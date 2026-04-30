To Ford Bronco έρχεται Ευρώπη

Η Ford εξετάζει σοβαρά την, με ένα νέο SUV που θα προσαρμοστεί στις ανάγκες και τους κανονισμούς της Γηραιάς Ηπείρου. Πρόκειται για μια κίνηση που σηματοδοτεί τη στροφή της μάρκας προς πιο «αμερικανική» ταυτότητα, καθώςΣε αντίθεση με το αυθεντικό Bronco των ΗΠΑ –ένα σκληροπυρηνικό off-roader με πλαίσιο τύπου σκάλας– το ευρωπαϊκό μοντέλο αναμένεταιΟι πληροφορίες θέλουν το νέο SUV να βασίζεται σε υπάρχουσα πλατφόρμα και να κατασκευάζεται στην Ισπανία, δίπλα σε μοντέλα όπως το Ford Kuga.Το Bronco, που επέστρεψε το 2021 μετά από 25 χρόνια απουσίας, έχει ήδη εξελιχθεί σεανταγωνιζόμενο άμεσα το Jeep Wrangler. Με πωλήσεις που πλησιάζουν τις 150.000 μονάδες ετησίως και διαφορετικές εκδοχές σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικογένεια Bronco επεκτείνεται δυναμικά.Η φιλοσοφία του μοντέλου παραμένει ξεκάθαρη:ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται συμβιβασμούς στην άνεση ή την ποιότητα κύλισης στην άσφαλτο. Όπως επισημαίνουν οι μηχανικοί της Ford, το Bronco σχεδιάστηκε για να υπερέχει εκεί που έχει σημασία – στο χώμα, στη λάσπη και στα δύσβατα μονοπάτια.Για την Ευρώπη, ωστόσο, η συνταγή θα χρειαστεί προσαρμογές.–και όχι ένα καθαρόαιμο 4×4– θα μπορούσε να βρει ευκολότερα κοινό, ειδικά σε μια αγορά με αυστηρούς κανονισμούς εκπομπών και διαφορετικές οδηγικές συνήθειες.Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: μπορεί το όνομα Bronco να αποκτήσει απήχηση στην Ευρώπη; Αν η Ford καταφέρει, τότε ίσως δούμε ένα νέο, ενδιαφέρον κεφάλαιο για το εμβληματικό μοντέλο.