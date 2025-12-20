Ο Ολυμπιακός 45 λεπτά περπάταγε, μετά ξύπνησε αλλά ο Ελ Κααμπί είναι στην Αφρική

Δεύτερο ματς με χαμένους βαθμούς. Μετά το «Βικελλίδης» ήταν η σειρά της Κηφισιάς να μπει στο «Καραϊσκάκης» να βρει ισοφάριση με τον πρώτο σκόρερ της και να αντέξει στο σφυροκόπημα των νταμπλούχων στο δεύτερο μέρος. Το 1- 1 αφήνει δυσαρεστημένο τον κόσμο του Ολυμπιακού και ευτυχισμένο αυτόν της Κηφισιάς. Η ομάδα των βορείων προαστίων κλείνει έναν χρόνο καταπληκτικό. Με μπάζερ μπίτερ από -ποιον άλλο;- τον Παντελίδη κόντρα στην Καλαμάτα που έφερε την άνοδο και με τρομερές εμφανίσεις ως τώρα στην Super league.Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν περίεργο. Όλα ξεκάθαρα. Την επικινδυνότητα της Κηφισιάς την γνώριζαν όσοι βρίσκονταν στο «Καραϊσκάκης» και είχε προλάβει ο Ολυμπιακός να την μπλοκάρει στο παιχνίδι της Νεάπολης. Αυτή την φορά, για τον Λέτο ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Οι παίκτες του με γραμμές πίσω και έτοιμοι να βγουν στην κόντρα. Έψαχναν μισή γκάφα των γηπεδούχων, όπως ακριβώς έγινε στην ισοφάριση. Εκεί που Ροντινέι και Ρέτσος ήταν ψηλά, μπερδεύτηκαν και ξαφνικά με κλέψιμο και μετά με σωστό κουβάλημα της μπάλας και… χτύπημα στην πλάτη του Ορτέγκα, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον Παντελίδη πάνω στην αγαπημένη του επέλαση. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός φέτος δεν χαρίζεται πουθενά. Μπήκε καλά στην περιοχή και εκτέλεσε τον Τζολάκη, ισοφαρίζοντας το πέναλτι- γκολ των νταμπλούχων.Οι Πειραιώτες πίεζαν , κέρδιζαν κόρνερ, αλλά δεύτερο γκολ δεν μπόρεσαν να βάλουν με αποτέλεσμα να αναγκαστούν από το 46' και μετά να ανεβάσουν στροφές και να προσπαθήσουν να κάνουν περισσότερες ανακτήσεις στο μισό γήπεδο της Κηφισιάς, μήπως και την βρουν ανοργάνωτη. Τελικά οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν αφόρητα πιεστικοί, όταν μάλιστα είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα έβαλαν τους αντιπάλους τους μέσα στην μεγάλη τους περιοχή, αλλά καμία από τις προσπάθειές τους δεν καρποφόρησε. Όσα και να δοκίμασε ο Μεντιλίμπαρ κατέληξαν στο ίδιο μενού. Γύρω- γύρω από την περιοχή, σέντρες ή μακρινά σουτ- προπόνησης του αντίπαλου πορτιέρε.Είχαν κάποιες φάσεις οι «ερυθρόλευκοι» από αυτές που Ελ Κααμπί, μια χρειάζεται για να το… παστελώσει. Όμως χωρίς τον Μαροκινό, ο δρόμος για τα αντίπαλα δίχτυα έφραξε. Είτε με δυο επιθετικούς, είτε με φουλ ένταση στα πλάγια και αφόρητες υπεραριθμίες. Όσο και να μπήκε το τόπι στην περιοχή της Κηφισιάς, το δεύτερο τέρμα δεν ήρθε. 19- 4 οι τελικές (4- 1 στην εστία) και 18- 1 τα κόρνερ!!! Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν από μόνοι τους την κυριαρχία των Πειραιωτών. Όμως στο ποδόσφαιρο θες τα γκολ και ο Ολυμπιακός αυτή την φορά δεν τα είχε.Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για περπατητό ποδόσφαιρο στο πρώτο μέρος και είχε χίλια δίκια. Όπως δίκιο είχε και για τις έξυπνες καθυστερήσεις των φιλοξενούμενων με τον τερματοφύλακά τους. Όπως και να ‘χει με το που μπει το νέο έτος, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να ‘χουν βρει τους τρόπους να βρουν γκολ χωρίς τον «φονιά τους» αν θέλουν να ξαναπατήσουν κορυφή γιατί είναι πολύ- πολύ πιθανό σε λίγες ώρες να την χάσουν…