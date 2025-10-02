Η Ελλάδα με δυναμισμό στη νέα παγκόσμια σκηνή

Κλείσιμο

Η παρουσία μας στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε δυναμική ευκαιρία να προβάλουμε το νέο πρόσωπο της χώρας, να ενισχύσουμε τις διεθνείς συμμαχίες και να αναδείξουμε την Ελλάδα ως αξιόπιστο και στρατηγικό εταίρο.Στις συναντήσεις που είχα, τόσο συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό όσο και αυτόνομα, το μήνυμα ήταν σαφές: η Ελλάδα έχει επανέλθει δυναμικά στη διεθνή οικονομική σκηνή. Η θεσμική συνέχεια και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε ενισχύουν την αξιοπιστία μας και δημιουργούν ένα προβλέψιμο και σταθερό πολιτικό – οικονομικό περιβάλλον σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας.Οι συζητήσεις με funds, επενδυτές και πολυεθνικές εταιρείες ανέδειξαν το αυξημένο ενδιαφέρον για τομείς όπως η ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία και οι υποδομές. Η Ελλάδα δεν παρουσιάζεται πλέον ως χώρα προβλημάτων, αλλά ως εταίρος με σαφές σχέδιο και πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης.Η καλύτερη διαφήμιση της χώρας μας δεν είναι τα λόγια μας, αλλά τα έργα μας. Οι πρώτοι που επένδυσαν στην Ελλάδα, που από το 2019 χτίζουμε, βλέπουν σήμερα τις επιλογές τους να δικαιώνουν την εμπιστοσύνη τους. Και οι επιτυχίες αυτές γίνονται το πιο πειστικό επιχείρημα για όσους σκέφτονται το επόμενο βήμα.Τόνισα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, να δημιουργεί φιλικό περιβάλλον και να εξασφαλίζει σταθερότητα στους κανόνες του παιχνιδιού.Η παγκόσμια πολιτική σκηνή δημιουργεί καινούργια παράθυρα ευκαιρίας.Οι περιορισμοί της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που θέτουν οι ΗΠΑ, οι αυξήσεις στο κόστος για θεωρήσεις H-1B, περιορισμοί φοιτητικών και εργασιακών θεωρήσεων, μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα φοιτητές και επιστήμονες που αναζητούν σταθερό έδαφος εντός Ευρώπης.Η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία και να καταστεί κόμβος έρευνας, καινοτομίας και υψηλής εξειδίκευσης. Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό μας, εντός και εκτός συνόρων, είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα.Έστειλα επίσης ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει δραστικά στην έρευνα, τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη. Χωρίς αυτό το άλμα, η χώρα μας δεν θα καλύψει το χαμένο έδαφος σε σχέση με τις πιο πρωτοπόρες οικονομίες.Χρειαζόμαστε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια και κίνητρα σε επιχειρήσεις για να επενδύουν στην καινοτομία. Η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια - είναι ο μόνος δρόμος για μια πιο ανταγωνιστική Ελλάδα που θα παράγει γνώση και θα εξάγει αξία.Η εικόνα της Ελλάδας είναι μεν θετική, αλλά δεν είναι όλα ρόδινα. Στις συνομιλίες μας έγινε σαφές ότι για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας πρέπει να συνεχίσουμε αποφασιστικά τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων.Η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποτελούν όρους επιβίωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Για να εδραιωθεί η εικόνα της Ελλάδας ως μακροπρόθεσμου επενδυτικού προορισμού, χρειάζεται να δείχνουμε συνέπεια και διάρκεια στις αλλαγές.