υπέγραψε στη δισκογραφική του εταιρεία Arista όταν ήταν ακόμα έφηβη και την μετέτρεψε στην κυρίαρχη πριγκίπισσα της ποπ στην Αμερική: κατέκτησε πολλές πρώτες θέσεις στα charts και έγινε μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της ποπ, πριν τη χρήση ναρκωτικών που υπονόμευσε την καριέρα της. Η Χιούστον πέθανε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες το 2012, λίγες μόνο ώρες πριν εμφανιστεί στο ετήσιο γκαλά πριν από τα βραβεία Grammy που διοργάνωνε ο Ντέιβις, ο οποίος ήταν πεπεισμένος ότι είχε αλλάξει τη ζωή της προς το καλύτερο.«Ίσως θα έπρεπε να ήμουν πιο επιφυλακτικός», έγραψε ο Ντέιβις στα απομνημονεύματά του του 2013, «The Soundtrack of My Life», «αλλά πάντα ήμουν αισιόδοξος και ένιωθα ελπίδα. Ήταν σαν τις παλιές εποχές».Ο Ντέιβις είχε υπογράψει με την Τζάνις Τζόπλιν, τον Μπίλι Τζόελ και τους Blood Sweat & Tears καθώς επίσης και άλλους «κλασσικούς όλων των εποχών» όπως έλεγε ο ίδιος.«Υπέγραψα συμβόλαιο με την Πάτι Σμιθ, τη μεγάλη γυναίκα της Αναγέννησης... Υπέγραψα συμβόλαιο με τον Λου Ριντ... Υπέγραψα συμβόλαιο με τους Grateful Dead», ανέφερε με υπερηφάνεια σε συνέντευξή του στο Associated Press το 1999.Όμως ο Ντέιβις δεν είχε απλώς «μάτι» για νέα ταλέντα, ήξερε επίσης πώς να διατηρεί τους βετεράνους στην επικαιρότητα δεκαετίες μετά την πρώτη τους επιτυχία. Η Αρίθα Φράνκλιν, της οποίας ο μύθος χτίστηκε στην Atlantic Records, άνθισε στα τελευταία της χρόνια στην Arista Records, όπως και ο Λούθερ Βάντρος, ο οποίος ηχογράφησε τα τελευταία του άλμπουμ για μια άλλη δισκογραφική εταιρεία του Ντέιβις, την J Records.Ο Ντέιβις ήταν υπεύθυνος για τη «σύλληψη» του άλμπουμ του 1999 «Supernatural», το οποίο έφερε σε συνεργασία τον Σαντάνα με μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ταλέντα της εποχής. Ο δίσκος κατέκτησε οκτώ βραβεία Γκράμι και χάρισε στον Σαντάνα τη μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι είχε γνωρίσει ποτέ στη δεκαετή καριέρα του.Έπεισε τον μεσήλικα Ροντ Στιούαρτ να ανταλλάξει τις ροκ επιτυχίες του με κλασικά κομμάτια από το «The Great American Songbook». Το άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2003, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία που οδήγησε στη δημιουργία τεσσάρων.Όμως ο Ντέιβις δεν έκανε πάντα τις σωστές επιλογές: απέρριψε την ευκαιρία να υπογράψει συμβόλαιο με τον Meatloaf και διαφωνούσε με συνεργάτες του. Ο Ντέιβις με τον παραγωγό Ντέιβιντ Φόστερ είχαν μεγάλη διαμάχη για την διασκευή του «I Will Always Love You» από την Ντόλι Πάρτον.Ο Ντέιβις είχε αναλάβει τη θέση του προέδρου της Columbia Records το 1967, αφού είχε ενταχθεί στην εταιρεία το 1960 ως δικηγόρος αλλά το 1973 αποχώρησε μετά από διαμάχη. Η δισκογραφική εταιρεία τον κατηγόρησε για κακοδιαχείριση κεφαλαίων και απολύθηκε. Αν και ο Ντέιβις ισχυρίζεται ότι αργότερα αθωώθηκε, αυτό δεν σήμανε το τέλος των προβλημάτων του: αργότερα κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή, ομολόγησε την ενοχή του σε μία κατηγορία και υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Ωστόσο, ο Ντέιβις θα διακήρυσσε τη νίκη του: ισχυριζόταν ότι η Columbia του έδωσε τα χρήματα για να ιδρύσει την Arista Records προκειμένου να επιλυθεί η διαμάχη.



Η δισκογραφική εταιρεία γνώρισε τεράστια επιτυχία με το ντεμπούτο των Milli Vanilli. Ωστόσο, το ανδρικό ποπ ντουέτο θα γινόταν η ντροπή του κλάδου όταν, μετά τη νίκη του σε ένα Grammy, αποκαλύφθηκε ότι στην πραγματικότητα δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι τα τραγούδια τους (ο Ντέιβις απέδωσε την ευθύνη για την καταστροφή στο ευρωπαϊκό τμήμα της δισκογραφικής εταιρείας, το οποίο, όπως είπε, τους είχε υπογράψει συμβόλαιο και αργότερα, το συγκρότημα στερήθηκε το Grammy για τον καλύτερο νέο καλλιτέχνη).



Το 1999, ενώ η Arista γιόρταζε την 25η επέτειό της, ο Ντέιβις βρέθηκε αντιμέτωπος με μια άλλη κρίση: η τότε μητρική εταιρεία της δισκογραφικής, η BMG Entertainment, ήθελε να τον συνταξιοδοτήσει αφού τα περισσότερα στελέχη της αποχωρούσαν στα 60 τους και ο Ντέιβις ήταν στα μέσα της δεκαετίας των 60.



Το 2000, παρά την υποστήριξη από το δυναμικό των σούπερ σταρ του, η εταιρεία τον απέλυσε υπέρ του παραγωγού και τραγουδοποιού Antonio «L.A.» Reid, ο οποίος αργότερα θα γινόταν πρόεδρος της Island/Def Jam. Ωστόσο, αντί να διακόψει τους δεσμούς της με τον Ντέιβις, η BMG τον βοήθησε να ιδρύσει την J Records, σε μια κίνηση που η ίδια η BMG χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη νεοσύστατη δισκογραφική εταιρεία που δημιουργήθηκε ποτέ. Ο Λούθερ Βάντρος ήταν ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες του, μαζί με ξεχασμένες μπάντες όπως οι O-Town.



Η J Records πέτυχε και η φήμη της μεγάλωσε ακόμη περισσότερο με την άφιξη της Αλίσια Κιζ. Τα άλμπουμ της πουλούσαν εκατομμύρια αντίτυπα και να κέρδιζε πολλά βραβεία Grammy.



Η επιρροή του αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Ντέιβις προσλήφθηκε στο αμερικανικό τμήμα της BMG. Έγινε βασικός υποστηρικτής της καριέρας των νικητών του «American Idol». Η σύνδεση της εκπομπής με τη Sony BMG προέκυψε από μια συμφωνία μεταξύ του Ντέιβις και της 19 Recordings Unlimited, της δισκογραφικής εταιρείας που διευθύνει ο δημιουργός του «Idol», Σάιμον Φούλερ.



Το 2007 o Ντέιβις διαφώνησε με την κατεύθυνση που είχε πάρει το άλμπουμ «My December» της Κλάρκσον. Το άλμπουμ αποδείχθηκε αποτυχία και αργότερα η ίδια ζήτησε συγγνώμη.



Το 2008, η Sony BMG αντικατέστησε τον Ντέιβις από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου δισκογραφικών εταιρειών BMG, αναθέτοντάς του τον τίτλο του διευθυντή δημιουργικού τμήματος.



Ο Ντέιβις, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1932, είχε τέσσερα παιδιά. Στις αναμνήσεις του, επιβεβαίωσε τις μακροχρόνιες φήμες ότι ήταν αμφιφυλόφιλος και ότι τα τελευταία χρόνια ζούσε με έναν άνδρα. «Πιστεύω ότι θα μπορούσα να νιώσω παρόμοια έλξη για μια γυναίκα; Η απάντηση είναι ναι» έγραψε ο Ντέιβις.