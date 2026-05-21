Για 17η χρονιά το Stelios Philanthropic Foundation και ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, επιβραβεύουν νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις.
Δημοπρατείται η LaFerrari του Μάσα
Δημοπρατείται η LaFerrari του Μάσα
Το συγκεκριμένο ιταλικό hypercar είναι κυριολεκτικά μοναδικό και φέρει την υπογραφή ενός πρώην οδηγού της F1.
Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 13 χρόνια μετά την αποκάλυψή της στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης, η θρυλική Ferrari LaFerrari θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κατασκευές στην ιστορία της αυτοκίνησης.
Η συγκεκριμένη, όμως, ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Πρόκειται για μία από τις μόλις 499 LaFerrari Coupe που κατασκευάστηκαν ποτέ και παραδόθηκε προσωπικά στον πρώην οδηγό της Scuderia Ferrari, Φελίπε Μάσα, ως ένα είδος αποχαιρετιστήριου δώρου μετά τη μακροχρόνια παρουσία του στην ομάδα του Μαρανέλο.
Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε με τη Ferrari από το 2006 έως το 2013, μία περίοδος κατά την οποία πανηγύρισε 11 νίκες σε Grand Prix και συνέβαλε στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών το 2008. Την ίδια χρονιά που έχασε τον τίτλο των οδηγών για μόλις έναν βαθμό από τον Λιούις Χάμιλτον, σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά φινάλε στην ιστορία της Formula 1.
Η συλλεκτική LaFerrari παραδόθηκε στον Μάσα τον Οκτώβριο του 2014 και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.
Το αμάξωμα είναι βαμμένο στην απόχρωση «Nero» με λεπτομέρειες Rosso Corsa σε splitter, καθρέφτες, διαχύτη και μαρσπιέ, ενώ το εσωτερικό επενδύεται με μαύρο Alcantara και κόκκινες ραφές.
Ξεχωρίζουν επίσης οι ζάντες της αγωνιστικής FXX-K, τα αεροδυναμικά στοιχεία από ανθρακόνημα και οι κόκκινες δαγκάνες φρένων.
Ωστόσο, το στοιχείο που απογειώνει τη συλλεκτική αξία της συγκεκριμένης Ferrari βρίσκεται ανάμεσα στα καθίσματα. Η ειδική πλακέτα φέρει τη χαραγμένη αφιέρωση «Grazie Felipe», υπογεγραμμένη από τον τότε πρόεδρο της Ferrari, Λούκα ντι Μοντετζέμολο.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο ίδιος ο Φελίπε Μάσα υπέγραψε και το ταμπλό της LaFerrari, προσθέτοντας ακόμα μία πινελιά μοναδικότητας.
Η συγκεκριμένη LaFerrari παρέμεινε στην κατοχή του Βραζιλιάνου έως το 2021, όταν και εξήχθη στη Δανία από τον νέο ιδιοκτήτη της. Έχει διανύσει λιγότερα από 4.000 χιλιόμετρα, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να έχει γίνει από τον ίδιο τον Μάσα, ενώ το πλήρες ιστορικό συντήρησης πραγματοποιήθηκε μέσω επίσημου συνεργάτη της Ferrari.
Πλέον, η συλλεκτική Ferrari περνά από τα χέρια του οίκου δημοπρασιών, RM Sotheby’s, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τελικό ποσό που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 6 εκατομμύρια δολάρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα