Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό

Η Ισπανία δέχεται το κρουαζιερόπλοιο για ανθρωπιστικούς λόγους, ενώ τρεις ασθενείς απομακρύνονται άμεσα μέσω Πράσινου Ακρωτηρίου





Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο , στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις θάνατοι, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά για ιατρικό έλεγχο επιβατών και πληρώματος, καθώς το Πράσινο Ακρωτήριο δεν διαθέτει τις απαιτούμενες υποδομές.Το MV Hondius θα γίνει δεκτό στα Κανάρια Νησιά «με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.Όπως διευκρινίστηκε, το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις έως τέσσερις ημέρες και τότε όλοι οι επιβαίνοντες και τα μέλη του πληρώματος θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, πριν επιστρέψουν στις χώρες τους.Το υπουργείο υπογράμμισε ότι «τα Κανάρια Νησιά είναι ο κοντινότερος προορισμός με τις απαραίτητες δυνατότητες», επισημαίνοντας ότι η Ισπανία έχει «ηθικό και νομικό χρέος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί Ισπανοί πολίτες».Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί την επιχείρηση υγειονομικής υποστήριξης του πλοίου.Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας του Πράσινου Ακρωτηρίου ανακοίνωσε ότι τρεις επιβαίνοντες που έχουν προσβληθεί από χανταϊό θα απομακρυνθούν εντός των επόμενων ωρών με δύο αερο-ασθενοφόρα. Το ένα βρίσκεται ήδη στο αρχιπέλαγος, ενώ το δεύτερο αναμένεται να φτάσει σύντομα.Η εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη χώρα, Αν Λίντστραντ, δήλωσε ότι δύο ασθενείς – μέλη του πληρώματος – καθώς και ένα άτομο που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα θα μεταφερθούν εκτός πλοίου μέσω του Πράσινου Ακρωτηρίου.Μετά την αποβίβασή τους στο λιμάνι της πρωτεύουσας Πράια, οι ασθενείς θα μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο αεροδρόμιο και από εκεί θα αναχωρήσουν αεροπορικώς.Σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ANP, που επικαλείται το υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας, οι τρεις ασθενείς θα διακομιστούν για νοσηλεία στην Ολλανδία, ενώ ένας εξ αυτών είναι Ολλανδός πολίτης.Η Αν Λίντστραντ πρόσθεσε ότι «το πλοίο θα μπορέσει να αναχωρήσει κάποια στιγμή τη νύχτα (της Τρίτης προς την Τετάρτη), αφού ολοκληρωθεί η εκκένωση».

Το ιστορικό του ταξιδιού και οι θάνατοι Το MV Hondius είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής με προορισμό το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στο πλοίο επιβαίνουν 88 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος.



Από την Κυριακή παραμένει αρόδο στα ανοικτά της Πράια, καθώς δεν του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι πέθαναν στο πλοίο, πιθανότατα από χανταϊό, έναν ιό που προκαλεί οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.