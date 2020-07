Κινηματογραφικός Ιούλιος στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Αυτόν τον Ιούλιο, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, βουτάει σε ταξιδιάρικες εικόνες, δυνατές ιστορίες και συγκινήσεις μέσα από σημαντικές συνεργασίες με κινηματογραφικά φεστιβάλ και ψηφιακές πρεμιέρες με το πρόγραμμα Μεγάλο Σινεμά. Μικρές Οθόνες.



Αρκεί μία οθόνη, όσο μικρή κι αν είναι, για να ζήσουμε νέες εμπειρίες και στιγμές μέσα από τη ματιά καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών. Ζούμε το Μεγάλο Σινεμά με βραβευμένες ταινίες και συνεργασίες με σημαντικά φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού και δυσεύρετες ταινίες σε πρώτη ψηφιακή προβολή. Ταινίες από τον Λίβανο προβάλλονται για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Καννών και ακολουθούν ταινίες μικρού μήκους που δημιούργησαν υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση.



Συνεργασίες με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας φέρνουν στο κανάλι τις βραβευμένες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους του 2019. Αλλά η κινηματογραφική εμπειρία δεν σταματά εδώ: ομιλίες για την τέχνη του σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες, όπως ο Werner Herzog, καθώς και νέα πρωτότυπα έργα που δημιουργήθηκαν μέσα σε 120 ώρες, στο πλαίσιο του πρότζεκτ ENTER, από ανερχόμενους δημιουργούς, όπως ο Βασίλης Κεκάτος, ο Γιώργος Ζώης και η Εύη Καλογηροπούλου, επιβεβαιώνουν ότι το σινεμά στο Ίδρυμα Ωνάση δεν σταματά να μας εκπλήσσει, να μας ταξιδεύει και να μας εμπνέει.

Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση φιλοξενεί ταινίες που μας ταξιδεύουν στον Λίβανο και ρίχνουν φως σε έναν εθνικό κινηματογράφο που συνεχίζει να προκαλεί έντονες συγκινήσεις. Το Lebanon Factory, μια διεθνής συνεργασία ανάμεσα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών (Director’s Fortnight) και το Fondation Liban Cinema, αποτελείται από τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, συν-σκηνοθετημένες από τέσσερα ζευγάρια νέων κινηματογραφιστών. Επίσης, στο One of These Days του Nadim Tabet, ζούμε ένα εικοσιτετράωρο στη Βηρυτό συντροφιά με τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Έρωτας, όνειρα, ανεμελιά, πλήξη και μουσική με φόντο τις διαδηλώσεις στους δρόμους της Βηρυτού. Ανακαλύψτε τις ταινίες από τις 2 έως τις 8 Ιουλίου. Από τις 9 Ιουλίου προβάλλονται σημαντικές ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.



Αναλυτικό πρόγραμμα



Από 2 έως 8 Ιουλίου





LEBANON FACTORY

Από τις 2 Ιουλίου, στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube φιλοξενείται το Lebanon Factory, μια διεθνής συνεργασία του Δεκαπενθήμερου των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών (Director’s Fortnight) και του Fondation Liban Cinema.

Μετά το Taipei Factory το 2013, το Nordic Factory το 2014, το Chile Factory το 2015 και το South Africa Factory το 2016, το Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών και το Fondation Liban Cinema συνέχισαν αυτό το κινηματογραφικό ταξίδι με το Lebanon Factory το 2017. Το συγκεκριμένο Factory στοχεύει στην ανάδειξη νέων ταλέντων στη διεθνή σκηνή, επιτρέποντας σε νέους κινηματογραφιστές, από τον Λίβανο και αλλού, να συνευρεθούν και να συνδημιουργήσουν. Τέσσερις ταινίες μικρού μήκους, διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία, συν-σκηνοθετημένες από τέσσερα ζευγάρια νέων, ταλαντούχων κινηματογραφιστών μάς ταξιδεύουν στον Λίβανο. Οι ταινίες άνοιξαν το Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών το 2017 και παρουσιάζονται για πρώτη φορά ψηφιακά.



White Noise (2017, Λίβανος/Γαλλία, 17΄)

Μια ταινία του Ahmad Ghossein (Λίβανος) και της Lucie La Chimia (Γαλλία)



Ο Said περνάει την πρώτη του νύχτα ως φύλακας ασφαλείας κάτω από μια γέφυρα στη μέση της Βηρυτού. Έχοντας στη διάθεσή του μόνο έναν φορητό ασύρματο και έναν φακό, προσπαθεί να πάρει τη δουλειά του στα σοβαρά. Κατά την ανατολή του ηλίου, η πόλη θα τον έχει συντρίψει.



Ο Ahmad Ghossein γεννήθηκε στη Βηρυτό το 1981, είναι σκηνοθέτης και video artist.

Η Lucie La Chimia γεννήθηκε το 1991 στην ανατολική Γαλλία.

Hotel Al Naim (2017, Λίβανος/Γαλλία, 14΄)

Μια ταινία της Shirin Abu Shaqra (Λίβανος) και του Manuel Maria Perrone (Ελβετία/Ιταλία)

Το χταπόδι πιστεύει ότι το χέρι μπροστά του είναι κάποιο θήραμα, αλλά δεν ξέρει ότι πίσω από κάθε χέρι, υπάρχει ένα χέρι...

Η Shirin Abu Shaqra ολοκλήρωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις καλές τέχνες το 2010, στο Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains στη Γαλλία. Προτού ασχοληθεί με τον χώρο της τέχνης, σπούδασε Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Saint-Joseph της Βηρυτού.

Ο Manuel Maria Perrone γεννήθηκε το 1981 στην Μπελιντσόνα της Ελβετίας, με καταγωγή από την Ελβετία και την Ιταλία, και είναι σκηνοθέτης, ποιητής και ηθοποιός.

Salamat from Germany (2017, Λίβανος/Γαλλία, 17΄)

Μια ταινία του Rami Kodeih (Λίβανος) και της Una Gunjak (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να φύγει από τον Λίβανο και να εγκατασταθεί στην Ευρώπη, ο Lillo αγοράζει ένα συριακό διαβατήριο και είναι έτοιμος να οικειοποιηθεί τη συριακή ταυτότητα για να λάβει άσυλο. Ωστόσο, δεν είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει και ό,τι συνεπάγεται το να είσαι Σύριος πρόσφυγας σήμερα.

Η Una Gunjak γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σεράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Ο Rami Kodeih γεννήθηκε στη Βηρυτό. Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν βραβευτεί και προβληθεί σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

El Gran Libano (2017, Λίβανος/Γαλλία, 16΄)

Μια ταινία της Mounia Akl (Λίβανος) και του Neto Villalobos (Κόστα Ρίκα)

Όταν ο Bassem ξυπνάει μετά από ένα γερό μεθύσι στην όχθη της λίμνης, ανάμεσα στα νεκρά του ψάρια, η αδερφή του, Youmna, την οποία δεν έχει δει εδώ και 12 χρόνια, είναι εκεί μαζί με ένα φέρετρο.

Η Mounia Akl είναι σκηνοθέτις και σεναριογράφος από τον Λίβανο και ζει μεταξύ Βηρυτού και Νέας Υόρκης.

Ο Neto Villalobos γεννήθηκε στο Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα. Ακολούθησε σπουδές κοινωνιολογίας κα, στη συνέχεια, σκηνοθεσίας στη Βαρκελώνη.











ONE OF THESE DAYS

Nadim Tabet

Ένα 24ωρο χρονικό της νεολαίας στη Βηρυτό. Είναι όλοι γύρω στα 20, έξυπνοι, όμορφοι και διψασμένοι για ζωή. Η Βηρυτός βιώνει μία ακόμη τρομοκρατική επίθεση με διαδηλώσεις στους δρόμους και μπλόκα της αστυνομίας. Για αυτή τη γενιά που γνωρίζει τον πόλεμο από τα γεννοφάσκια της, αυτή δυστυχώς είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Έχουν όμως ακόμα τη μουσική, τα νιάτα τους και τα όνειρά τους. Παίζουν το παιχνίδι της αποπλάνησης, ερωτεύονται και ξερωτεύονται, σκοτώνουν την πλήξη.

Γεννημένος στη Βηρυτό, ο Nadim Tabet έδειξε από νεαρή ηλικία ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο, πρώτα παρακολουθώντας πολλές ταινίες και, στη συνέχεια, γυρίζοντας μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας σε βίντεο: Caravane (1997) και Kodak Color (1998). Το 1999 πήγε στη Γαλλία για να συνεχίσει τις σπουδές του στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στον κινηματογράφο, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Παράλληλα, σκηνοθετούσε μικρού μήκους ταινίες γυρισμένες σε Super 8mm και DV: Histoires extraordinaires du cinématographe (1999), Martine et Alia (2001), Passé présent futur (2002), L’Arche de Noé (2003), Violante (2005), Le Liban en automne (2006), Jeunes et innocents (2007), Spring 75 (2008) και Souvenirs d’un été (2011). Το 2001, ο Tabet ίδρυσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λιβάνου. Από το 2011 είναι μέλος της επιτροπής επιλογής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν. Το One of These Days είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους αφηγηματική ταινία.

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Nadim Tabet









