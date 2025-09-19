Έρχεται στην Ευρώπη το ΚΙΑ Κ4

Η Kia αποφάσισε να φέρει στην ευρωπαϊκή αγορά το K4, ένα νέο μεσαίο hatchback που θα ανταγωνίζεται το Volkswagen Golf.
Το K4 είναι ένα νέο μοντέλο της KIA στην μικρομεσαία κατηγορία που κατασκευάζεται στο Μεξικό για την αγορά της Λατινικής Αμερικής και το οποίο θα εισαχθεί και στην Ευρώπη. Όπως έγινε γνωστό, η διάθεσή του στη Γηραιά Ήπειρο θα ξεκινήσει από τα τέλη της χρονιάς. Αν και τα στελέχη της Kia αποφεύγουν να προσδιορίσουν το K4 ως απευθείας διάδοχο του Ceed, είναι σαφές ότι αυτό θα αναλάβει τον εμπορικό ρόλο να ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα μοντέλα της κατηγορίας και κυρίως το Volkswagen Golf VIII.
Φυσικά, αυτό σημαίνει ότι το νέο K4 θα έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης. Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εταιρεία, η βασική έκδοσή του θα διαθέτει τον τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο 1.0 T-GDi που αποδίδει 116 ίππους. Αυτή θα διατίθεται τόσο με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων όσο και με το αυτόματο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, αντίστοιχα.
Όπως ανακοινώθηκε, σε αυτή την έκδοση του K4 θα είναι διαθέσιμη και η εκδοχή του 1.0 T-GDi κινητήρα με ήπιο υβριδικό σύστημα. Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ, η Kia θα διαθέτει το K4 και με τον τετρακύλινδρο 1.6 T-GDi, με απόδοση είτε 150 ίππους, είτε 180 ίππους ενώ εντός του 2026 θα προστεθεί στη γκάμα και η έκδοση με το πλήρως υβριδικό σύστημα.
Tο αυτοκίνητο έχει κερδίσει πέντε αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης του οργανισμού Latin NCAP. Το αμάξωμά του υιοθετεί γνώριμα σχεδιαστικά στοιχεία της εταιρείας τόσο από τα μοντέλα της με θερμικό κινητήρα όσο και από τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Έτσι, βλέπουμε ότι τα φωτιστικά σώματα -εμπρός και πίσω- είναι εμπνευσμένα από τα αντίστοιχα του EV9.
Από το πλάι, χαρακτηριστική είναι η ανισοϋψής διαμήκης γραμμή που ξεκινά από το τον εμπρός θόλο και καταλήγει στο πίσω φως. Με αυτόν τον τρόπο το K4 δείχνει πιο μακρύ απ’ όσο είναι, ενώ τονίζεται και η hatchback μορφή του.
Το K4 βασίζεται σε μια τροποποιημένη εκδοχή της πλατφόρμας «K3» του Ομίλου Hyundai η οποία εξασφαλίζει και ευρυχωρία.
Κλείσιμο
Στο εσωτερικό του, κυριαρχούν οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών έκαστη οι οποίες είναι σε ενιαίο πλαίσιο. Επίσης, υπάρχει και μια επιπλέον ξεχωριστή οθόνη 5,3 ιντσών για τον χειρισμό του συστήματος κλιματισμού. Στον βασικό εξοπλισμό του θα περιλαμβάνονται συστήματα όπως ασύρματη σύνδεση smartphone Android Auto ή Apple CarPlay, φωνητικός έλεγχος με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και πληθώρα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.
Στις πλουσιότερες εκδόσεις θα προσφέρονται ηχοσύστημα «Harman Kardon» και επιφάνεια ασύρματης φόρτισης smartphone.