Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Πόσο κοστίζει η Aston Martin safety car της Formula 1;
Μια από τις Aston Martin Vantage που μέχρι την προηγούμενη σεζόν εκτελούσαν χρέη αυτοκίνητου ασφαλείας στη Formula 1 είναι πλέον διαθέσιμη για πώληση.
Από το 2021 μέχρι το 2025, τα Safety Car στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν δύο: η Mercedes-AMG GT Black Series και η Aston Martin Vantage. Από φέτος, όμως, θα βλέπουμε μόνο την AMG GT, καθώς η Aston Martin δεν ανανέωσε το σχετικό συμβόλαιό της με τη Formula 1. Κάπως έτσι, η Vantage μπαίνει πλέον στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και ως τέτοιο κομμάτι θα πωλείται από εδώ και πέρα.
Ο νέος ιδιοκτήτης αυτού του κομματιού (με κωδικό SC02) είναι μία αντιπροσωπεία στο Λιντς της Αγγλίας. Αυτή η Vantage έχει συμμετάσχει σε 20 Grand Prix και έχει διανύσει περισσότερα από 4.280 χιλιόμετρα σε αγωνιστικά τριήμερα, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων σε υποστηρικτικές κατηγορίες, όπως Formula 2 και Formula 3.
Σήμερα, το οδόμετρό της καταγράφει 12.476 μίλια (περίπου 20.078 χλμ.), ενώ παραμένει πλήρως λειτουργική, διατηρώντας τον αυθεντικό εξοπλισμό ασφαλείας της FIA, τα χαρακτηριστικά φωτεινά σήματα και τη χαρακτηριστική επένδυση.
Η αγωνιστική της ταυτότητα συνδέεται άρρηκτα με τον επί χρόνια οδηγό Safety Car, Μπερντ Μεϊλάντερ, ο οποίος την οδήγησε σε κρίσιμες στιγμές αγώνων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια οδηγών και θεατών. Επιπλέον, φέρει τις υπογραφές των οδηγών της Aston Martin F1, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τη συλλεκτική της αξία.
Η πιο εμβληματική στιγμή της καριέρας της εκτυλίχθηκε στο δραματικό φινάλε του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι το 2021. Μετά το ατύχημα του Νίκολας Λατίφι, η Vantage βγήκε στην πίστα, οδηγώντας το grid σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες διαδικασίες επανεκκίνησης στην ιστορία της F1.
Η Vantage SC02 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2018, ενώ το πόσο με το οποίο μπορεί την αποκτήσει ανέρχεται σε 599.990 λίρες Αγγλίας που αντιστοιχούν σε περίπου 685.000 ευρώ.
