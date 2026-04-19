Άνθρακες οι θησαυροί «των σκανδάλων»

Η διαφαινόμενη τρίτη πρωθυπουργική θητεία – μοναδική στη μεταπολίτευση - τρελαίνει τους μεγαλόσχημους ενορχηστρωτές του παρασκηνίου, Περισσότερο όμως τρελαίνει τα φερέφωνά τους, τους πολιτικούς της ανεπαρκούς αντιπολίτευσης που, στην ονειροφαντασία της πρωθυπουργίας, παραμερίζουν κάθε ηθικό και λογικό φραγμό μετερχόμενοι αήθεις και επικίνδυνες πρακτικές.Όσο μάλιστα οι «διευθυντές της αντικυβερνητικής ορχήστρας», εντός και εκτός της χώρας, βλέπουν πως η πλειοψηφία των πολιτών δεν παρασύρεται, δεν αντιδρά όπως θα ήθελαν και επιμένει να στηρίζει τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, η αντίδραση γίνεται λυσσαλέα.Αποσκοπούν, εμφανώς πλέον, με την τακτική της λάσπης και την καλλιέργεια διχαστικού κλίματος, σε ακυβερνησία και αποσταθεροποίηση – ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται - που έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή πολιτικής, κοινωνικής και κυρίως οικονομικής οπισθοδρόμησης. Δεν αντιλαμβάνονται , αν και τους το λένε κάθε μέρα τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, πως οι πολίτες – η συντριπτική πλειοψηφία που επιλέγει να βλέπει μπροστά, στο μέλλον και την προκοπή - απεχθάνονται την ακυβερνησία.Επιχείρησαν να σπείρουν πανικό – με πρωτοστάτες τα τηλεοπτικά κανάλια του αντικυβερνητικού μετώπου αλλά και τα τρολ που οργιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα - με την τιμή των καυσίμων, του οβελία και του πασχαλινού τραπεζιού. Ο κουρνιαχτός που εξαπέλυσαν διαλύθηκε από τον τεράστιο, πρωτοφανή αριθμό των Ελλήνων που ταξίδεψαν εντός και εκτός Ελλάδος για το Πάσχα. Οι τιμές των κρίσιμων αγαθών κινήθηκαν σε ανεβασμένα μεν αλλά λογικά, πολύ κοντά στα περσινά, επίπεδα, λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς συγκυρίας. Η κυβερνητική παρέμβαση στα καύσιμα, λειτούργησε υπέρ των αδυνάτων.Η «δεύτερη δόση» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την εμπλοκή βουλευτών αποδείχθηκε μούφα, νομικά αστείες, αστήρικτες κατηγορίες κατά τη γνώμη των σοβαρών νομικών. Απόδειξη ανεπάρκειας των λειτουργών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας . Στην κοινωνία έμεινε η οσμή μεθόδευσης που αποπνέει η πρακτική της σταδιακής – σε δόσεις - τροφοδότησης της κοινής γνώμης με σκανδαλολογία.Κυρίως όμως απέδειξε, για όσους τουλάχιστον έχουν ανοικτό μυαλό και θέλουν να βλέπουν καθαρά, πως η Κυβέρνηση δεν κρύβει τις διαχρονικές παθογένειες της πολιτικής κάτω από το χαλί, τις ανοίγει, τις ψάχνει, προσπαθεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα δεκαετιών.Πασχαλιάτικα, σήκωσαν, ως μέγα πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα, το πτυχίο του υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη. Υπουργός χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο, σκάνδαλο!!! Μετά αναλογίστηκαν κάποια δικά τους υψηλόβαθμα στελέχη χωρίς πτυχίο – δεν είχε πανεπιστημιακό πτυχίο ο Γιάννης Αλευράς που έγινε επάξια πρόεδρος της Βουλής, ούτε ο Κώστας Λαλιώτης και η Μελίνα Μερκούρη, πρωτοκλασάτοι και εν πολλοίς πετυχημένοι υπουργοί. Ούτε ο Συριζαίος Φίλης, υπουργός και μάλιστα παιδείας. Το γύρισαν έτσι στο 2007 που ο Λαζαρίδης, αν και χωρίς πτυχίο, ορίστηκε επιστημονικός συνεργάτης της τότε υπουργού παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου. Κάποιοι μάλιστα εξόχως λαϊκιστές δημοσιογραφίσκοι μιλούσαν για παράτυπο διορισμό ημέτερου που «άφησε απέξω» παιδιά σπουδαγμένα. Κρύβοντας δόλια πως οι συνεργάτες των υπουργών, των βουλευτών και των κομμάτων, όλων ανεξαιρέτως, που κάνουν χρήση του νόμου αυτού: (α) είναι μετακλητοί υπάλληλοι, προσωρινοί δηλαδή για όσο χρόνο θα είναι υπουργός ή βουλευτής αυτός που τους επέλεξε (β) είναι στελέχη που επιλέγουν αποκλειστικά οι πολιτικοί φορείς ή τα πρόσωπα με κυρίαρχο κριτήριο την εμπιστοσύνη και την πολιτική – ιδεολογική συγγένεια.(Αναλογιστείτε τι θα γινόταν αν τοποθετούνταν μέσω ΑΣΕΠ π.χ. στο ΚΚΕ ή σε γραφείο βουλευτή του, υπάλληλος φιλοευρωπαίος, φιλοαμερικανός ή φιλελεύθερος δεξιός).Εκτός συναγωνισμού αθλιότητας και ηθικής κατάπτωσης η έμμεση υιοθέτηση της Βαξεβάνιας σκατοψυχίας για το θέμα της ασθένειας Μυλωνάκη.«Πάσα όμως θάμα τρεις μέρες», λέει ο λαός. Ένα - ένα τα δήθεν τεράστια σκάνδαλα ξεφουσκώνουν – «άνθρακες ο θησαυρός». Η λάσπη είτε επιστρέφει – μπούμεραγκ- στον αποστολέα της ή πέφτει στο έδαφος.Είναι βέβαιο πως το παρασκήνιο θα συνεχίσει να αποπροσανατολίζει τους πολίτες από τα ουσιώδη, βγάζοντας νέα «σκάνδαλα». Θα συνεχίσουν οι εντεταλμένοι εξωνημένοι σπεκουλαδόροι να βγάζουν στον αέρα διαχρονικές παθογένειες της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, φορτώνοντάς τες στην παρούσα Κυβέρνηση. Σε κάποιο βαθμό προσφέρουν θετική υπηρεσία. Διευκολύνουν την ανάδειξη κουκουλωμένων δεκαετίες προβλημάτων και την προσπάθεια μελλοντικής αποτροπής τους. Επιτρέπουν στον πρωθυπουργό να αποδεικνύει κάθε μέρα τη βασική αρχή – σημαία - της διακυβέρνησής του : «όλα στο φως». Όσο μάλιστα θα κρατάει τη σημαία αυτή ψηλά, και σταθερά το τιμόνι της χώρας στους παγκόσμιους περιδινισμούς, η αληθώς προοδευτική πλειοψηφία της κοινωνίας θα είναι μαζί του για τρίτη και πιθανά τέταρτη τετραετία.Ο Γιώργος Ανδρέου είναι δικηγόρος (www.andreoulaw.gr)