Πόσο κοστίζει η Aston Martin safety car της Formula 1;

Από το 2021 μέχρι το 2025, τα Safety Car στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού ήταν δύο: η Mercedes-AMG GT Black Series και η Aston Martin Vantage. Από φέτος, όμως, θα βλέπουμε μόνο την AMG GT, καθώςΚάπως έτσι, η Vantage μπαίνει πλέον στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και ως τέτοιο κομμάτι θα πωλείται από εδώ και πέρα.Ο νέος ιδιοκτήτης αυτού του κομματιού (με κωδικό SC02) είναι μία αντιπροσωπεία στο Λιντς της Αγγλίας. Αυτήκαι έχει διανύσει περισσότερα από 4.280 χιλιόμετρα σε αγωνιστικά τριήμερα, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων σε υποστηρικτικές κατηγορίες, όπως Formula 2 και Formula 3.Σήμερα, το οδόμετρό της καταγράφει 12.476 μίλια (περίπου 20.078 χλμ.), ενώ παραμένει πλήρως λειτουργική,, τα χαρακτηριστικά φωτεινά σήματα και τη χαρακτηριστική επένδυση.Η αγωνιστική της ταυτότητα, ο οποίος την οδήγησε σε κρίσιμες στιγμές αγώνων, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια οδηγών και θεατών. Επιπλέον,, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω τη συλλεκτική της αξία.Η πιο εμβληματική στιγμή της καριέρας της. Μετά το ατύχημα του Νίκολας Λατίφι, η Vantage βγήκε στην πίστα, οδηγώντας το grid σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες διαδικασίες επανεκκίνησης στην ιστορία της F1.Η Vantage SC02 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2018, ενώ το πόσο μεΑγγλίας που αντιστοιχούν σε περίπου 685.000 ευρώ.