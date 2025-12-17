Bugatti: Μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη προ των πυλών

Η





ο γεγονός ότι η εταιρεία που ίδρυσε ο Ετόρε Μπουγκάτι (φωτογραφία κάτω) έχει συνδεθεί με τη Όμιλος Bugatti Rimac. Θυμίζουμε ότι επικεφαλής του είναι ο Μάτε Ρίματς, ο ιδρυτής της κροατικής εταιρείας.



Αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για την ιστορική εταιρεία. Ποια είναι αυτά; Να πέσει το ύστατο «κάστρο» της Αυτοκινητοβιομηχανίας. Δηλαδή να εξελιχθεί και να παρουσιαστεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό hypercar τής Bugatti.



Σύμφωνα με τον Επιχειρησιακός Διευθυντής και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Pimac Technology, στον Όμιλο Bugatti Rimac έχουν ξεκινήσει ήδη την εξέλιξη μπαταριών στερρού ηλεκτρολύτη, με απώτερο σκοπό να τοποθετηθούν στο πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της

Σύμφωνα με τονΕπιχειρησιακός Διευθυντής και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Pimac Technology, στον Όμιλο Bugatti Rimac έχουν ξεκινήσει ήδη την εξέλιξη μπαταριών στερρού ηλεκτρολύτη, με απώτερο σκοπό να τοποθετηθούν στο πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο της

Όπως είπε ο Πίταρεβιτς αυτό θα μπορούσε να παρουσιαστεί μετά το 2030. Επίσης, αποκάλυψε ότι η τεχνολογία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξής της.



Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους ανθρώπους της ProLogium Technology και με ειδικούς υλικών τής Mitsubishi, με στόχο τη λεγόμενη βιομηχανική ωρίμανση της τεχνολογίας και την εμπορική αξιοποίηση προς το τέλος της δεκαετίας που διανύουμε.





Στελέχη της Rimac εκτιμούν ότι οι μπαταρίες στερεού τύπου μπορούν να προσφέρουν έως και 30% περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με τις υπάρχουσες τύπου ιόντων λιθίου ή νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου.



Καλύπτουν επιπλέον βασικές απαιτήσεις, όπως η υποστήριξη οχημάτων με πολύ μεγάλη ισχύ, αυξημένη αυτονομία αλλά και αυξημένη παρεχόμενη ασφάλεια, ακόμη και σε ακραία σενάρια θερμικής καταπόνησης.Η σχετική τεχνολογία θα παρέχεται από τη Rimac. Μάλιστα, εφόσον την εξελίξει και τη εφαρμόσει αποτελεσματικά, αυτές οι μπαταρίες δεν θα περιοριστούν στην Bugatti ή στον ευρύτερο Όμιλο Volkswagen αλλά θα προμηθεύουν και άλλους κατασκευαστές, όπως η BMW, για παράδειγμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στελέχη της έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να τις προμηθεύονται για να τις τοποθετούν στα δικά τους μελλοντικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.