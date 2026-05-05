Κόβει την ανάσα το νέο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Νόλαν: Ο Κύκλωπας, η εντυπωσιακή Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και ο Πάτινσον

Στο τεράστιο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπερνθάλ, Μπένι Σαφντί, Τζον Λεγκουίζαμο, Χιμές Πατέλ, Γουίλ Γιουν Λι, Μία Γκοθ, Τζίμι Γκονζάλες, Έλιοτ Πέιτζ και Τζόβαν Αντέπο, μεταξύ δεκάδων άλλων αστέρων που ενσαρκώνουν χαρακτήρες από το έπος του Ομήρου.Το έπος του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του Oppenheimer γυρίστηκε χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία Imax και θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.