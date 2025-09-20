To Fiat Panda ακόμα πιο προσιτό

Η προωθητική ενέργεια αφορά σε έναν ικανό αριθμόμπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια καθώς και πληρέστατο εξοπλισμό. Υπάρχειμε πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια για το ηχοσύστημα, καθώς καιγια την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών. Υπάρχει επίσης κλιματισμός, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος,, ψηφιακό δέκτη ραδιοφώνου και Bluetooth, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.Να σημειωθεί ότικαι ότι η έγκριση Τύπου είναι 5θέσια. Όλα τα παραπάνω έρχονται πακέτο στη νέα, ακόμα πιοΔιαθέσιμη εξακολουθεί να είναι και ηΤο Panda Cross ξεχωρίζει από τους διαφορετικούς προφυλακτήρες, τα πλαστικά προστατευτικά στα φτερά και τις ποδιές εμπρός και πίσω, καθώς επίσης από τα φώτα ημέρας LED, τους τροχούς 15 ιντσών και τα σκούρα τζάμια στις πίσω πόρτες. Η λίστα του εξοπλισμού τεχνολογίας περιλαμβάνειστο ταμπλό με διαγώνιο 7 ιντσών, συνδεσιμότητα με, ενώ το παρόν δίνουν ο αισθητήρας φωτός/ βροχής και η αυτόματη ενεργοποίηση των προβολέων.Τόσο στην έκδοση Urban όσο και στην Cross, το Fiat Panda κινείται απόκαι συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά και η καθημερινή κυκλοφορία στο Δακτύλιο ελεύθερη.