Το Geely E2 στην κορυφή των πωλήσεων

Το νέο Geely E2 ξεπέρασε τις 500.000 πωλήσεις μέσα σε μόλις 14 μήνες και ετοιμάζεται να έρθει και στην Ελλάδα στα τέλη του καλοκαιριού.

Το Geely E2 αναδείχθηκε το compact αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της κινεζικής εταιρείας, με 465.775 πωλήσεις, ενώ συνολικά ξεπέρασε τις 500.000 μονάδες σε μόλις 14 μήνες.

Το μοντέλο αποτελεί βασικό «όπλο» της Geely στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων νέας ενέργειας (NEV) και αναμένεται να κυκλοφορήσει και στην ελληνική αγορά προς τα τέλη του καλοκαιριού.

Η εταιρεία τονίζει ότι το E2 ξεχωρίζει για τους μεγάλους χώρους, την τεχνολογία και τις λύσεις πρακτικότητας που προσφέρει. Παρά τις compact διαστάσεις του, μπορεί να φιλοξενήσει άνετα πέντε επιβάτες, ενώ διαθέτει μεγάλο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών.

Το Geely E2 προσφέρει επίσης αποθηκευτικούς χώρους που δύσκολα συναντά κανείς στην κατηγορία. Διαθέτει εμπρός χώρο αποσκευών (frunk) 70 λίτρων, επιπλέον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τα πίσω καθίσματα και πορτμπαγκάζ που φτάνει έως τα 1.320 λίτρα με αναδίπλωση των καθισμάτων.

Στο τεχνικό κομμάτι, το E2 βασίζεται στη νέα πλατφόρμα GEA της Geely και είναι πισωκίνητο. Ξεχωρίζει επίσης γιατί διαθέτει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, κάτι σπάνιο για την κατηγορία, ενώ χρησιμοποιεί νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης «11 σε 1» για καλύτερη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο εξοπλίζεται με το σύστημα πολυμέσων Flyme Auto και μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών. Παράλληλα, διαθέτει 12 συστήματα υποβοήθησης οδηγού στον βασικό εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, με την Geely να εξοπλίζει το E2 με σύστημα υγρόψυξης της μπαταρίας, ενισχυμένη δομή αμαξώματος και έξι αερόσακους.
Με το σύνθημα «Extra Fun to the World», η Geely θέλει το E2 να αποτελέσει ένα από τα βασικά ηλεκτρικά μοντέλα της παγκόσμιας αγοράς τα επόμενα χρόνια.

