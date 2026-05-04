La Liga, Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Ο Βινίσιους ανέβαλε τη στέψη της Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ
Ο Βραζιλιάνος με τα δύο γκολ που σημείωσε έφτασε τα 21 σε όλες τις διοργανώσεις με τη βασίλισσα η οποία ελπίζει να χαλάσει και το «πάρτι» στο Καμπ Νου
Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελόνη και την προσεχή Κυριακή επιστρέφει στην ίδια πόλη χωρίς το άγχος του... pasillo!
Ουσιαστικά το πρωτάθλημα έχει κριθεί υπέρ της Μπαρτσελόνα, αλλά σε περίπτωση που η Ρεάλ έχανε βαθμούς απόψε, θα έπρεπε να απονείμει τα εύσημα στην εστεμμένη. Η «Μπάρτσα» χρειάζεται έναν βαθμό στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές και η μεγάλη αντίπαλός της ελπίζει απλώς ότι θα της χαλάσει το «πάρτι» στο «Καμπ Νου».
Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Βινίσιους που έφτασε τα 15 στη La Liga και τα 21 σε όλες τις διοργανώσεις.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 34ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:
Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38', 68' Μικαουτάτζε, 62' Μολέιρο, 87' Μπιουκάναν, 90'+ Πέπε-51' Εσπι)
Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74' Λούκε, 82' Κούμπο)
Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4 (8' Μπλάνκο, 68' Τενάλια - 46' Ναβάρο, 74' Σανσέτ, 83',87' Νίκο Γουίλιαμς
Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2 (88΄ Ραούλ Γκαρθία - 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)
Θέλτα-Ελτσε 3-1 (14' Αλβαρες, 30' Ασπας, 85' Ιγκλέσιας-82' Σίλβα)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 (38' Καμέγιο, 73' Ντεκά)
Μπέτις-Οβιέδο 3-0 (22΄,58΄ Κούτσο Ερνάντες, 45΄ Εζαλζουλί)
Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (55΄,66΄ Βινίσιους)
Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 4/5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 88 -Champions League-
Ρεάλ Μαδρίτης 77 -Champions League-
Βιγιαρεάλ 68 -Champions League-
Ατλέτικο Μαδρίτης 63
Μπέτις 53
Θέλτα 47
Χετάφε 44
Αθλέτικ Μπιλμπάο 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 -Europa League- *
Οσασούνα 42
Ράγιο Βαγεκάνο 42
Βαλένθια 39
Εσπανιόλ 39
Έλτσε 38
Μαγιόρκα 38
Τζιρόνα 38
Αλαβές 36
Σεβίλλη 34 *
Λεβάντε 33
Οβιέδο 28
* Από ένα ματς λιγότερο
