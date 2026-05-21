Δημοπρατείται η LaFerrari του Μάσα

Ακόμα και σήμερα, σχεδόν 13 χρόνια μετά την αποκάλυψή της στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης, η θρυλική Ferrari LaFerrari θεωρείται μία από τις σημαντικότερες κατασκευές στην ιστορία της αυτοκίνησης.





Μαζί με τις Porsche 918 Spyder και McLaren P1 αποτέλεσε τη διαβόητη «Αγία Τριάδα» των υβριδικών hypercar που εγκαινίασαν μία νέα εποχή.Η συγκεκριμένη, όμως, ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Πρόκειται για μία από τις μόλις 499 LaFerrari Coupe που κατασκευάστηκαν ποτέ και παραδόθηκε προσωπικά στον πρώην οδηγό της Scuderia Ferrari, Φελίπε Μάσα, ως ένα είδος αποχαιρετιστήριου δώρου μετά τη μακροχρόνια παρουσία του στην ομάδα του Μαρανέλο.Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε με τη Ferrari από το 2006 έως το 2013, μία περίοδος κατά την οποία πανηγύρισε 11 νίκες σε Grand Prix και συνέβαλε στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών το 2008. Την ίδια χρονιά που έχασε τον τίτλο των οδηγών για μόλις έναν βαθμό από τον Λιούις Χάμιλτον, σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά φινάλε στην ιστορία της Formula 1.Η συλλεκτική LaFerrari παραδόθηκε στον Μάσα τον Οκτώβριο του 2014 και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.