Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι πήραν μήνυμα…

Όλους αυτούς τους μήνες, μέχρι το παιχνίδι Ολυμπιακός- Κηφισιά, τα ρεπορτάζ των νταμπλούχων, αποθέωναν την παρουσία τριών εξαιρετικών επιθετικών

Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι αποτελούν ένα τρίο που ομολογουμένως δεν βρίσκεται αναλογικά σε καμία άλλη ελληνική ομάδα. Μοιραία οι αναλύσεις έδωσαν και πήραν. Αναλύσεις, που αναφέρονταν στο πόσο τυχερός είναι ο Μεντιλίμπαρ που μπορεί να διαλέγει ένα φορ και να μην χάνεται η επιθετική εμπιστοσύνη. Που να μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Και γενικά οργίαζαν οι αναλύσεις, τα στατιστικά και όλα όσα είχαν να κάνουν με Μαροκινό, Ουκρανό και Ιρανό.



Την ίδια όμως, ο Βάσκος τεχνικός έπαιζε πάντα με τον Ελ Κααμπί. Έβαζε γκολ ο Ταρέμι; Αναρωτιόντουσαν στα ρεπορτάζ αν θα ξεκινήσει στο επόμενο ματς. Πήγαινε καλά ο Γιάρεμτσουκ; Σιγουριά στις αναλύσεις ότι ο Ουκρανός θα ήταν ενδεκαδάτος, αντί του Αγιούμπ. Και ο Μεντιλίμπαρ τους άφηνε όλους να πιστεύουν. Και πολύ απλά σε όλα, μα σε όλα τα παιχνίδια (εξαιρείται η Σύρος) άρχιζε τα ματς με τον Ελ Κααμπί. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Και η πικρή του δικαίωση ήρθε κόντρα στην Κηφισιά. Δεν είχε τον Μαροκινό, δεν πήρε το ματς. Και η τραγική ειρωνεία; Λίγες ώρες μετά ο παίκτης έβαλε ένα τρομερό ψαλιδάκι με την φανέλα του Μαρόκου. Ο Ελ Κααμπί θα είναι στο κόπα Άφρικα, όσο θα προχωράει η εθνική της χώρας του. Το ζήτημα είναι, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός…



Τόσο ο Ταρέμι όσο και ο Γιάρεμτσουκ πήραν μήνυμα. Δεν το πήραν με όμορφο τρόπο. Αναγκάστηκαν να φύγουν στενοχωρημένοι και με την ομάδα να γκρεμίζεται από το ρετιρέ της βαθμολογίας. Όταν όλοι έλεγαν πως ο Ολυμπιακός δεν θα ξαναπέσει από την κορυφή, δεν περίμεναν μάλλον το ματς Ολυμπιακός- Κηφισιά. Έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους και τώρα ο Ουκρανός με τον Ιρανό, θα πρέπει να στηρίζουν την ομάδα τους. Είτε παίζοντας μαζί όπως στο ξεκίνημα της αναμέτρησης απέναντι στην ομάδα του Λέτο , είτε ο καθένας μονάχος στην κορυφή της επίθεσης. Για αρχή πρέπει να βοηθήσουν στην κατάκτηση του σούπερ καπ, που είναι η επόμενο επίσημη υποχρέωση για τους Πειραιώτες. Αλλά κακά τα ψέματα, μέχρι να γυρίσει ο Ελ Κααμπί, οφείλουν να πετύχουν κάτι πάρα- πάρα πολύ δύσκολο. Να κάνουν τους Ολυμπιακούς να νιώσουν ότι δεν τους λείπει ο παίκτης- γκολ. Ο άνθρωπος που χάρισε στην ομάδα του λιμανιού με δικό του τέρμα την μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας σε συλλογικό επίπεδο. Για να δούμε…

24.12.2025, 12:40