Αρης: Το πρώτο… δοκάρι κι έξω της σεζόν

Ελάχιστοι νομίζω περιμέναν πως οι δύο ομάδες θα μας πρόσφεραν ένα τόσο δραματικό παιχνίδι, με εντάσεις, νεύρα, πέντε γκολ, δέκα κίτρινες κάρτες και διπλή ανατροπή.Ο Αρης κέρδισε, δια πυρός και σιδήρου, με σκορ 2-3 και πέρασε στην… επόμενη πίστα: σε συνδυασμό με τη νίκη του ΟΦΗ επί του Λεβαδειακο, μείωσε στους τρεις βαθμούς τη διαφορά του από τον Λεβαδειακό, οπότε επανήλθε στο κόλπο της διεκδίκησης της πρώτης θέσης στο γκρουπάκι 5-8 των πλέι οφ.Ο Αρης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και δεν έχασε την αυτοπεποίθηση του παρά το γεγονός πως μόλις στο 4ο λεπτό ο Σιαμπάνης, με εντυπωσιάκη απόκρουση, κράτησε το 0-0.Οι «κιτρινόμαυροι» στα πρώτα 40 λεπτά κυριάρχησαν στον αγωνιστικό, πίεσαν ψηλά, κέρδισαν σχεδόν όλες τις μονομαχίες, κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα και προηγήθηκαν με ωραίο σουτ του Χόνγκλα στο 16’.Ο Βόλος δεν πέρασε το κέντρο σε αυτό το διάστημα ωστόσο κατάφερε, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, να ανατρέψει το σκορ εξαιτίας δύο λαθών του διαιτητή Πολυχρόνη: στο 1-1 του Γκονζάλες (έβαλε το γκολ της ζωής του) προηγείται ανατροπή του Γκαρέ μέσα στη μεγάλη περιοχή του Βόλου και το 1-2, που έγινε με κεφαλιά του Κάργα, προήλθε από κόρνερ που εφηύρε ο ρέφερι από την Πιερία.Ο Γρηγορίου δεν έκανε αλλαγές στο ημίχρονο καθώς το 1-2 δεν αντικατόπτριζε την εικόνα του αγώνα και δικαιώθηκε.Οι παίκτες του μπήκαν με το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα και στην επανάληψη κι έκαναν… ανατροπή στην ανατροπή αρχικά με σουτ του Ράτσιτς (49’) και στη συνέχεια με ενέργεια του Καντεβέρε (76’), ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τον Μαρτίνεθ στο κέντρο, έκανε την κούρσα μέχρι τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων και πλάσαρε ιδανικά τον Σιαμπάνη.Ηταν το πρώτο γκολ για τον 30χρονο επιθετικό από τη Ζιμπάμπουε μετά από 28 τελικές προσπάθειες, εντός περιοχής, που είχε κάνει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος.Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς έγινε ροντέο: οι θέσεις των παικτών χάθηκαν, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω διαρκώς, τα νεύρα ήταν τεντωμένα και στο 64’ ο Πολυχρόνης έβγαλε τέσσερις κάρτες (δύο για κάθε ομάδα) λόγω ενός καυγά που στήθηκε στο κέντρο.Λίγο νωρίτερα είχε κλείσει τα μάτια σε παρατεταμένο κράτημα του Κάργα στον Πέρεθ που κατέληξε σε γκρέμισμα του Ισπανού, εντός περιοχής, από τον Ελληνα μπακ.Ο Αρης για πρώτη φορά φέτος στάθηκε τυχερός καθώς δεν πλήρωσε δυο σημαντικά λάθη που κατέληξαν σε μεγάλες ευκαιρίες του Βόλου: αρχικά ο Μεντίλ έκανε κακή μεταβίβαση, κι ενώ σχεδόν όλοι οι συμπαίκτες του βρίσκονταν στην επίθεση, βγάζοντας τετ α τετ τον Κόμπα και στην τελευταία φάση του αγώνα, με το δοκάρι του Κάργα, που ξεκίνησε από… τρακάρισμα του Χόνγκλα με τον Γένσεν.Στην ευκαιρία του Κάργα η μπάλα χτύπησε δοκάρι κι έξω ύστερα από σωτήρια παρέμβαση του Αθανασιάδη.