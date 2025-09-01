Εξελίσσεται η νέα BMW iX3
CAR

Το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς Neue Classe βρίσκεται προ των πυλών και η BMW μας δίνει μια πρώτη εικόνα του.

Η BMW έδωσε στην δημοσιότητα το πιο αποκαλυπτικό στιγμιότυπο της νέας iX3, λίγες μέρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Μόναχο, στις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Το ηλεκτρικό SUV, πρώτο μέλος της οικογένειας Neue Klasse, σηματοδοτεί μια νέα εποχή σχεδιασμού και τεχνολογίας για τη βαυαρική φίρμα. Η εικόνα-teaser αποκαλύπτει το πολύ εντυπωσιακό εμπρός μέρος, με νέα φωτιστική υπογραφή που εκτείνεται από τα φανάρια έως και τη μάσκα.

Τα LED κυριαρχούν, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά «νεφρά» και προσδίδοντας μια σχεδόν φουτουριστική αισθητική. Το μοντέλο παραγωγής διατηρεί συμβατικούς καθρέφτες, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν και σε κάποιες χώρες πιθανότατα θα διατίθεται με κάμερες.

Η συναρμολόγηση θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία, το οποίο λειτουργεί χωρίς ορυκτά καύσιμα και είναι πλήρως αφιερωμένο στην κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.



Στο πίσω μέρος αναμένονται μικρές αλλαγές σε σχέση με το concept, ενώ το εσωτερικό θα υιοθετεί πιο προσγειωμένη προσέγγιση, παραμένοντας όμως εντυπωσιακό.

Στο ταμπλό δεσπόζει το BMW Panoramic iDrive και το νέο Operating System X. Ο παραδοσιακός επιλογέας iDrive controller έχει καταργηθεί, δίνοντας θέση σε σύστημα προβολής τριών ζωνών που εκτείνεται από άκρη σε άκρη του ταμπλό.

Οδηγός και επιβάτες απολαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες, όπως ποιότητα αέρα, πλοήγηση, λειτουργίες ψυχαγωγίας και AI βοηθό. Συμπληρωματικά, προσφέρεται 3D head-up display και μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, εμπνευσμένη από το πρωτότυπο των 17,9 ιντσών.

Η iX3 βασίζεται στην πλατφόρμα Neue Klasse και θα προσφέρεται σε εκδόσεις single και dual-motor, με την κορυφαία 50 xDrive να υπόσχεται αυτονομία έως 800 χλμ. WLTP. Χάρη στην 800V αρχιτεκτονική, η φόρτιση αγγίζει τα 400 kW, εξασφαλίζοντας πάνω από 350 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά.

Στο μέλλον, η M60 xDrive θα ξεπεράσει τα 600 άλογα, υπερβαίνοντας ακόμη και το θερμικό X3 M50i.

