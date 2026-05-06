Η υιοθέτηση θετικών συνηθειών και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων μπορούν να υποστηρίξουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου
Η σεισμική δραστηριότητα στον θαλάσσιο χώρο νότια της ανατολικής Κρήτης συνεχίστηκε με δόνηση 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», να καταγράφεται στις 00:35 σε απόσταση 26 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου, ή κάπου 416 χιλιομέτρων νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας.
Έπειτα από «πολύ ισχυρό» σεισμό 5,7 βαθμών ο οποίος είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, οι αισθητές δονήσεις που έχουν καταγραφεί σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή είναι δεκάδες.
Έπειτα από «πολύ ισχυρό» σεισμό 5,7 βαθμών ο οποίος είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, οι αισθητές δονήσεις που έχουν καταγραφεί σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή είναι δεκάδες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα