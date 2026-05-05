Ο κροκόδειλος που ανέσυρε αστυνομικός με ελικόπτερο στη Νότιο Αφρική είχε κατασπαράξει ξενοδόχο, βρήκαν οστά του στο στομάχι του

Το DNA που ελήφθη επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκαν στον Γκάμπριελ Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά ενώ προσπαθούσε να διασχίσει γέφυρα - Διεξάγεται έρευνα για να συνδεθούν τα παπούτσια με αγνοούμενους ντόπιους ή χωρικούς