Το Audi A6 Allroad επιστρέφει

Μπορεί η Audi να μην έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις, σχετικά με την επιστροφή του νέου A6 Allroad quattro, όμως κρατικά έγγραφα στην Αυστραλία αποκάλυψαν ήδη την επιστροφή του.





Η νέα γενιά του A6 Avant παρουσιάστηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2025, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και η σεντάν έκδοση. Το Allroad, ωστόσο, παρέμενε μέχρι σήμερα εκτός κάδρου. Παρ’ όλα αυτά, οι καταχωρήσεις έγκρισης τύπου επιβεβαιώνουν ότι η πέμπτη γενιά του crossover μοντέλου βρίσκεται καθ’ οδόν.Οι πρώτες καμουφλαρισμένες δοκιμαστικές εμφανίσεις είχαν ήδη εντοπιστεί από τα τέλη του 2024, προδίδοντας αρκετά στοιχεία της σχεδίασης. Το νέο A6 Allroad θα διατηρήσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίζει από το απλό Avant, όπως τα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος, οι αλουμινένιες ποδιές εμπρός και πίσω, η μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και φυσικά οι χαρακτηριστικές ράγες οροφής.Παράλληλα, οι νέας σχεδίασης ζάντες και τα all terrain ελαστικά ενισχύουν τον crossover χαρακτήρα του μοντέλου. Η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στοιχείο, επιτρέποντας στον οδηγό να μεταβάλλει το ύψος του αμαξώματος ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.Στο εσωτερικό, η Audi αναμένεται να ακολουθήσει την premium φιλοσοφία της νέας σειράς A6. Το ψηφιακό cockpit τριών οθονών θα βρίσκεται στο επίκεντρο, συνοδευόμενο από head-up display, ένα εξελιγμένο ηχοσύστημα της Bang & Olufsen, συνοδεία 20 ηχείων, τετραζωνικό κλιματισμό και ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης κλεισίματος θυρών.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γκάμα κινητήρων, καθώς τα έγγραφα αποκάλυψαν δύο διαφορεικές εκδόσεις, μία diesel και μία plug-in υβιδική. Η πρώτη αφορά τον γνωστό V6 TDI mild-hybrid των 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 300 ίππους και 580 Nm ροπής. Η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος quattro και αυτόματου κιβωτίου S tronic διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.