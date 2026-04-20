Conrad Athens The Ilisian, η επιστροφή του εμβληματικού ξενοδοχείου
To ιστορικό Hilton επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένο, αλλά δίχως να χάσει τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία που το κατέστησαν τοπόσημο της Αθήνας - Νέοι ιδιοκτήτες οι Αφοί Κωνσταντακόπουλοι - Η επένδυση 340 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει 307 δωμάτια, 55 κατοικίες Conrad και Waldorf Astoria, και την ιδιωτική λέσχη NΥΝΝ
Μία τετραετία και πλέον από τον Ιανουάριο του 2022 -όταν έπεσε η αυλαία για το «Ηilton» της Αθήνας, το ιστορικό ξενοδοχείο που συνέδεσε για έξι δεκαετίες την παρουσία του με μια ολόκληρη περιοχή, δίνοντας μάλιστα το όνομά του ακόμη και στην κοντινή στάση λεωφορείου- η αυλαία ξανανοίγει από την ερχόμενη εβδομάδα.
Οι προετοιμασίες αυτές τις ημέρες είναι πυρετώδεις για τις τελευταίες πινελιές στον περιβάλλοντα χώρο και την είσοδο, ντυμένη με ελληνικό μάρμαρο, του νέου «Conrad Athens The Ilisian» του ολοκαίνουριου 5άστερου ξενοδοχείου που συνδέεται επίσης με τον όμιλο της Hilton. Αυτή τη φορά όμως με το όνομα του Conrad Hilton, του ιδρυτή της ιστορικής αλυσίδας το πολύ μακρινό 1919. Eκείνος ήταν που, ακριβώς πριν από 63 χρόνια, τον Απρίλιο του 1963 στα επίσημα εγκαίνια του «Hilton της Αθήνας», είχε δηλώσει για το νέο ξενοδοχείο, το οποίο έμελλε να εξελιχθεί με τα χρόνια σε ένα από τα -λίγα- σύγχρονα τοπόσημα της ελληνικής πρωτεύουσας: «Συμφωνώ με όσους πιστεύουν ότι το ‘’Hilton της Αθήνας’’ είναι το πιο όμορφο ‘’Hilton’’ στον κόσμο».
Αρχιτεκτονική ταυτότηταΚαι πράγματι, 63 χρόνια μετά, η ανανεωμένη εικόνα του ιστορικού ακινήτου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας επιβεβαιώνει πλήρως τα λεγόμενά του, αφού η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του νέου προορισμού «The Ilisian» έχει διατηρήσει και αναδείξει όλα τα εμβληματικά στοιχεία του κτιρίου, με κυρίαρχα τα εγχάρακτα σύμβολα που φιλοτέχνησε στις προσόψεις στο μακρινό παρελθόν ο εμβληματικός Γιάννης Μόραλης.
Το ξενοδοχείο οικοδομήθηκε την περίοδο 1958-1963, σε μελέτη των αρχιτεκτόνων Εμμανουήλ Βουρέκα, Προκόπη Βασιλειάδη, Σπύρου Στάικου και Αντώνη Γεωργιάδη και τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, φιλοξενώντας πλέον ένα οικοσύστημα πολλαπλών χρήσεων και εμπειριών: Εκεί θα συνυπάρχουν ένα νέο ξενοδοχείο μαζί με κατοικίες των βραβευμένων brands του ομίλου Hilton, των Conrad και Waldorf Astoria, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας, ευεξίας, αγορών, καθώς και μια σύγχρονη λέσχη μελών που ήδη λειτουργεί από το περασμένο καλοκαίρι.
Το σύμβολο-τοπόσημοΑπό τη δεκαετία του ’60, με το άνοιγμα του «Hilton Αθηνών» στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, η πόλη απέκτησε ένα νέο, ισχυρό σύμβολο-τοπόσημο με διττή σημασία: από τη μία πλευρά, το εμβληματικό κτίριο αποτύπωνε με τον πιο απτό τρόπο την προσπάθεια για τη μετάβαση της Αθήνας σε μια νέα εποχή: την έντονη ανοικοδόμηση, την πολεοδομική εξέλιξη και την υιοθέτηση ενός σύγχρονου τρόπου ζωής, όπως αυτός εκφραζόταν μέσα από τις τότε νεόδμητες πολυκατοικίες.
Από την άλλη, σηματοδοτούσε την είσοδο της ελληνικής πρωτεύουσας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, και δη στον τουρισμό 5 αστέρων, φιλοξενώντας ένα διεθνές brand όπως η Hilton. Σήμερα, το ιστορικό τοπόσημο της πόλης επανασυστήνεται, επιχειρώντας να γεφυρώσει την κληρονομιά του παρελθόντος με τη σύγχρονη ταυτότητα της Αθήνας.
Η επανεκκίνηση συμπίπτει με μια περίοδο ωρίμανσης για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, τόσο ευρύτερα για το brand Ελλάδα, που συγκαταλέγεται πλέον στα ισχυρότερα διεθνώς, όσο και για την ίδια την Αθήνα, που καταγράφει διαδοχικά τουριστικά ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.
Η ελληνική πρωτεύουσα, έχοντας υποδεχθεί, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για το 2025, για πρώτη φορά στην ιστορία της, πάνω από 8,7 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες (με βάση τις διεθνείς αφίξεις μη κατοίκων), καταγράφοντας ισχυρή άνοδο κατά 10% έναντι του 2024, διατηρεί και το 2026 την τουριστική της δυναμική. Μάλιστα εν μέσω γενικότερης αστάθειας, λόγω γεωπολιτικών και οικονομικών συνθηκών, η πόλη καταφέρνει να εδραιώνει περαιτέρω τον χαρακτήρα της ως ευρωπαϊκός, αστικός τουριστικός προορισμός για σύντομες αποδράσεις city break και όχι μόνο, αν ληφθεί υπόψη ότι ακόμη και στο α’ τρίμηνο του 2026 η συνολική επιβατική κίνηση εξωτερικού «έτρεξε» με ένα +8,5% σε ετήσια βάση.
Για τον νέο προορισμό στη λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, το όνομα «The Ilisian», εμπνευσμένο από τον ιστορικό ποταμό Ιλισό καθώς και από τη γειτονιά των Ιλισίων, εκφράζει τη διαχρονικά άρρηκτη σχέση του με την Αθήνα, τα Ιλίσια, και τους κατοίκους της περιοχής - αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι θα χρειαστεί να περάσουν κάποια… χρόνια μέχρι οι περίοικοι και οι ίδιοι οι Αθηναίοι να πάψουν να χρησιμοποιούν το εδραιωμένο εδώ και δεκαετίες όνομα Χίλτον.
Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει τώρα, στόχος είναι ο νέος προορισμός να εκφράσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα ο οποίος, ούτως ή άλλως, είναι μέρος της ταυτότητας του κτιρίου, προσφέροντας ταυτόχρονα εμπειρίες της αυθεντικής, μοντέρνας Αθήνας. «Με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, το ‘’The Ilisian’’ επιδιώκει να συνδέσει σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την κληρονομιά της πόλης, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου ILISIAN A.E. (πρώην Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε.) του ομίλου ENSOFI των Κωνσταντακόπουλου - Oλαγιάν.
Σημειωτέον ότι η επένδυση θα ξεπεράσει τα 340 εκατ. ευρώ μαζί με τα αρχικά κεφάλαια για την αγορά του κτιρίου, με αύξηση έναντι του αρχικού προϋπολογισμού, ενώ το δίδυμο των ιδιοκτητών χρειάστηκε να περάσει την τελευταία τετραετία διά πυρός και σιδήρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και καθυστερήσεις, εφαρμόζοντας επιπλέον σύγχρονες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, π.χ., ως προς την ενεργειακή απόδοση, με στόχο την επίτευξη περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED Gold.
Το νέο ξεκίνημαΤώρα η πολυαναμενόμενη επιστροφή για το ξενοδοχείο «Conrad Athens», με το λεγόμενο «soft opening», ώστε να αντιμετωπιστούν και οι λεγόμενες «παιδικές» ασθένειες των πρώτων ημέρων, είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα, στις 23 Απριλίου, με τις τιμές για ένα δίκλινο δωμάτιο να ξεκινούν από τα 605 ευρώ και να ανεβαίνουν ανάλογα και με τις παροχές.
Σημειώνεται εδώ ότι διεθνώς ο εισηγμένος όμιλος Hilton διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο 27 διεθνών εμπορικών σημάτων με 9.100 ακίνητα και πάνω από 1,3 εκατομμύρια δωμάτια σε 143 χώρες-αγορές, έχοντας καλωσορίσει στα πάνω από 100 χρόνια ιστορίας του (από το 1919) πάνω από 3 δισεκατομμύρια επισκέπτες.
Για τη ναυαρχίδα της Αθήνας, το νέο ξενοδοχείο σε 15 ορόφους θα διαθέτει συνολικά 307 δωμάτια και σουίτες, και πέραν των λοιπών εγκαταστάσεων (εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, σπα, χώρους εστίασης κ.ο.κ.) θα έχει επιπλέον 19 χώρους συναντήσεων και χώρους εκδηλώσεων 2.035 τ.μ., θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τον τουρισμό αναψυχής όσο και το κομμάτι του επαγγελματικού τουρισμού. Για επιλεκτικές εκδηλώσεις και εξαιρετικές περιπτώσεις διαμονής VVIP (σ.σ.: επέκταση του όρου VIP, που σημαίνει Very Very Important Person) θα υπάρξει, ανοίγοντας λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά, κι ένας μοναδικός χώρος 400 τ.μ. με δική του εξωτερική πισίνα και μοναδική θέα σε όλη την Αθήνα, στο ίδιο επίπεδο όπου για τους θαμώνες του παλιού «Hilton» της Αθήνας φιλοξενούνταν το ιστορικό «Galaxy».
«Βυζαντινό», «Athenian Lounge» και «Οnuki»Ντεμπούτο μαζί με το ξενοδοχείο κάνουν επίσης και ορισμένοι από τους χώρους εστίασης, που ανοίγουν για τους επισκέπτες της πόλης και φυσικά τους Αθηναίους, όπως το ιστορικό «Βυζαντινό», που επιστρέφει στον εστιατορικό χάρτη της Αθήνας ή το «The Athenian Lounge», που αποτελεί τη νέα άφιξη στον χώρο του ξενοδοχείου. Σημειώνεται εδώ ότι ήδη από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς έχει ανοίξει στο ευρύ κοινό με είσοδο από την πλευρά της οδού Μιχαλακοπούλου το «Οnuki», το ιαπωνικό γαστρονομικό concept που «γεννήθηκε» στη Μεσσηνία στο συγκρότημα της Costa Navarino, το οποίο επίσης συνδέεται με τον όμιλο ENSOFI των Κωνσταντακόπουλου - Oλαγιάν.
Σταδιακά θα ανοίγουν το επόμενο διάστημα και οι εμπορικοί χώροι του νέου προορισμού, με πρώτο το κατάστημα του ξενοδοχείου «Τhe Shop», που συνδέεται άμεσα με το άνοιγμα του 5άστερου «Conrad Athens». Τις επόμενες δύο εβδομάδες πρόκειται να ανοίξουν το ανθοπωλείο, το κοσμηματοπωλείο, το κομμωτήριο, ζαχαροπλαστείο-chocolaterie, καθώς και το κατάστημα οπτικών και αξεσουάρ με την υπογραφή του γνωστού brand της Zeus & Dione. Στα… προσεχώς όσον αφορά την εστίαση και σταδιακά μέχρι το τέλος του χρόνου πρόκειται να ανοίξουν δύο εστιατόρια στον τελευταίο όροφο (rooftop), καθώς κι ένας ακόμη χώρος εστίασης στο επίπεδο της πισίνας.
Οι κατοικίεςΙδιαίτερη θέση στον νέο προορισμό έχει και το κομμάτι της κατοικίας -πρωτόγνωρο μάλιστα για τα δεδομένα της αθηναϊκής φιλοξενίας- με συνολικά 55 «επώνυμες» (branded) κατοικίες, από τον 7ο έως τον 12ο όροφο, οι 18 με την επωνυμία των «Conrad Residences» και oι υπόλοιπες 37 με την επωνυμία των «Waldorf Astoria Residences», οι πρώτες για τα δύο brands στην Ελλάδα.
Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι οι «Conrad Residences» παραδίδονται πρώτες δεδομένου ότι εντάσσονται κάτω από την «ομπρέλα» του ξενοδοχείου και άρα θα είναι δυνατή η διάθεσή τους μέσω των συστημάτων κρατήσεων για μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές, προσφέροντας παράλληλα και τις ανέσεις ενός σπιτιού. Στην περίπτωση των κατοικιών κάτω από το brand των Waldorf Αstoria, αυτές δεν έχουν ξενοδοχειακό σκέλος, αποτελούν ιδιωτικές κατοικίες με βάση απλώς τα στάνταρ των κατοικιών που θέτει το brand της Waldorf Astoria χωρίς να αποτελούν μέρος του ξενοδοχείου «Conrad Athens The Ilisian». Αυτές πρόκειται να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες τους λίγο αργότερα, από το καλοκαίρι και μετά, σταδιακά έως το τέλος της χρονιάς.
Η ιδιωτική λέσχηΑπό το περασμένο καλοκαίρι λειτουργεί στο «The Ilisian» η ιδιωτική λέσχη, το λεγόμενο «House of NYNN», αριθμώντας πλέον, κατά τις πληροφορίες, περί τα 2.000 μέλη, κυρίως Ελληνες αλλά και ξένο κοινό. Το «House of NYNN» είναι το πρώτο εγχείρημα στο πλαίσιο του νέου concept φιλοξενίας και ευζωίας ΝΥΝΝ που έχει εντάξει στις δραστηριότητές του ο όμιλος ΕΝSOFI. Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες κινήσεις με νέα projects κάτω από την ομπρέλα του ΝΥΝΝ, πέραν της ιδιωτικής λέσχης που λειτουργεί καθημερινά με έντονο το στοιχείο της ευζωίας και της γαστρονομίας κάτω από την επίβλεψη του Παναγιώτη Τζιουρτζιούμη, executive chef και head of culinary του ΝΥΝΝ.
Το «House of NYNN» ξεδιπλώνεται σε τέσσερις ξεχωριστούς αλλά ταυτόχρονα αλληλένδετους χώρους, καθένας σχεδιασμένος για να υποστηρίξει τον τρόπο με τον οποίο «ερχόμαστε κοντά, δουλεύουμε, κινούμαστε και ανανεωνόμαστε», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Οι χώροι καλύπτουν συνολικά περίπου 5.500 τ.μ. εσωτερικά και 3.000 τ.μ. εξωτερικά, με το σαλόνι-living room να αποτελεί την καρδιά του club - ένας χώρος διάδρασης και ψυχαγωγίας για όλη τη μέρα.
Το forum συνδυάζει συνεργατικούς (co-working) χώρους και χώρους επαγγελματικών συναντήσεων, ενώ ο κάτω όροφος της λέσχης, ο χώρος ευεξίας (wellness floor), προσφέρει ένα εύρος από προγράμματα άσκησης βασισμένα σε επιστημονικά δεδομένα και ολιστικές υπηρεσίες. Το υπαίθριο καταφύγιο είναι το «Oasis», όπου ο ήλιος, το υδάτινο στοιχείο και η παρέα συνδυάζονται γύρω από τη μεγάλη πισίνα του συγκροτήματος.
Επισημαίνεται εδώ ότι η επένδυση του «Τhe Ilisian» συνδέεται και με την εν εξελίξει επένδυση με συμμετοχή του ομίλου ENSOFI (στο Athens Beach Club, σε ένα project από κοινού με τους ομίλους Προκοπίου και Κόκκαλη), για τη ριζική ανάπλαση της Β’ Ακτής Βούλας, δεδομένου ότι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου και οι ένοικοι στη Βασιλίσσης Σοφίας θα έχουν αποκλειστικά προνόμια και στη νέα πλάζ.
Το έργο, που έρχεται να αναβαθμίσει περαιτέρω την Αθηναϊκή Ριβιέρα, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, δεδομένου ότι περιλαμβάνει καθαρισμό του παράκτιου μετώπου και εκτοπισμό αποβλήτων, αποκατάσταση τριών παλιών τεχνητών νησίδων και κατασκευή δύο σύγχρονων πλωτών προβλητών μήκους 60 μ. που θα συνδέονται με μικρές γέφυρες, δημιουργία χώρων για ευεξία, ψυχαγωγία και εστίαση κ.ά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα