Βαρύς τραυματισμός για τον «βασιλιά των ταυρομάχων» στην Ισπανία: Το κέρατο του ταύρου προκάλεσε εσωτερική πληγή 10 εκατοστών
Βαρύς τραυματισμός για τον «βασιλιά των ταυρομάχων» στην Ισπανία: Το κέρατο του ταύρου προκάλεσε εσωτερική πληγή 10 εκατοστών

Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα υποβλήθηκε σε περίπλοκή επέμβαση και η κατάστασή του κρίνεται «πολύ σοβαρή»

Βαρύς τραυματισμός για τον «βασιλιά των ταυρομάχων» στην Ισπανία: Το κέρατο του ταύρου προκάλεσε εσωτερική πληγή 10 εκατοστών
40 ΣΧΟΛΙΑ
Από τον σοβαρό τραυματισμό ενός εκ των διασημότερων ταυρομάχων στην Ισπανία σημαδεύτηκε ταυρομαχία στη Σεβίλλη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες, ο αποκαλούμενος «βασιλιάς των ταυρομάχων», Μοράντε ντε λα Πουέμπλα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του.



Μετά το χτύπημα που προκάλεσε τραυματισμό 10 εκατοστών στο ορθό του ντε λα Πουέμπλα, ο ταυρομάχος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της αρένας καθώς αιμορραγούσε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός τραυματισμός που προκάλεσε ο ταύρος.

Βαρύς τραυματισμός για τον «βασιλιά των ταυρομάχων» στην Ισπανία: Το κέρατο του ταύρου προκάλεσε εσωτερική πληγή 10 εκατοστών


Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν o ντε λα Πουέμπλα υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, με βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού.

Η κατάσταση της υγείας του ταυρομάχου μετά την περίπλοκη επέμβαση έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σοβαρή».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενώ η μυϊκή βλάβη είναι σοβαρή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στον υψηλό κίνδυνο μόλυνσης - μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή δεδομένης της φύσης και της θέσης του τραύματος.
40 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

