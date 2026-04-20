Μητσοτάκης: Κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν στο 1980, εμείς έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Όπως τόνισε, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. «Για πρώτη φορά βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση στα χρήματα που ξοδεύουν οι επισκέπτες, και αυτή πρέπει να είναι η βασική κατεύθυνση του ελληνικού τουρισμού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κατά κεφαλήν δαπάνης.Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι ο στόχος για 12μηνο τουρισμό δεν αποτελεί απλώς σχεδιασμό, αλλά ήδη υλοποιείται. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι μέχρι σήμερα ο αριθμός των επισκεπτών που έρχονται με βασικό κίνητρο τον πολιτισμό παραμένει περιορισμένος, σημειώνοντας πως αυτή η εικόνα αρχίζει σταδιακά να αλλάζει.Ειδική αναφορά έκανε στην προοπτική της Κρήτης, εκτιμώντας ότι «νομοτελειακά θα εξελιχθεί σε πρωταγωνίστρια του 12μηνου τουρισμού», χάρη στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τη δυναμική της. Παράλληλα, επεσήμανε ότι τα θεμέλια της τουριστικής ανάκαμψης τέθηκαν με τον τρόπο που η χώρα διαχειρίστηκε το άνοιγμα μετά την πανδημία της COVID-19.Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στη διεθνή συγκυρία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στη σωστή πλευρά της γεωπολιτικής γραμμής», τη στιγμή που ανταγωνιστικοί προορισμοί στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες, υπογράμμισε ότι «οι κρίσεις θα είναι πάντα μπροστά μας, αλλά το ζητούμενο είναι να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά».«Προικίζουμε την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια» είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενο στα έργα που υλοποιούνται για την ενίσχυση του τουρισμού.Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφερόμενος στις ευκαιρίες που προσφέρει η μικρή νησιωτικότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:Καταρχάς, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στον τόπο μου, γι΄ αυτό το σημαντικό 4ο προσυνέδριό μας, με θέμα τις υποδομές, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη νησιωτικότητα.Και να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι επιλέξαμε, από το να κάνω απλά μία ομιλία, να συζητούμε με συμπολίτες μας οι οποίοι, ο καθένας με τον τρόπο του, μπορούν να μιλήσουν καλύτερα από μας για τα οφέλη της πολιτικής μας αυτά τα τελευταία επτά χρόνια. Το κάνουμε σε όλα τα προσυνέδρια.Να ευχαριστήσω εδώ τον Δήμαρχο της Χάλκης, ο οποίος έχει αποδείξει ότι η τοπική ηγεσία μπορεί να κάνει μία πραγματική διαφορά για τις τύχες ειδικά των μικρότερων τόπων.Έχουμε το προνόμιο αλλά και τη μεγάλη ευθύνη να είμαστε πολιτικοί προϊστάμενοι μιας χώρας η οποία έχει κοντά στα 150 κατοικημένα νησιά. Μπορείτε να αντιληφθείτε τη συνθετότητα της ανάγκης να πρέπει να φροντίζουμε για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι κατοικούν σε κάθε νησί ξεχωριστά.Η Κρήτη, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, είναι το μεγαλύτερο νησί, με πολλά πλεονεκτήματα και πολλές δυνατότητες. Σαν τη Χάλκη, όμως, μικρά νησιά έχουμε δεκάδες και αν θέλουμε πραγματικά να μετατρέψουμε τη νησιωτικότητα από μία πρόκληση, από ένα μειονέκτημα, σε μία πραγματική ευκαιρία, πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να σκεφτούμε ποιες είναι οι ανάγκες των πολιτών οι οποίοι κατοικούν στα νησιά αυτά, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και τον χειμώνα.Θέλω να χαιρετίσω εδώ τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών και καλό μου φίλο και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος ξέρει πολλά του τι σημαίνει να προΐστασαι πολιτικά ενός νησιωτικού συμπλέγματος.Έχουμε, όμως, αυτή τη στιγμή και τα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και το σχέδιο να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα μικρά νησιά και να τα καταστήσουμε πραγματικά από άγονη γραμμή έναν γόνιμο τόπο. Αρκεί να μεριμνήσουμε για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα, με την εκπαίδευση, με την υγεία, στην οποία ανοίγονται πια πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μέσω της τεχνολογίας, να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πολίτες οι οποίοι θα κατοικήσουν στα νησιά αυτά ειδικά τον χειμώνα.Θέλω να χαιρετίσω, για παράδειγμα, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, δωρεά ιδιωτική, η οποία έγινε πολύ πρόσφατα από τον Στέλιο Χατζηιωάννου, ο οποίος προσφέρθηκε να δώσει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό συμπλήρωμα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε γιατρούς στα νησιά, τα μικρότερα νησιά μας, ώστε να είναι μόνιμα στελεχωμένα.Από εκεί και πέρα, το κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία και τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και σε μια εποχή μεγάλων αναταραχών, υψηλού κόστους ζωής στις μεγάλες μας πόλεις, όπου πολλοί συμπολίτες μας αναζητούν μια διαφορετική ζωή, τα νησιά μας προσφέρουν αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία.Η τεχνολογία μάς ανοίγει νέους δρόμους διασυνδεσιμότητας, να μπορείς να δουλεύεις από ένα μικρό νησί χωρίς να αισθάνεσαι ότι υπολείπεσαι. Πολλές φορές πηγαίνω στα μικρά νησιά και βλέπω τα σχολεία μας και καταλαβαίνω ότι η εκπαίδευση την οποία θα πάρεις σε ένα μικρό νησί, πολύ απλά επειδή υπάρχουν λίγοι μαθητές, μπορεί να είναι πολύ καλύτερη από την εκπαίδευση την οποία θα πάρει κάποιος σε ένα μεγαλύτερο νησί, αρκεί και τα σχολεία αυτά να έχουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και τους δασκάλους και τους καθηγητές για να μπορούν να τα υποστηρίξουν.Και έχουμε πια -να το τονίσω αυτό- και σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ώστε τα παραδείγματα των επιτυχημένων μικρών νησιών να μπορούμε να τα επεκτείνουμε και να τα διασπείρουμε σε πολλά άλλα νησιά.Για παράδειγμα, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις ανακύκλωση σε ένα μικρό νησί από ό,τι είναι σε ένα μεγαλύτερο νησί. Είναι πολύ εύκολο με ένα μικρό φωτοβολταϊκό, όπως κάναμε στη Χάλκη, να έχεις πρακτικά τζάμπα ρεύμα σε ένα μικρό νησί. Όλα αυτά στη μεγάλη κλίμακα γίνονται πια σύνθετα.Οπότε, για εμάς, όταν μιλάμε για νησιωτικότητα, να μην σκεφτόμαστε μόνο την Κρήτη ή την Κέρκυρα ή τη Ρόδο, να σκεφτόμαστε όλα αυτά τα μικρά νησιά, πολλά από τα οποία βρίσκονται στα σύνορά μας, πολλά από τα οποία υποστηρίζονται από το Ελληνικό Λιμενικό. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά ένα θερμό χειροκρότημα για τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος, που φροντίζουν με τον τρόπο τους για την ασφάλεια αυτών των νησιών.Η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με τη νησιωτικότητα. Η Ευρώπη μάς δίνει τη δυνατότητα, μέσα από καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, να υποστηρίξουμε αυτή τη νησιωτικότητα και, πράγματι, από κάτι το οποίο μπορεί να θεωρούσαμε ότι είναι ένα συγκριτικό μειονέκτημα να το μετατρέψουμε σε ένα πραγματικό πλεονέκτημα.Και χαίρομαι γιατί η Χάλκη είναι ένα μικρό νησί το οποίο, όμως, μαζί με πολλά άλλα, μας δείχνει έναν δρόμο αισιοδοξίας, που θα μπορεί να ξαναφέρει κόσμο στα νησιά και -γιατί όχι;- να προσελκύσει και νέους, όχι απλά μόνο νέους επισκέπτες αλλά νέους μόνιμους κατοίκους.Ερωτηθείς σχετικά με την πορεία του τουρισμού, τις προοπτικές και τις μελλοντικές προκλήσεις, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε:Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τουρισμός στην Κρήτη και την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει όχι απλά μια αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα, αλλά μία εντυπωσιακή πρόοδο.Η Κρήτη, βέβαια, είναι «ναυαρχίδα» στον τουρισμό και νομίζω ότι τα οικονομικά δεδομένα, παρά τη γκρίνια η οποία εκπορεύεται πάντα από τον κόσμο του τουρισμού, επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα.Είπε και η Υπουργός πριν κάτι πολύ σημαντικό: δεν πρέπει να μετράμε την επιτυχία του τουρισμού μόνο με τον αριθμό των αφίξεων. Πρέπει να τη μετράμε με το πόσο ξοδεύουν αυτοί οι οποίοι έρχονται και μας επισκέπτονται, είτε μιλάμε για την Κρήτη είτε μιλάμε για ολόκληρη τη χώρα.Και πράγματι, άμα δει κανείς τα στοιχεία τα περσινά, για πρώτη φορά είδαμε μια σημαντική αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα, σε αυτά τα οποία ξόδεψαν οι τουρίστες οι οποίοι επισκέφθηκαν, πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του αριθμού των αφίξεων.Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτοί που έρχονται ξοδεύουν περισσότερα. Γιατί ξοδεύουν περισσότερα; Διότι αναβαθμίζουμε συνολικά το τουριστικό μας προϊόν. Αυτή μπορεί να είναι και πρέπει να είναι η κατεύθυνση του τουρισμού και αυτή πρέπει να είναι, προφανώς, και η κατεύθυνση για τον τουρισμό της Κρήτης.Μιλάμε για τον δωδεκάμηνο τουρισμό, στην Κρήτη, στη Ρόδο, σε άλλα σημεία που ο καιρός βοηθάει περισσότερο, γίνεται όμως πράξη.Ξέρουμε πόσο επεκτείνεται η τουριστική περίοδος και από τις δύο πλευρές, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά περισσότερα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες να έρθουν στην Κρήτη και μέσα στον χειμώνα, προσφέροντας ένα διαφορετικό προϊόν -το οποίο δεν θα είναι το παραδοσιακό ελληνικό προϊόν του ήλιου και της θάλασσας-, μια διαφορετική φιλοξενία.Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον τεράστιο πολιτιστικό μας πλούτο, για το πόσο λίγοι τελικά επισκέπτες στην πατρίδα μας έρχονται πρωτίστως για τον πολιτισμό -αρχίζει αυτό και αλλάζει-, για το πώς θα ανοίξουμε, αγαπητέ Σταύρο, την ενδοχώρα σε επισκέπτες, για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τα βουνά μας παγκοσμίως αναγνωρίσιμα.Όλα αυτά, ναι, θα φέρουν τελικά περισσότερο κόσμο στην Κρήτη, περισσότερους μήνες. Θα μας επιτρέψουν, αγαπητέ Πρόεδρε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εποχικότητας του τουρισμού, το οποίο ούτως ή άλλως δημιουργεί ένα οξύμωρο: να έχουμε ανθρώπους τους οποίους ουσιαστικά πληρώνουμε τον χειμώνα για να εργάζονται πολλούς μήνες το καλοκαίρι. Όσο αυξάνεται η τουριστική περίοδος τόσο περισσότερο θα εργάζονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ωφέλιμο πρωτίστως για τους ίδιους και δευτερευόντως για το ίδιο το κράτος.Άρα, η Κρήτη κατεξοχήν, λόγω μεγέθους, λόγω ποικιλίας, λόγω πολιτισμού, λόγω των πολλών διαφορετικών προϊόντων που μπορεί να προσφέρει, θα γίνει νομοτελειακά η πρωταγωνίστρια στον δωδεκάμηνο τουρισμό.Αρκεί να δείτε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο το οποίο έβλεπα πριν, το οποίο έπαιζε -είναι το βίντεο με τα οδικά έργα και τα μεγάλα έργα υποδομής, θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια-, για να αντιληφθείτε πόσα πράγματα ακόμα μπορούμε να κάνουμε σε μία εποχή που οι πολίτες τι αναζητούν; Ασφάλεια. Το είπες πολύ καλά.Ανοίγω παρένθεση: τα θεμέλια της ανάκαμψης του τουρισμού της χώρας μπήκαν από τον τρόπο με τον οποίον ανοίξαμε τον τουρισμό την εποχή του Covid. Tότε βάλαμε τα θεμέλια για την εκτίναξη του ελληνικού τουρισμού.Δεν αναζητούν, όμως, μόνο ασφάλεια. Αυτό έχει ξεχωριστή σημασία σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας, όπου ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί, όπως παραδείγματος χάρη η Μέση Ανατολή, μπορεί να αντιμετωπίζουν τώρα μεγάλες δυσκολίες. Εμείς είμαστε από τη σωστή πλευρά της γεωπολιτικής γραμμής. Είμαστε στο μέρος εκείνο της Ευρώπης που παρέχει και προσφέρει ασφάλεια.Θέλουμε, όμως, και μοναδικές εμπειρίες. Και οι μοναδικές εμπειρίες αρχίζουν και τελειώνουν όχι μόνο μέσα από τη φυσική ομορφιά, αλλά μέσα από τη φιλοξενία του τόπου.Και αυτή η φιλοξενία, η οποία ειδικά στην Κρήτη είναι για εμάς η ίδια μας η φύση, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα ούτε να διδαχθεί, ούτε μπορεί να αντιγραφεί, αλλά είναι κάτι το οποίο κάνει την Κρήτη πραγματικά μοναδική.Να μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία, γιατί το σκεφτόμουν: το Μεγάλο Σάββατο βγήκα να κάνω μια πολύ ωραία ποδηλατάδα, να καθαρίσει λίγο το μυαλό μου, και εκεί που πήγαινα είδα κάποιον στον δρόμο ο οποίος προφανώς δεν είχε καμία ιδέα ποιοι ήμασταν, ήμασταν μια παρέα.Λέει: «ελάτε να σας σταματήσω να σας κεράσω μια ρακί». Πείτε μου σε πόσα μέρη του κόσμου αυτό μπορεί να συμβεί με τέτοιο τρόπο παντελώς ανιδιοτελή, με μία έκφραση φιλοξενίας η οποία κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να έρθουν, να έρθουν ξανά, να αγοράσουν αύριο τα προϊόντα της Κρήτης, το λάδι μας ή τα προϊόντα της χώρας συνολικά.Αυτό είναι το οποίο κάνει την Κρήτη και την πατρίδα μας απολύτως ξεχωριστή. Είναι οι μοναδικές εμπειρίες, είναι οι ιστορίες τις οποίες μπορούμε να πούμε και να διηγηθούμε. Και πάνω ακριβώς σε αυτό το νέο μοντέλο χτίζουμε τον τουρισμό του μέλλοντος.Προφανώς, ο τουρισμός του μέλλοντος χρειάζεται υποδομές -θα μιλήσουμε γι’ αυτές στη συνέχεια, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε-, αλλά ας σταθούμε εδώ να χαιρετίσουμε λίγο τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει ως προς τον τουρισμό στη χώρα τα τελευταία χρόνια.Να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους για το μέλλον. Να ξέρουμε ότι θα πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί, διότι δυστυχώς οι κρίσεις θα είναι πάντα μαζί μας και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμαστε ευέλικτοι και να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ειδικά για την Κρήτη το μέλλον του τουρισμού είναι λαμπρό.Και κάτι τελευταίο, γιατί το είπε ο Πρόεδρος και δεν θέλω να το αφήσω ασχολίαστο: οι αναπτυξιακοί νόμοι και οι επενδύσεις είναι χρήσιμα εργαλεία. Είναι όμως και χρήσιμα εργαλεία για να μπορούμε να στηρίζουμε επενδύσεις οι οποίες υπό προϋποθέσεις δεν θα ήταν βιώσιμες, αγαπητέ μου Πρόεδρε, χωρίς το εργαλείο της στήριξης του αναπτυξιακού νόμου.Αυτό σε μεγάλο βαθμό -ευτυχώς, θα έλεγα- δεν ισχύει για τους ανεπτυγμένους τουριστικούς μας προορισμούς. Άρα, με ενδιαφέρει περισσότερο να στρέψω τον αναπτυξιακό νόμο σε νέες μορφές τουρισμού, σε ανάπτυξη ενδεχομένως υποδομών, σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυσκολία και όχι κατ’ ανάγκη σε επενδύσεις οι οποίες από τη φύση τους μπορούν -και αποδεικνύεται από την ίδια την οικονομική τους απόδοση- να είναι κερδοφόρες.Οπότε, επειδή οι πόροι είναι πάντα πεπερασμένοι αλλά τα αιτήματα είναι ατελείωτα, δεν έχω καμία αμφιβολία -και το βλέπουμε, εξάλλου- ότι οι επενδυτές του τουρισμού επενδύουν στην Κρήτη, είτε χτίζουν καινούργιες υποδομές είτε αναβαθμίζουν παλιές υποδομές. Πάντα με ενδιαφέρει περισσότερο και, για λόγους φιλοπεριβαλλοντικούς, είναι πάντα καλύτερο να αναβαθμίζει κανείς μια παλιά, μια υφιστάμενη υποδομή, από το να χτίζει μια καινούργια.Θα έχουμε ένα καινούργιο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, το οποίο με σαφήνεια θα προσδιορίζει πού μπορούμε να χτίσουμε, πού θέλουμε να σπρώξουμε τον τουρισμό μας. Εκεί υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ακόμα, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε.Αλλά η Κρήτη, και με τις υποδομές τις οποίες θα αποκτήσει, θα μπορέσει πραγματικά… Προικίζουμε την Κρήτη -θα πω μόνο αυτό εισαγωγικά, θα τα πούμε και στη συνέχεια-, αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση προικίζει την Κρήτη με υποδομές για τα επόμενα 50 χρόνια. Όλα αυτά τα οποία λέγαμε τόσο καιρό ότι έπρεπε να γίνουν, γίνονται από αυτή την κυβέρνηση.Δεν υπάρχει παράγων του τουρισμού που θα δηλώσει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από κυβερνητική πολιτική. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των παραγόντων του τουρισμού. Πάντα θέλουν το κάτι παραπάνω και το διεκδικούν.Αλλά καλά πάμε, Πρόεδρε, καλά πάμε και θα πάμε και καλύτερα. Μην ανησυχείς γι’ αυτό.Απαντώντας σε ερώτηση για τα μεγάλα έργα που ανέλαβε και υλοποιεί η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:Μεγάλα έργα, μεγάλο κόστος. Πολλά δισεκατομμύρια, αν τα αθροίσει κανείς, όλα αυτά τα οποία συζητάμε, και πάμε να τα πάρουμε πολύ γρήγορα με τη σειρά τους.Ηλεκτρική διασύνδεση, «μεγάλη» και «μικρή»: κρίσιμο έργο, όχι μόνο για την Κρήτη αλλά τη συνολική ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Ολοκληρώθηκε πια.Και, μιας και μιλάμε για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, να τονίσω ότι είναι αυτές οι οποίες μας επιτρέπουν όλοι τελικά να πληρώνουμε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, διότι το ρεύμα στην Κρήτη, τη μη διασυνδεδεμένη, ήταν πάρα πολύ ακριβό. Άρα, θα έχουμε φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος, σε συνδυασμό με ενεργειακή ασφάλεια και καθαρή ενέργεια.Και επειδή πολύς λόγος γίνεται, ξέρετε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ακούω συχνά αρκετή κριτική, σήμερα που μιλάμε η χώρα μας έχει πια σημαντικά χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας από πολλές γειτονικές χώρες, διότι ακριβώς έχουμε επιλέξει ένα μείγμα ενεργειακής πολιτικής το οποίο επενδύει πολύ έντονα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες τελικά είναι πολύ φθηνότερες και πολύ ασφαλέστερες από το φυσικό αέριο ή από τον άνθρακα.Άρα, η ενεργειακή διασύνδεση, απολύτως κρίσιμο έργο για την Κρήτη, το είπαμε και το κάναμε.ΒΟΑΚ. Κανένα έργο από αυτά τα οποία έχω κληθεί να διαχειριστώ, μαζί με τους συνεργάτες μου, δεν είχε περισσότερες δυσκολίες από τον Βόρειο Οδικό Άξονα.Όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε ουσιαστικά το απόλυτο μηδέν. Και όμως, σήμερα ο ΒΟΑΚ είναι πια μια πραγματικότητα. Υλοποιείται ο ΒΟΑΚ -δεν θα μπω στη λεπτομέρεια των επιμέρους τμημάτων- και όταν μιλάμε για ΒΟΑΚ, θα το ξαναπώ, μιλάμε για ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο (Καστέλλι) μέχρι τη Σητεία. Αυτός είναι ο ΒΟΑΚ τον οποίο εγώ οραματίζομαι και τον οποίο δεσμεύομαι ότι τελικά θα υλοποιήσουμε.Βλέπετε τη σημαντική πρόοδο των έργων. Η Κρήτη θα έχει τον αυτοκινητόδρομο που της αξίζει. Με ρυθμούς πολύ γρήγορους υλοποιούνται τα έργα, αλλά θέλω να πω μία κουβέντα μόνο, γιατί νομίζω ότι έχει μία ξεχωριστή σημασία, για τα έργα οδικής ασφάλειας.Έχω προσωπικά μιλήσει πολλές φορές για τον φόρο αίματος τον οποίον καταβάλλουμε στην Κρήτη και για τις εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές οι οποίες έχουν χαθεί άδικα στην άσφαλτο. Και πρέπει να σας πω ότι οι παρεμβάσεις, τις οποίες ήδη έχουμε κάνει και τις οποίες υλοποιεί το Υπουργείο, τα έργα οδικής ασφάλειας τα οποία βλέπετε, μπορεί κάπου λίγο να μας «ξεβολεύουν», όμως είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλή Βόρειο Οδικό Άξονα μέχρι να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ σε όλη του την έκταση.Τα αποτελέσματα από τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων από τις πολιτικές μας είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Για πρώτη φορά βλέπουμε ότι έχουμε μία σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα. Δεν οφείλεται μόνο στα έργα οδικής ασφάλειας, οφείλεται και στους ελέγχους, στα αλκοτέστ, οφείλεται και στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οφείλεται νομίζω και στο γεγονός ότι, και ειδικά εδώ στην Κρήτη, καταλαβαίνουμε πια ότι κάποιες συνήθειες, τις οποίες θεωρούσαμε ίσως μαγκιά, τις αφήνουμε πια για τα καλά στο παρελθόν.Αλλά τα έργα οδικής ασφάλειας αυτά θα δείτε ότι θα έχουν τεράστια επίδραση -ήδη το βλέπουμε- στον περιορισμό των πολύ σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη, σχετικά φθηνή αλλά απαραίτητη, έως ότου να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ σε όλη του την έκταση.Νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο θα είναι έτοιμο το 2028, θα μας στοιχίσει -και πρέπει να το πούμε αυτό- πολύ πιο ακριβά από ό,τι νομίζαμε. Γιατί; Διότι επεκτάθηκε το αεροδρόμιο, αναγκαστήκαμε να το μεγαλώσουμε, διότι τελικά λύσαμε ζητήματα προσβασιμότητας τα οποία έπρεπε να λυθούν, έτσι ώστε να μπορεί να φτάνει κανείς στο αεροδρόμιο με ταχύτητα και με ασφάλεια.Υπογράψαμε και τις σχετικές συμβάσεις για τα συστήματα αεροναυτιλίας, αντιμετωπίζοντας μία σειρά από τοπικά προβλήματα. Αλλά θα ήθελα, με αφορμή τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ειπώθηκαν για την ηλεκτρική διασύνδεση, να αντιληφθείτε πόση λεπτομέρεια και πόσες εκατοντάδες προβλήματα πρέπει να επιλυθούν σε κάθε ένα από τα έργα αυτά για να μπορέσουν τελικά να ολοκληρωθούν.Και, ναι, τα έργα αυτά πρέπει να γίνουν πάντα με τη συμφωνία και με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.Και να έρθω στο τελευταίο μεγάλο κομμάτι των έργων, που θα ήθελα πραγματικά ως Κρητικός Πρωθυπουργός να αφήσω προίκα στον τόπο μου, και αυτό αφορούσε η σύσκεψη την οποία κάναμε με τον Σταύρο και Δημάρχους: έργα τα οποία αφορούν στη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Κρήτης, όπου ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μετά βεβαιότητας προβλήματα λειψυδρίας.Ο Θεός μας βοήθησε, είχαμε έναν πολύ καλό Μάρτιο και νομίζω ότι κερδίσαμε κάποιο χρόνο. Αυτό, όμως, μας υποχρεώνει να κινηθούμε με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, υπό τον κεντρικό συντονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και σε συντονισμό πάντα με τους Δημάρχους, μια σειρά από έργα που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υδροδότησης του Ηρακλείου και την ενίσχυση του φράγματος του Αποσελέμη, την ενίσχυση -μέσα από μια σειρά από μικρότερα έργα- του αρδευτικού νερού, το οποίο είναι τόσο κρίσιμο για την αναπτυξιακή δυναμική του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη, την ολοκλήρωση ημιτελών φραγμάτων ή φράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν κατασκευαστεί αλλά για κάποιους κατασκευαστικούς λόγους ουσιαστικά είναι «τρύπια».Όλα αυτά συνθέτουν ένα σχέδιο συνολικό το οποίο, σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, πιστεύω ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε.Θέλω εδώ να επαναλάβω την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε με τον Περιφερειάρχη και με τους Δημάρχους και να πω ότι η σύσκεψη την οποία κάναμε σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίστιξη.Επιτρέψτε μου εδώ μια γενική πολιτική παρατήρηση: καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση β’ και α’ βαθμού, πολιτικοί οι οποίοι δεν προέρχονται όλοι προφανώς από τον δικό μας χώρο, προέρχονται εκλεγμένοι και από άλλους χώρους, αφήσαμε στην άκρη τους δήθεν ανταγωνισμούς και την όποια αχρείαστη τοξικότητα και καθίσαμε και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου.Δεν κοιτάμε εδώ κομματικά «καπέλα», κοιτάμε να δούμε μια λύση η οποία, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας, διότι προφανώς οι Δήμοι και η Περιφέρεια παίζουν πάντα έναν κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση αυτών των έργων αλλά και στο πώς οι ίδιοι οι Δήμοι «τρέχουν» τις επιχειρήσεις ύδρευσης και άρδευσης.Και νομίζω ότι αυτό συνιστά και μια σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση σήμερα, μεταξύ μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα -και το αποτέλεσμα, τελικά, θα το κρίνετε όλοι εσείς οι πολίτες, αν είναι καλό ή όχι-, και μιας αντιπολίτευσης η οποία, όπως είπε και ο Κωστής, επιμένει ουσιαστικά μόνο να μηδενίζει ή να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει αλλά να μην μπορεί να πει με καμία ακρίβεια τι είναι αυτό το οποίο θέλει.Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Ξέρουμε σίγουρα τι θέλουμε για το μέλλον της Κρήτης. Και μετά από επτά χρόνια είμαστε στην ευχάριστη θέση να μην μιλάμε με «θα», αλλά να βλέπετε εσείς οι ίδιοι την πρόοδο αυτών των σύνθετων έργων να υλοποιείται.Και θα έλεγα ότι αυτή ακριβώς είναι και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980.Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά και νομίζω ότι όλα αυτά τα έργα, τα οποία τα βλέπετε εδώ και στο βίντεο να υλοποιούνται -δεν είναι έργα τα οποία τα φανταζόμαστε ή τα σχεδιάζουμε, είναι έργα τα οποία αυτή τη στιγμή γίνονται πράξη-, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι τελικά στην πολιτική μιλάς με το αποτέλεσμα και κρίνεσαι για τη συνέπεια λόγων και πράξεων.Και εδώ, νομίζω, στην Κρήτη, έχουμε κάθε λόγο να μπορούμε να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάνουμε πράξη. Εσείς θα είστε οι πρώτοι ωφελημένοι από αυτά τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία θα αλλάξουν πραγματικά τη μοίρα του νησιού μας.Στην καταληκτική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε:Εγώ να κλείσω ευχαριστώντας τους προσκεκλημένους στο πάνελ και να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο είπατε. Γιατί, ξέρετε, μιλάμε πολύ συχνά για τον τουρισμό ως ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο του τουριστικού μας προϊόντος.Πράγματι, είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να έρχονται περισσότεροι επισκέπτες στην πατρίδα μας πρωτίστως για τον πολιτισμό και δευτερευόντως, ενδεχομένως, για τη φυσική ομορφιά του τόπου μας.Όμως, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό: ο λόγος ο βασικός για τον οποίο κάνουμε όλη αυτή τη μεγάλη επένδυση στον πολιτισμό είναι πρωτίστως για να αισθανθούμε εμείς οι ίδιοι υπερήφανοι για τη δική μας πολιτιστική καταβολή, για την ιστορία μας, γι’ αυτή τη μοναδική διαδρομή μας στο βάθος των αιώνων και των χιλιετιών.Είναι για να πηγαίνουν τα Ελληνόπουλα στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους και να γνωρίζουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εδώ πράγματι έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά -θέλω να ευχαριστήσω τη Λίνα Μενδώνη, η οποία σηματοδοτεί και τη συνέχεια σε αυτό το Υπουργείο- εδώ και επτά σχεδόν χρόνια, σε πάρα πολλά επίπεδα.Εδώ, στην Κρήτη, πολύ σημαντικά έργα, δεν θέλω να τα επαναλάβω, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην εγγραφή των έξι Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO, κάτι το οποίο παλεύαμε 40 χρόνια να το κάνουμε, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα του μινωικού πολιτισμού, με έναν τρόπο που τον κατοχυρώνει πια παγκόσμια, μέσα από τη βασικότερή του έκφανση, που είναι τα Μινωικά Ανάκτορα.Όμως για εμάς, όπως είπα, η επένδυση στον πολιτισμό είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα μία υποχρέωση απέναντι στην ίδια τη δική μας την ιστορία και απέναντι στις επόμενες γενιές.Κι εμένα μου δίνει πάντα πολύ μεγάλη χαρά, όταν επισκέπτομαι τα μουσεία μας, πάντα χαιρετώ τους επισκέπτες, αλλά με ιδιαίτερη θέρμη χαιρετώ τα νέα παιδιά, τα οποία με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν την ιστορία τους και μπορούν να αισθανθούν υπερήφανα για τον τόπο τους.Θέλω, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σε αυτό το προσυνέδριο, να ζητήσω το δυναμικό σας παρόν στο 16ο Τακτικό μας Συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 15 Μαΐου στην Αθήνα. Και να γνωρίζετε ότι αυτό το Συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εθνικές εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε και όπως μαζί θα την υλοποιήσουμε.Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά στον κ. Αντιπρόεδρο.