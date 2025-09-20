To Fiat Panda ακόμα πιο προσιτό
To Fiat Panda ακόμα πιο προσιτό

Η Fiat ανακοίνωσε μια προωθητική ενέργεια που κάνει το υβριδικό Panda στην έκδοση Urban πιο προσιτό από ποτέ.

Η προωθητική ενέργεια αφορά σε έναν ικανό αριθμό ετοιμοπαράδοτων Fiat Panda μπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια καθώς και πληρέστατο εξοπλισμό. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων με πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια για το ηχοσύστημα, καθώς και πακέτο συστημάτων ADAS για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών. Υπάρχει επίσης κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5 ιντσών, ψηφιακό δέκτη ραδιοφώνου και Bluetooth, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.
Να σημειωθεί ότι οι προφυλακτήρες είναι βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος και ότι η έγκριση Τύπου είναι 5θέσια. Όλα τα παραπάνω έρχονται πακέτο στη νέα, ακόμα πιο προσιτή τιμή των 14.990 ευρώ.
Διαθέσιμη εξακολουθεί να είναι και η έκδοση Cross, με 16.990 ευρώ. Το Panda Cross ξεχωρίζει από τους διαφορετικούς προφυλακτήρες, τα πλαστικά προστατευτικά στα φτερά και τις ποδιές εμπρός και πίσω, καθώς επίσης από τα φώτα ημέρας LED, τους τροχούς 15 ιντσών και τα σκούρα τζάμια στις πίσω πόρτες. Η λίστα του εξοπλισμού τεχνολογίας περιλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη οθόνη αφής στο ταμπλό με διαγώνιο 7 ιντσών, συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το παρόν δίνουν ο αισθητήρας φωτός/ βροχής και η αυτόματη ενεργοποίηση των προβολέων.
Τόσο στην έκδοση Urban όσο και στην Cross, το Fiat Panda κινείται από βενζινοκινητήρα με ήπια υβριδική υποβοήθηση που αποδίδει 70 ίππους και συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά και η καθημερινή κυκλοφορία στο Δακτύλιο ελεύθερη.
