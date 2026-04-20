Ο νέος εκλογικός νόμος: Έως 250 οι βουλευτές, η μισή Βουλή μονοεδρικές χωρίς σταυρό, επτά περιφέρειες σε όλη τη χώρα

Μείωση εδρών

Βουλευτές «κάβα»

Οι έδρες ανά περιφέρεια με το προτεινόμενο σύστημα

Δύο σενάρια για τη διαδικασία επιλογής των βουλευτών

Η επιτροπή οφείλει εντός μικρού χρονικού διαστήματος (π.χ. 60 ημέρες) μετά την κύρωση της απογραφής ή την παρέλευση της προθεσμίας του Συντάγματος, να οριοθετήσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα όρια των εκλογικών περιφερειών. Κάθε εκλογική ενότητα δεν μπορεί να έχει πληθυσμό μικρότερο του 80% του εθνικού μέσου όρου, ούτε μεγαλύτερο του 120% του εθνικού μέσου όρου. Διακριτές εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν για συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές, όπου το όριο μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται και άλλο (π.χ. ±40%).Οι εκλογικές ενότητες πρέπει να έχουν γεωγραφική συνέχεια (εκτός ειδικά αιτιολογημένων εξαιρέσεων, π.χ., πρόαστια πόλης ή περίπτωση διάσπασης σημερινού νομού σε δύο εκλογικές ενότητες, λ.χ., δήμος πρωτεύουσας/λοιπός νομός). Για τη χωροθέτηση λαμβάνονται υπόψη χωρίς να είναι δεσμευτικά, τα όρια των δήμων και των δημοτικών ενοτήτων (καποδιστριακοί δήμοι). Σε δήμους του Λεκανοπεδίου, της Θεσσαλονίκης, καθώς και των μεγάλων δημοτικών ενοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπτού ορίου (π.χ., Περιστέρι, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο) η διάσπασή τους θα γίνεται σε δημοτικά ή εκλογικά διαμερίσματα.Ο αρχικός συνολικός αριθμός των βουλευτών μπορεί να είναι από 200 έως 250. Οι βουλευτές θα εκλέγονται κατά τα 3/5 σε εκλογικές ενότητες (120 ή 150 αντίστοιχα) και οι υπόλοιποι σε λίστα (80 ή 100) (ή εναλλακτικά 50%-50%). Μπορεί να εξεταστεί η διατήρηση ενός αριθμού βουλευτών Επικρατείας (π.χ. 10-12), με ισάριθμη μείωση του αριθμού των βουλευτών που εκλέγονται με λίστα (η ρύθμιση αυτή αφορά κυρίως τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, τα οποία υπό συγκεκριμένες συνθήκες ίσως να μην εκλέξουν βουλευτή από τη λίστα) και μπορεί να καλύψει περιπτώσεις πρώην πρωθυπουργών κ.τ.λ. που δεν θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο σε μονοεδρική.Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των εδρών που κερδίζει ένα κόμμα εξετάζονται διάφορα σενάρια.Για παράδειγμα, σε Βουλή με 250 μέλη σχεδιάζεται bonus 25 ή 35 εδρών για το πρώτο κόμμα, κατ’ αναλογία του ισχύοντος εκλογικού νόμου. Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνει αναλογικότητα κατανομής εδρών 90% και 86% αντίστοιχα.Κατ’ αναλογία, σε Βουλή με 200 μέλη σχεδιάζεται bonus 20 ή 30 εδρών για το πρώτο κόμμα, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναλογικότητας 90% και 85% αντίστοιχα. Παράλληλα, σε κάθε εκλογική ενότητα εκλέγεται ο υποψήφιος του κόμματος το οποίο συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία στη συγκεκριμένη μονοεδρική, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα ξεπερνάει σε πανελλαδικό επίπεδο το 3%.Σε διαφορετική περίπτωση εκλέγεται ο υποψήφιος του δεύτερου σε ψήφους κόμματος. Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο, η επιλογή υποψηφίου συγκεκριμένου κόμματος για τη μονοεδρική θα σημαίνει αυτόματα και επιλογή της κομματικής λίστας για την ευρύτερη περιφέρεια τουλάχιστον για την πρώτη εφαρμογή του νόμου. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση με το γερμανικό μοντέλο που δίνει στους εκλογείς μεγαλύτερη ευελιξία.Στην εξαιρετική περίπτωση που ένα κόμμα εκλέξει περισσότερους βουλευτές από εκλογικές ενότητες (μονοεδρικές) απ’ όσες του αναλογούν με βάση το εθνικό θα ενεργοποιείται «μαξιλάρι». Η Βουλή των 200 εδρών θα έχει «μαξιλάρι» ή αλλιώς «κάβα» έως 100 έδρες, ενώ το Κοινοβούλιο των 250 θα έχει «κάβα» έως 50 έδρες.Για παράδειγμα, αν ένα κόμμα, με βάση τον αλγόριθμο υπολογισμού των εδρών σε πανελλαδικό επίπεδο πρέπει να λάβει 80 έδρες (επί συνόλου 200 εδρών), αλλά έχει επικρατήσει σε 85 μονοεδρικές, τότε η νέα Βουλή δεν θα έχει 200 μέλη αλλά 205.Οι 5 επιπλέον έδρες ονομάζονται πλεονασματικές έδρες και εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες (αποκεντρωμένες διοικήσεις) που παρουσιάζουν σε αύξουσα σειρά το μεγαλύτερο πηλίκο του νόμιμου πληθυσμού προς τον συνολικό αριθμό των εδρών.- Η νέα Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει τις σημερινές εκλογικές Περιφέρειες Α’ Αθήνας, Νότιας - Βόρειας - Δυτικής Αθήνας, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Α’ και Β’ Πειραιά.- Η Δυτικής Μακεδονίας - Ηπείρου περιλαμβάνει: Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ιωαννίνων, Αρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.- Η Αιγαίου περιλαμβάνει: Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου.- Η Κεντρικής Μακεδονίας - Θράκης περιλαμβάνει: Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας.- Η Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδας - Ιον. Νήσων περιλαμβάνει: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου.- Η Κρήτης περιλαμβάνει: Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου.- Η Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας περιλαμβάνει: Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας.