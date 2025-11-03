Το όραμα για τη νέα Lancia Montecarlo

Κλείσιμο

Η Lancia βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Σήμερα, η γκάμα της περιορίζεται στην Ypsilon, ενώ τα επόμενα χρόνια θα προστεθούν οι νέες Gamma και Delta. Ωστόσο,. Η φαντασία ενός σχεδιαστή έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αναδεικνύοντας μια ένδοξη σελίδα της ιστορίας της Lancia με μοντέρνα αισθητική.Ο Κρίστοφερ Ζιρού, άρπαξε την ευκαιρίαδημιουργώντας την Pu+Ra Montecarlo, μια. Το αρχέτυπο μοντέλο, σχεδιασμένο από τον Πάολο Μαρτίν στην Pininfarina, ξεχώριζε για τις αναλογίες και τον χαρακτήρα του, όνταςμε διαμόρφωση κουπέ και «targa».Στο νέο του σχεδιασμό, ο Ζιρού συνδύασε το παραδοσιακό σχέδιο με ψηφιακές τεχνικές -Photoshop και τεχνητή νοημοσύνη-Κεντρικά στοιχεία όπως η σκοτεινή εμπρός μάσκα και τα flying buttresses (εξωτερικές αντηρίδες) διατηρούνται, ενώ επανασχεδιάζονται με διαφάνεια και μοντέρνα αισθητική. Τα λεπτά, σχήματος Τ LED φώτα και οι κυκλικές λεπτομέρειες σε καπό, οροφή και στο πίσω μέροςτης Lancia, που είχε εμπνευστεί από τη θρυλική Stratos.Η εμπρός όψη ενισχύεται από έντονο προφυλακτήρα χαμηλά, αεροδυναμική «λεπίδα» και σμιλευμένα φτερά, ενώ η οροφή που αγκαλιάζει το αμάξωμα και η ενσωματωμένη πίσω αεροτομή φέρνουν έντονες αναμνήσεις από τη Stratos., με χαρακτηριστική γραμμή που ξεκινά από τις μαύρες πλευρικές γρίλιες, ενώ στο πίσω μέρος, λεπτή LED μπάρα και διακριτική αεροτομή ολοκληρώνουν την αισθητική.Η αγωνιστική διάσταση της Lancia δεν θα μπορούσε να λείπει., με τη θρυλική χρωματική διακόσμηση Alitalia, χρυσές ζάντες και νέο αμάξωμα που περιλαμβάνει εισαγωγή αέρα στο καπό, πίσω αεροτομή τύπου ducktail, μεγαλύτερο διαχύτη, αεραγωγούς στο πίσω τμήμα και επιθετικά φώτα LED. Η πρόθεση ήταν, της τελευταίας πισωκίνητης Lancia που κατέκτησε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.Παρά τις περιορισμένες πιθανότητες παραγωγής μιας νέας Lancia σπορ κουπέ,να επιστρέψει με ένα μοντέλο που θα τραβήξει τα βλέμματα, ενώ παράλληλα τιμά το πλούσιο παρελθόν της.