Το όραμα για τη νέα Lancia Montecarlo
Ο καναδός σχεδιαστής Κρίστοφερ Ζιρού παρουσίασε την δική του εκδοχή για μια σύγχρονη Lancia Montecarlo, σε ένα μοντέρνο κουπέ που συνδυάζει το παρελθόν, το φουτουριστικό design και την αγωνιστική παράδοση της ιταλικής μάρκας.
Η Lancia βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Σήμερα, η γκάμα της περιορίζεται στην Ypsilon, ενώ τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν οι νέες Gamma και Delta. Ωστόσο, οι φίλοι της μάρκας περιμένουν με ανυπομονησία κάτι πιο σπορ και εκρηκτικό. Η φαντασία ενός σχεδιαστή έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αναδεικνύοντας μια ένδοξη σελίδα της ιστορίας της Lancia με μοντέρνα αισθητική.
Ο Κρίστοφερ Ζιρού, άρπαξε την ευκαιρία να γιορτάσει τα 50 χρόνια της Beta Montecarlo δημιουργώντας την Pu+Ra Montecarlo, μια σύγχρονη ερμηνεία του κλασικού coupe του 1975. Το αρχέτυπο μοντέλο, σχεδιασμένο από τον Πάολο Μαρτίν στην Pininfarina, ξεχώριζε για τις αναλογίες και τον χαρακτήρα του, όντας κεντρομήχανο και πισωκίνητο με διαμόρφωση κουπέ και «targa».
Στο νέο του σχεδιασμό, ο Ζιρού συνδύασε το παραδοσιακό σχέδιο με ψηφιακές τεχνικές -Photoshop και τεχνητή νοημοσύνη-δημιουργώντας ένα coupe που δείχνει έτοιμο για τη σύγχρονη αγορά.
Κεντρικά στοιχεία όπως η σκοτεινή εμπρός μάσκα και τα flying buttresses (εξωτερικές αντηρίδες) διατηρούνται, ενώ επανασχεδιάζονται με διαφάνεια και μοντέρνα αισθητική. Τα λεπτά, σχήματος Τ LED φώτα και οι κυκλικές λεπτομέρειες σε καπό, οροφή και στο πίσω μέρος παραπέμπουν στα στοιχεία του Pu+Ra HPE Concept της Lancia, που είχε εμπνευστεί από τη θρυλική Stratos.
Η εμπρός όψη ενισχύεται από έντονο προφυλακτήρα χαμηλά, αεροδυναμική «λεπίδα» και σμιλευμένα φτερά, ενώ η οροφή που αγκαλιάζει το αμάξωμα και η ενσωματωμένη πίσω αεροτομή φέρνουν έντονες αναμνήσεις από τη Stratos. Το προφίλ παραμένει καθαρό, με χαρακτηριστική γραμμή που ξεκινά από τις μαύρες πλευρικές γρίλιες, ενώ στο πίσω μέρος, λεπτή LED μπάρα και διακριτική αεροτομή ολοκληρώνουν την αισθητική.
Η αγωνιστική διάσταση της Lancia δεν θα μπορούσε να λείπει. Ο Ζιρού φαντάστηκε μία Pu+Ra Montecarlo έτοιμη για ράλι, με τη θρυλική χρωματική διακόσμηση Alitalia, χρυσές ζάντες και νέο αμάξωμα που περιλαμβάνει εισαγωγή αέρα στο καπό, πίσω αεροτομή τύπου ducktail, μεγαλύτερο διαχύτη, αεραγωγούς στο πίσω τμήμα και επιθετικά φώτα LED. Η πρόθεση ήταν να τιμήσει την κληρονομιά της Montecarlo και της Rally 037, της τελευταίας πισωκίνητης Lancia που κατέκτησε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.
Παρά τις περιορισμένες πιθανότητες παραγωγής μιας νέας Lancia σπορ κουπέ, η Pu+Ra Montecarlo αποδεικνύει πως η μάρκα διαθέτει τη δυναμική να επιστρέψει με ένα μοντέλο που θα τραβήξει τα βλέμματα, ενώ παράλληλα τιμά το πλούσιο παρελθόν της.
