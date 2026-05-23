Γιάννης Τσιμιτσέλης: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα
Το σχόλιο του ηθοποιού για τον παρουσιαστή ήρθε μετά από μία τοποθέτησή του για το Survivor
Ένα σχόλιο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο έκανε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «όταν χωνέψει τα άντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου, και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερώτηση για τον πρόσφατο τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor και πιο συγκεκριμένα για την τοποθέτηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, σχετικά με την απόφαση της παραγωγής να αναδείξει τον παίκτη νικητή.
Ο παρουσιαστής εξέφρασε μέσω του «Buongiorno» την ενόχλησή του που ο 22χρονος παίκτης χαρακτηρίστηκε «νικητής» από τον Γιώργο Λιανό στο τελευταίο επεισόδιο του ριάλιτι. Τότε, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σχολίασε για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα».
Όσο για τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, ο οποίος έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο, ο ηθοποιός είπε: «Αυτό που έγινε ήταν κάτι τραγικό, τι να πει ο Γιώργος και τι να πουν τα υπόλοιπα παιδιά; Δεν το περίμενε κανείς να συμβεί κάτι τέτοιο. Εύχομαι τα καλύτερα στο παιδί, να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα πόδια του, γιατί τώρα πλέον με την τεχνολογία γίνονται πάρα πολλά και δεν είναι θαύμα, είναι πραγματικότητα».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε πει για το Survivor, μετά την ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού: «Δεν θέλω να φανώ γκρινιάρης, έχω πολλά να πω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο πώς τοποθετούμαστε ως προς τα ελληνικά. Δεν είναι νικητής, κανένας δεν είναι νικητής, όλοι είναι χαμένοι. Οι συμμετέχοντες, ο Σταύρος πρώτα από όλα και οι τηλεθεατές. Το έπαθλο θα πάει στον Σταύρο, έπρεπε να πουν. Επίσης, δεν το αξίζει, όχι ότι δεν του αξίζει το έπαθλο, αλλά τίποτα δεν αξίζει από αυτό που συνέβη, σε κανέναν».
«Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος»
Την Τετάρτη, ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε τους παίκτες του Survivor, πως μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, η παραγωγή αποφάσισε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, και το έπαθλο να δοθεί στον 22χρονο.
Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής είπε: «Ένα διερχόμενο σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με την βοήθεια του Μάνου που έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο έφτασε το ασθενοφόρο. Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τραυμάτων στην Αμερική». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Παραμένει δυνατός και αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς αλλά και για εσάς νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος γιατί είναι πραγματικός Survivor».
