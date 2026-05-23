Ο Μπρούνο Φερνάντες παίκτης της σεζόν στην Premier League
Ο Πορτογάλος αρχηγός των κόκκινων διαβόλων κέρδισε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του κορυφαίου παίκτη στη σεζόν
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να έμεινε για μία ακόμη χρονιά μακριά από τη διεκδίκηση του τίτλου, ωστόσο μετά από 16 χρόνια μπορεί να... πανηγυρίζει ότι έχει στο ρόστερ της τον κορυφαίο παίκτη της σεζόν.
Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» Μπρούνο Φερνάντες, έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας που κερδίζει τον προσωπικό τίτλο μετά τη σεζόν 2009-2010 και τον Γουέιν Ρούνεϊ, παίζοντας κομβικό ρόλο στην επιστροφή του συλλόγου στο Champions League με τις 20 ασίστ και τα 8 γκολ που πέτυχε φέτος.
Ο Φερνάντες άφησε πίσω τους παίκτες όπως ο Νταβίντ Ράγια, ο Γκάμπριελ και ο Ντέκλαν Ράις, που κατέκτησαν την Premier League με την Άρσεναλ, οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Αντουάν Σεμένιο της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και τους Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (Νότιγχαμ Φόρεστ) και Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ).
A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv— Premier League (@premierleague) May 23, 2026
An incredible campaign for the @manutd captain 🫡— Premier League (@premierleague) May 23, 2026
Dive into the numbers behind Bruno Fernandes' record-breaking season
Bruno Fernandes joins an illustrious list of Player of the Season winners 🫶 pic.twitter.com/qP9uwOPu9l— Premier League (@premierleague) May 23, 2026
