Το Audi A6 Allroad επιστρέφει
Το Audi A6 Allroad επιστρέφει
Ο Γερμανός κατασκευαστής φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει την παράδοση των υπερυψωμένων station wagon, παρά τη σαρωτική κυριαρχία των SUV στην παγκόσμια αγορά.
Μπορεί η Audi να μην έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις, σχετικά με την επιστροφή του νέου A6 Allroad quattro, όμως κρατικά έγγραφα στην Αυστραλία αποκάλυψαν ήδη την επιστροφή του.
Οι πρώτες καμουφλαρισμένες δοκιμαστικές εμφανίσεις είχαν ήδη εντοπιστεί από τα τέλη του 2024, προδίδοντας αρκετά στοιχεία της σχεδίασης. Το νέο A6 Allroad θα διατηρήσει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που το έκαναν να ξεχωρίζει από το απλό Avant, όπως τα προστατευτικά πλαστικά περιμετρικά του αμαξώματος, οι αλουμινένιες ποδιές εμπρός και πίσω, η μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και φυσικά οι χαρακτηριστικές ράγες οροφής.
Παράλληλα, οι νέας σχεδίασης ζάντες και τα all terrain ελαστικά ενισχύουν τον crossover χαρακτήρα του μοντέλου. Η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στοιχείο, επιτρέποντας στον οδηγό να μεταβάλλει το ύψος του αμαξώματος ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.
Στο εσωτερικό, η Audi αναμένεται να ακολουθήσει την premium φιλοσοφία της νέας σειράς A6. Το ψηφιακό cockpit τριών οθονών θα βρίσκεται στο επίκεντρο, συνοδευόμενο από head-up display, ένα εξελιγμένο ηχοσύστημα της Bang & Olufsen, συνοδεία 20 ηχείων, τετραζωνικό κλιματισμό και ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης κλεισίματος θυρών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γκάμα κινητήρων, καθώς τα έγγραφα αποκάλυψαν δύο διαφορεικές εκδόσεις, μία diesel και μία plug-in υβιδική. Η πρώτη αφορά τον γνωστό V6 TDI mild-hybrid των 3,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 300 ίππους και 580 Nm ροπής. Η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του συστήματος quattro και αυτόματου κιβωτίου S tronic διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.
Ακόμη πιο σημαντική θεωρείται η έκδοση PHEV, η οποία συνδυάζει έναν TSI βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία 20,7 kWh. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 367 ίππους, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα 100 χιλιόμετρα, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας του.
Προς το παρόν η Audi τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με το επίσημο λανσάρισμα, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ευρωπαϊκή πρεμιέρα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2025. Αντίθετα, η διάθεση στις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη, καθώς εκεί η νέα σειρά του A6 φαίνεται να περιορίζεται αποκλειστικά στις σεντάν εκδόσεις.
Το μόνο βέβαιο είναι πως το νέο A6 Allroad έρχεται σε μια κατηγορία με ολοένα και λιγότερους εκπροσώπους. Σήμερα, ο βασικός ανταγωνιστής του παραμένει ουσιαστικά μόνο η Mercedes-Benz E-Class All-Terrain.
Προς το παρόν η Audi τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με το επίσημο λανσάρισμα, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ευρωπαϊκή πρεμιέρα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος του 2025. Αντίθετα, η διάθεση στις ΗΠΑ παραμένει αβέβαιη, καθώς εκεί η νέα σειρά του A6 φαίνεται να περιορίζεται αποκλειστικά στις σεντάν εκδόσεις.
Το μόνο βέβαιο είναι πως το νέο A6 Allroad έρχεται σε μια κατηγορία με ολοένα και λιγότερους εκπροσώπους. Σήμερα, ο βασικός ανταγωνιστής του παραμένει ουσιαστικά μόνο η Mercedes-Benz E-Class All-Terrain.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα