Ανατριχιαστικό: Ο 34χρονος κούριερ που σκότωσε την 7χρονη στο Τέξας τραγουδούσε Jingle Bell Rock ενώ το κορίτσι ούρλιαζε από τον πόνο

«Σκάσε, αν δεν το βουλώσεις, θα σε πληγώσω χειρότερα» ακούγεται στο ίδιο ηχητικό να λέει ο δολοφόνος της Αθένα

Στη συνέχεια ο Χόρνερ κάλυψε την κάμερα του φορτηγού με όσους βρίσκονταν στο δικαστήριο να ακούνε τον ήχο από όσα φρικιαστικά συνέβησαν.



«Είσαι πολύ όμορφη. Το ξέρεις αυτό;» ακούστηκε να λέει ο 34χρονος πριν το φορτηγό σταματήσει. «Είναι αυτό το σπίτι σου;» τον ρώτησε στη συνέχεια η 7χρονη. «Όχι. Δεν μένω εδώ γύρω», απάντησε εκείνος και όταν η ανήλικη τον ρώτησε πού μένει, απάντησε μόνο «μακριά».



«Τι κάνουμε;» ρώτησε μετά από λίγο η Αθένα με τη συνέχεια να είναι ανατριχιαστική κάθως ο Χόρνερ της ζήτησε να βγάλει το πουκάμισό της, με το κορίτσι να απαντά «όχι» και να ζητάει τη μαμά της.



Ο Χόρνερ αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου αφού δήλωσε ένοχος στις 7 Απριλίου για την απαγωγή της Αθηνάς από την είσοδο του σπιτιού της τον Νοέμβριο του 2022, ενώ παρέδιδε το χριστουγεννιάτικο δώρο της στο σπίτι του πατέρα και της μητριάς της. Ο ίδιος έχει ομολογήσει ότι στραγγάλισε το κορίτσι και πέταξε το γυμνό κορμί της αν και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα του αρνήθηκε ότι έκανε κάτι «περίεργο» στην ανήλικη.



Αναλυτής DNA που κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι βρέθηκε ανδρικό DNA στις ευαίσθητες περιοχές της Αθένα ενώ σπέρμα βρέθηκε και στη μπλούζα του κοριτσιού με κάμερα να έχει καταγράψει τον Χόρνερ να καθαρίζει το φορτηγό του μετά το έγκλημα.