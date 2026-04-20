Μαρκόπουλος: Είμαι από το 2012 πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ - Η ανακοίνωση του πανεπιστημίου
«Η αλήθεια είναι απλή και απολύτως ξεκάθαρη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της ΝΔ αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του ΕΑΠ
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή φήμες των τελευταίων ημερών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου.
«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι ο κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι από τις 16/7/2012, πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό", της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος», άναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το ΕΑΠ.
Μάλιστα την ανακοίνωση κοινοποίησε λίγο αργότερα και ο ίδιος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει:
«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ψευδή και ανυπόστατα σχόλια σχετικά με την ακαδημαϊκή μου πορεία.
Η αλήθεια είναι απλή και απολύτως ξεκάθαρη. Αναδημοσιεύω την επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η οποία επιβεβαιώνει ότι είμαι πτυχιούχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» από τις 16/7/2012. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων δεν πλήττει μόνο το πρόσωπό μου, αλλά και τη δημόσια συζήτηση συνολικά. Τα γεγονότα είναι αδιαμφισβήτητα και τεκμηριωμένα. Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη των όσων λέει και αναπαράγει. Δεν θα με κάμψουν όσα fake news κι αν διακινήσουν. Και να γνωρίζουν πως οποιαδήποτε νέα προσπάθεια σπίλωσης μου δεν θα μείνει αναπάντητη. Κρατώ ακέραια τα δικαιώματά μου έναντι του νόμου».
Υπενθυμίζεται ότι χθες σε συνέντευξή του στο Mega ο Δημήτρης Μαρκόπουλος δήλωνε μεταξύ άλλων: «Τα πτυχία μου για όποιον θέλει να πάει να τα δει είναι στην πρυτανεία του ΕΑΠ και το υπουργείο Παιδείας. Το να περιφέρω τους τίτλους σπουδών για να ικανοποιηθεί ο βούρκος δεν θα το κάνω. Κρίνομαι και έχω βγει καθαρός, δεν θα περιφέρω τα πτυχία μου».
«Έχω σπουδάσει στο ΕΑΠ στην Πάτρα και σαν δημοσιογράφος έχω πιστοποίηση από το υπουργείο Παιδείας» είπε, προσθέτοντας ότι «δυστυχώς έχει επικρατήσει μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Παρακολουθούμε στο διαδίκτυο μια σειρά συναδέλφων να κάνουν σπέκουλα».
«Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος θέλει να πάει να δει τα πτυχία μου, δίνω την άδεια στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα να δώσει τα πτυχία μου. Ο βούρκος θέλει να πέσουμε στη λάσπη, όποιος θέλει θεσμικά ας κάνει ερώτηση εκεί που θέλει αλλά και να ετοιμαστεί για τη δική μου αντίδραση για τα ψέματα που έχει πει», κατέληξε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος
