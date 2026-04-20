Φρίκη στη Βρετανία, ομόφυλο ζευγάρι κακοποίησε σεξουαλικά μέχρι θανάτου βρέφος 13 μηνών και το βιντεοσκόπησαν

Ο μικρούλης Πρέστον



«Αποκαλύφθηκε μια πολύ σκοτεινή πραγματικότητα»



Το κακοποίησε σεξουαλικά



Το αρχείο της φρίκης

Απευθυνόμενος στους ενόρκους, έξι γυναίκες και έξι άνδρες, ο εισαγγελέας τόνισε: «Πρόκειται αναπόφευκτα για μια υπόθεση με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Είναι μια τρομερή υπόθεση, επειδή αφορά τον θάνατο ενός πάρα πολύ μικρού παιδιού. Είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα σε όποιον ακούσει τις λεπτομέρειές της».Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο Βάρλεϊ εμφανίστηκε φορώντας κρεμ κοστούμι, λευκό πουκάμισο με ανοιχτό γιακά και με μαλλιά μέχρι τους ώμους με ξανθές ανταύγειες, καθισμένος δίπλα στον συγκατηγορούμενό του, ο οποίος φορούσε πράσινο επάνω μέρος και τζιν. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τη βιολογική μητέρα του Πρέστον, η οποία παρακολουθούσε τη διαδικασία από το ακροατήριο.Ο μικρούλης Πρέστον είχε γεννηθεί στις 16 Ιουνίου 2022. Τον Απρίλιο του 2023, σε ηλικία εννέα μηνών, τοποθετήθηκε στο σπίτι των κατηγορουμένων, στην οδό Στέινινγκ στο Μπλάκπουλ, ώστε να προχωρήσει η υιοθεσία του.Λιγότερο από τέσσερις μήνες αργότερα, περίπου στις 18:30 της 27ης Ιουλίου 2023, οι κατηγορούμενοι μετέφεραν το παιδί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Blackpool Victoria. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, το παιδί ήταν αναίσθητο και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.Οι γιατροί επιχείρησαν να το επαναφέρουν, ωστόσο ο θάνατός του διαπιστώθηκε λιγότερο από μία ώρα αργότερα. Η νεκροψία-νεκροτομή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου ήταν οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, είτε από ασφυκτική πίεση – πιθανότατα με το χέρι ή με μαλακό ύφασμα – είτε από την εισαγωγή αντικειμένου ή αντικειμένων στο στόμα του παιδιού.Ο εισαγγελέας είπε χαρακτηριστικά: «Όσο φρικτό κι αν είναι, αυτή η τραγωδία δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου τρομερού αλλά απρόβλεπτου ατυχήματος ή φυσικού φαινομένου. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα για τον πρόωρο θάνατό του αποκάλυψαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα».Και πρόσθεσε: «Υποστηρίζουμε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν πως δολοφονήθηκε από ένα από τα πρόσωπα στα οποία είχε ανατεθεί η φροντίδα και η ευημερία του, από έναν από τους υποψήφιους θετούς γονείς του. Υποστηρίζουμε ότι ο υπεύθυνος για τον θάνατο του Πρέστον Ντέιβι ήταν ο κατηγορούμενος Τζέιμι Βάρλεϊ. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο τραγικό γεγονός που του συνέβη όσο βρισκόταν στη φροντίδα αυτών των κατηγορουμένων. Στους τελευταίους μήνες της σύντομης ζωής του, λέμε ότι υπέστη συστηματική κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματικές επιθέσεις».Η νεκροψία έδειξε επίσης ότι το παιδί είχε υποστεί περίπου 40 τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που βρισκόταν υπό τη φροντίδα τους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν 30 εξωτερικοί μώλωπες, κάταγμα στο άνω μέρος του αριστερού χεριού, καθώς και εσωτερικές κακώσεις στο στόμα, στον λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματος.Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Βάρλεϊ φέρεται να είχε την κύρια ευθύνη, ωστόσο στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους αστυνομικούς εμπλέκουν και τους δύο άνδρες σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ σε βάρος του ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ προβάλλεται και η κατηγορία ότι δεν προστάτευσε το παιδί.Όπως υποστηρίχθηκε στο δικαστήριο, την ημέρα του θανάτου του παιδιού και κατά τον χρόνο ή λίγο πριν από την τελική θανατηφόρα επίθεση, ο Βάρλεϊ βρισκόταν μόνος στο σπίτι με το βρέφος, ενώ ο συγκατηγορούμενός του ήταν στην εργασία του. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί, προκαλώντας του εσωτερικά τραύματα.Μετά τη σύλληψη του Βάρλεϊ και την κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, βρέθηκε το βίντεο που είχε τραβήξει νωρίτερα την ίδια ημέρα, στο οποίο το παιδί φαινόταν να παρουσιάζει προφανή σημάδια αναπνευστικής ανακοπής. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο κατηγορούμενος δεν επιχείρησε να το επαναφέρει ούτε ζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια.Μόνο αργότερα οι δύο κατηγορούμενοι μετέφεραν τον Πρέστον στο νοσοκομείο, αλλά τότε ήταν πλέον αργά για να σωθεί. Αν και ο ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ βρισκόταν στην εργασία του όταν, κατά την κατηγορία, ο Βάρλεϊ προκάλεσε τη θανατηφόρα βλάβη, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι είχε από κοινού την ευθύνη φροντίδας του παιδιού, βρισκόταν σε καθημερινή επαφή μαζί του και όφειλε να γνωρίζει τι συνέβαινε και να το προστατεύσει.Μάλιστα, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι δεν ήταν απλώς ενήμερος για την κακοποίηση, αλλά συμμετείχε και ο ίδιος σε αυτήν. Παράλληλα, προειδοποίησε τους ενόρκους να «οπλιστούν με ψυχραιμία» ενόψει της προβολής εικόνων του παιδιού στην οθόνη, οι οποίες, όπως ειπώθηκε, είχαν ληφθεί αφού είχε προηγηθεί σεξουαλική κακοποίησή του.Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Βάρλεϊ είχε τραβήξει και άλλες φωτογραφίες και βίντεο της κακοποίησης, τα οποία δεν ήταν «ευτυχισμένα στιγμιότυπα οικογενειακής ζωής», αλλά άσεμνες εικόνες. Ο εισαγγελέας σημείωσε ακόμη ότι, παρά την εικόνα ενός ευτυχισμένου και σταθερού ζευγαριού που ενδέχεται να πρόβαλλαν οι κατηγορούμενοι, η πραγματικότητα, όπως υποστηρίζει η εισαγγελία, απείχε πολύ από αυτό.Ο Βάρλεϊ αρνείται τις κατηγορίες της δολοφονίας, της ανθρωποκτονίας, δύο κατηγοριών για επίθεση με διείσδυση, πέντε κατηγοριών για κακομεταχείριση παιδιού, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, 13 κατηγοριών λήψης άσεμνων φωτογραφιών ή βίντεο παιδιού, μίας κατηγορίας διανομής άσεμνης εικόνας παιδιού στον συγκατηγορούμενό του και μίας κατηγορίας δημιουργίας άσεμνης εικόνας. Από την πλευρά του, ο ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ αρνείται την κατηγορία ότι επέτρεψε τον θάνατο παιδιού, τρεις κατηγορίες κακομεταχείρισης παιδιού και μία κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης.