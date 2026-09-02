Από τα κυβόσπιτα και τα μουσεία μέχρι το ιστορικό Delfshaven και το λιμάνι, δέκα εμπειρίες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αστικά τοπία της Ευρώπης.
H Lexus αλλάζει την παραγωγή της
H Lexus αλλάζει την παραγωγή της
Η Lexus ετοιμάζει την επόμενη μέρα των ηλεκτρικών μοντέλων της εντάσσοντας στο ευρύτερο πλαίσιο εξέλιξης και την υιοθέτηση καινοτόμων προτύπων και στην γραμμή παραγωγής.
Η Lexus εξελίσσει ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο για το οποίο θα υιοθετήσει τη μέθοδο παραγωγής που έγινε γνωστή με τον όρο «gigacasting». Θυμίζουμε ότι αυτή τη διαδικασία την εισήγαγε στην Αυτοκινητοβιομηχανία η Tesla, κερδίζοντας χρόνο ανά κατασκευαζόμενο όχημα.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιαπωνικής οικονομικής ιστοσελίδας Nikkei Asia, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Lexus θα είναι crossover και η παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027, στο νέο εργοστάσιο της Toyota στη Σαγκάη.
Θα κατασκευάζεται με τη διαδικασία gigacasting η οποία επιτρέπει τη χύτευση πολλών επιμέρους τμημάτων του αμαξώματος από αλουμίνιο σε ένα ενιαίο, μεγάλο κομμάτι, περιορίζοντας τον αριθμό των απαιτούμενων εξαρτημάτων, αλλά και των σταδίων συναρμολόγησης.
Εκτός από την απλούστευση της παραγωγικής διαδικασίας, η συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει και στη μείωση του συνολικού βάρους ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Τα στελέχη της Lexus εκτιμούν πως χάρη σε αυτή το νέο μοντέλο τους θα έχει αυξημένη αυτονομία συγκριτικά με το εάν κατασκευαζόταν με την κλασική πρακτική.
Το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας θα προορίζεται κυρίως για την κινεζική αγορά. Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίστηκε να παράγεται στην Κίνα, σε εργοστάσιο της μητρικής Toyota το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της Nikkei Asia, η παραγωγή του νέου ηλεκτροκίνητου crossover αναμένεται να ξεκινήσει με περίπου 1.000 μονάδες τον μήνα, προτού αυξηθεί σταδιακά σε «δεκάδες χιλιάδες» οχήματα ετησίως.
Η εξέλιξή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Lexus, καθώς σε πολλές αγορές το RZ είναι το μόνο αμιγώς ηλεκτρικό όχημά της.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιαπωνικής οικονομικής ιστοσελίδας Nikkei Asia, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Lexus θα είναι crossover και η παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027, στο νέο εργοστάσιο της Toyota στη Σαγκάη.
Θα κατασκευάζεται με τη διαδικασία gigacasting η οποία επιτρέπει τη χύτευση πολλών επιμέρους τμημάτων του αμαξώματος από αλουμίνιο σε ένα ενιαίο, μεγάλο κομμάτι, περιορίζοντας τον αριθμό των απαιτούμενων εξαρτημάτων, αλλά και των σταδίων συναρμολόγησης.
Εκτός από την απλούστευση της παραγωγικής διαδικασίας, η συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει και στη μείωση του συνολικού βάρους ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Τα στελέχη της Lexus εκτιμούν πως χάρη σε αυτή το νέο μοντέλο τους θα έχει αυξημένη αυτονομία συγκριτικά με το εάν κατασκευαζόταν με την κλασική πρακτική.
Το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας θα προορίζεται κυρίως για την κινεζική αγορά. Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίστηκε να παράγεται στην Κίνα, σε εργοστάσιο της μητρικής Toyota το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της Nikkei Asia, η παραγωγή του νέου ηλεκτροκίνητου crossover αναμένεται να ξεκινήσει με περίπου 1.000 μονάδες τον μήνα, προτού αυξηθεί σταδιακά σε «δεκάδες χιλιάδες» οχήματα ετησίως.
Η εξέλιξή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Lexus, καθώς σε πολλές αγορές το RZ είναι το μόνο αμιγώς ηλεκτρικό όχημά της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα