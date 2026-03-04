Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
To Volvo EX30 κατακτά το βραβείο Good Design Award 2025
Ένα ακόμα βραβείο στη λίστα των διακρίσεων του προσθέτει το Volvo EX30 καθώς τιμήθηκε με το υψηλού κύρους βραβείο Good Design Award 2025.
Ως ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της εταιρείας, το EX30 συνδυάζει το κομψό σκανδιναβικό design με ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της βιωσιμότητας. Το EX30 έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μεταξύ όλων των ηλεκτρικών Volvo και κάνει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων και φυσικών υλικών.
Χάρη σε αυτά τα στοιχεία, αναδείχτηκε νικητής στην κατηγορία Μεταφορές των Good Design Awards.
Από την παγκόσμια παρουσίασή του, το 2023, το EX30 αποτέλεσε instant classic. Το πρώτο μικρό SUV της Volvo Cars έγινε αμέσως best seller, επεκτείνοντας την απήχηση της εταιρείας σε νέες ομάδες πελατών και διεύρυνε την γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της Volvo.
Με αυτονομία έως 475 χλμ και συναρπαστικά οδηγικά χαρακτηριστικά, έχει διατεθεί μέχρι σήμερα σε σχεδόν 200.000 μονάδες. Πρόσφατα, η Volvo Cars ανακοίνωσε μία σειρά από αναβαθμίσεις για το EX30, οι οποίες περιλαμβάνουν μία νέα εισαγωγική έκδοση συστήματος κίνησης.
Κατευθυντήρια αρχή ήταν το πώς να κάνουν περισσότερα χρησιμοποιώντας πιο λίγα, το να προσπαθήσουν να βρουν περισσότερες από μία χρήσεις για τα πιο πολλά εξαρτήματα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα υλικά που χρειάζονται.
Αυτό επέτρεψε στους σχεδιαστές να συμβάλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του EX30, στην αύξηση του εσωτερικού χώρου για ευρυχωρία και άνεση και στην ελάττωση του κόστους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις κλασικές αρχές της Volvo όσον αφορά τη σχεδίαση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα, προσβάσιμο σε μία ευρεία σειρά πελατών.
Παρόλο που το EX30 είναι πιο μικρό από κάθε άλλο Volvo, διατηρεί τη σιγουριά, την ωριμότητα και τη σκανδιναβική απλότητα των μεγαλύτερων μοντέλων της μάρκας. Οι αναλογίες του μεγιστοποιούν τον εσωτερικό χώρο και τις πολυχρηστικές δυνατότητες. Οι τροχοί έχουν τραβηχτεί στα άκρα του αμαξώματος, με μικρούς και ισομήκεις προβόλους, αφήνοντας χώρο σε ένα μεγάλο μεταξόνιο και δημιουργώντας μία οπτική εντύπωση σταθερότητας.
