Έρχεται στην Ευρώπη το ΚΙΑ Κ4

Κλείσιμο

Το K4 είναι έναπου κατασκευάζεται στο Μεξικό για την αγορά της Λατινικής Αμερικής και το οποίο θα εισαχθεί και στην Ευρώπη. Όπως έγινε γνωστό, η διάθεσή του στη Γηραιά Ήπειρο θα ξεκινήσει από τα τέλη της χρονιάς. Αν και τα στελέχη της Kia αποφεύγουν να προσδιορίσουν το K4 ως απευθείας, είναι σαφές ότι αυτό θα αναλάβει τον εμπορικό ρόλο να ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα μοντέλα της κατηγορίας και κυρίως το Volkswagen Golf VIII.Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι το νέο K4Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εταιρεία, η βασική έκδοσή του θα διαθέτει τον τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο. Αυτή θα διατίθεται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων όσο και με το αυτόματο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, αντίστοιχα.Όπως ανακοινώθηκε, σε αυτή την έκδοση του K4 θα είναι διαθέσιμη και η εκδοχή του 1.0 T-GDi κινητήρα με ήπιο υβριδικό σύστημα. Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ, η Kia θα διαθέτει το K4 και με τονενώ εντός του 2026 θα προστεθεί στη γκάμα και η έκδοση με το πλήρως υβριδικό σύστημα.Tο αυτοκίνητο έχει κερδίσειτου οργανισμού Latin NCAP. Το αμάξωμά του υιοθετεί γνώριμα σχεδιαστικά στοιχεία της εταιρείας τόσο από τα μοντέλα της με θερμικό κινητήρα όσο και από τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Έτσι, βλέπουμε ότι τα φωτιστικά σώματα -εμπρός και πίσω- είναι εμπνευσμένα από τα αντίστοιχα του EV9.Από το πλάι, χαρακτηριστική είναι η ανισοϋψής διαμήκης γραμμή που ξεκινά από το τον εμπρός θόλο και καταλήγει στο πίσω φως. Με αυτόν τον τρόποαπ’ όσο είναι, ενώ τονίζεται και η hatchback μορφή του.Το K4 βασίζεται σε μιατου Ομίλου Hyundai η οποία εξασφαλίζει και ευρυχωρία.Στο εσωτερικό του, κυριαρχούν οιοι οποίες είναι σε ενιαίο πλαίσιο. Επίσης, υπάρχει και μια επιπλέον ξεχωριστή οθόνη 5,3 ιντσών για τον χειρισμό του συστήματος κλιματισμού. Στον βασικό εξοπλισμό του θα περιλαμβάνονται συστήματα όπως ασύρματη σύνδεση smartphoneφωνητικός έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.Στις πλουσιότερες εκδόσεις θα προσφέρονταικαι επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone.