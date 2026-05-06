Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο και Λαβρόφ για Ουκρανία και Ιράν
Στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας, ενώ συνεχίζονται οι φονικοί βομβαρδισμοί σε Ουκρανία και Κριμαία
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο ομόλογός του της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες Τρίτη κυρίως για τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
«Συζήτησαν για τη σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και για το Ιράν», σύμφωνα με λακωνική ανακοίνωση του εκπροσώπου της αμερικανικής διπλωματίας Τόμι Πίγκοτ.
Βομβαρδισμοί του ρωσικού στρατού σκότωσαν πάνω από 20 ανθρώπους χθες στην Ουκρανία κι ουκρανικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στην--προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014--χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς αναμενόταν πιθανή κατάπαυση του πυρός αρχικά από το Κίεβο, κατόπιν από τη Μόσχα, ενόψει των ρωσικών τιμητικών εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1945.
