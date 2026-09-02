H Lexus αλλάζει την παραγωγή της

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Η Lexus εξελίσσει έναγια το οποίο θα υιοθετήσει τη μέθοδο παραγωγής που έγινε γνωστή με τον όρο. Θυμίζουμε ότι αυτή τη διαδικασία την, κερδίζοντας χρόνο ανά κατασκευαζόμενο όχημα.Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιαπωνικής οικονομικής ιστοσελίδας Nikkei Asia, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Lexusστο νέο εργοστάσιο της Toyota στη Σαγκάη.Θα κατασκευάζεται με τη διαδικασία gigacasting η οποίατου αμαξώματος από αλουμίνιοι, περιορίζοντας τον αριθμό των απαιτούμενων εξαρτημάτων, αλλά και των σταδίων συναρμολόγησης.Εκτός από την απλούστευση της παραγωγικής διαδικασίας, η συγκεκριμένη μέθοδοςενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Τα στελέχη της Lexus εκτιμούν πως χάρη σε αυτή το νέο μοντέλο τουςσυγκριτικά με το εάν κατασκευαζόταν με την κλασική πρακτική.Το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της ιαπωνικής εταιρείας. Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίστηκε να παράγεται στην Κίνα, σε εργοστάσιο της μητρικής Toyota το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα.Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της Nikkei Asia,, προτού αυξηθεί σταδιακά σε «δεκάδες χιλιάδες» οχήματα ετησίως.Η εξέλιξή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Lexus, καθώς σε πολλές αγορές το RZ είναι το μόνο αμιγώς ηλεκτρικό όχημά της.