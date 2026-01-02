Αγροτικά μπλόκα: μία κανονικότητα στην Ελλάδα του 2026…

Κλείσιμο

Συμπληρώνεται πλέον αυτές τις μέρες, ένας μήνας από το στήσιμο των πρώτων μπλόκων των αγροτών και ουσιαστικά, μετά την κλιμάκωσή τους, δεν έχει υπάρξει καμία σημαντική διαφοροποίηση.Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα, αναμένουμε και την επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και τι θα γίνει με τους εκδρομείς των Θεοφανείων, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιπτώσεις των αγροτικών κινητοποιήσεων, που δεν φαίνεται όμως ότι θα τελειώσουν. Να ξεκαθαρίσω από την αρχή, ότι όλα όσα γράφω αποτελούν προσωπικές απόψεις, με βάση όσα γνωρίζω. Άλλωστε και οι αρμόδιοι φαίνεται ότι δεν ξέρουν όσα πρέπει να γνωρίζουν...Είναι πανθομολογούμενο ότι τόσο η γεωργία όσο και η κτηνοτροφία στη χώρα μας έχουν σοβαρά προβλήματα. Αυτό είναι αλληλένδετο με την ερήμωση της υπαίθρου, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αναζητούν εργασία σε πόλεις και κωμοπόλεις, κάτι το οποίο οδηγεί αναπόφευκτα στην εγκατάλειψη των χωριών και την εξαφάνιση των παραδοσιακών εργασιών του παρελθόντος.Θα πουν ορισμένοι, δικαιολογημένα, ότι και όσοι γεωργοκτηνοτρόφοι έχουν μείνει έχουν μια τάση προς τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, για να το γράψω κομψά... Δηλώνουν ότι καλλιεργούν χιλιάδες στρέμματα, που δεν υπάρχουν καν ή ότι εκτρέφουν μεγάλο αριθμό ζώων, όταν έχουν λίγα αιγοπρόβατα κ.λπ. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν γνωρίζουμε παρά μόνο ένα μικρό μέρος της, παγίωσε σε μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης την άποψη ότι όλοι οι αγρότες και όλοι οι κτηνοτρόφοι εξαπατούν, όχι μόνο το ελληνικό Δημόσιο, κάτι που άλλωστε κάνουν πολλοί ακόμα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει. Οι γενικεύσεις είναι εσφαλμένες! Εκείνο που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές είναι οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι ίδιοι οι παραγωγοί ισχυρίζονται ότι πουλάνε τα προϊόντα τους σε μια x τιμή και αυτά φτάνουν στον καταναλωτή σε μια τιμή 10x ή και μεγαλύτερη. Ποιοι επωφελούνται από την τεράστια αυτή διαφορά, έστω κι αν δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο μεγάλη; Η απάντηση είναι στερεότυπη: οι μεσάζοντες. Και διάφοροι αεριτζήδες, συμπληρώνω…Αυτό αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο καμία κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει. Είτε λόγω απροθυμίας, είτε λόγω ανικανότητας. Οι καταναλωτές όμως, που βλέπουν τις τιμές των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων να εκτοξεύονται στα ύψη δεν ενδιαφέρονται για το γιατί και πώς επικρατεί αυτή η κατάσταση. Ζητούν να τελειώνει η ασυδοσία και η εκρηκτική άνοδος των τιμών. Άλλωστε αυτό φαίνεται και σ’ όλες οι δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια θεωρείται από μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, το μεγαλύτερο πρόβλημα από όσα αντιμετωπίζουν.Ας επανέλθουμε τώρα στα μπλόκα των αγροτών. Η ταλαιπωρία των οδηγών τα Χριστούγεννα ήταν απίστευτη. Φίλος με τη συζυγό του ξεκίνησαν στις 13.00 της 23/12/2025 με προορισμό το χωριό της κοπέλας, 35 χλμ. μακριά από τη Λαμία, στην Εθνική Οδό Λαμίας-Καρπενησίου. Ακόμα και στις πιο μαζικές εξόδους, έφταναν στον προορισμό τους σε 3,5 ώρες. Αυτή τη φορά χρειάστηκαν 8 ώρες! Μέσω παράκαμψης, αγροτικών δρόμων, οδών στις οποίες χωρούσε μόνο ένα αυτοκίνητο κ.ά., κατέληξαν, κατάκοποι, στις 21.00 στο χωριό της Φθιώτιδας. Και εντάξει, οι φίλοι μου είναι σχετικά νέοι και υγιείς. Αν είχαν μαζί τους κάποιους ηλικιωμένους ή μωρά παιδιά, τι θα γινόταν; Προφανώς, την ίδια ταλαιπωρία βίωσαν χιλιάδες άλλοι οδηγοί. Και η επιστροφή, την Κυριακή 28/12, ήταν εφιαλτική, για όσους επέστρεψαν τη συγκεκριμένη μέρα. Είδα και διάβασα πάρα πολλά. Ότι η Αστυνομία φταίει που έστελνε τους οδηγούς από παρακαμπτήριους δρόμους, για να μην υπάρξουν επεισόδια με αγανακτισμένους οδηγούς. Ότι οι αγρότες εγκατέλειψαν τα τρακτέρ και έφευγαν. Εκ των υστέρων έψαχνε η Αστυνομία να τους βρει για να ξεμπλοκάρουν οι δρόμοι. Άλλοι πάλι τα βάζουν με την Αστυνομία που δεν αντέδρασε πιο δυναμικά. Άλλοι τα ρίχνουν στο ΚΚΕ και τον κύριο Κουτσούμπα, προσωπικά, λέγοντας ότι το ΚΚΕ κρατά τους αγρότες στα μπλόκα. Αρκετοί, γεωργοκτηνοτρόφοι και μη, πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην εξαφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και κατηγορούν και τις ΒρυξέλλεςΤο θέμα είναι ότι εκτός από τους οδηγούς που ταλαιπωρήθηκαν, κάποιοι επιχειρηματίες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία έπαθαν μεγάλη οικονομική ζημιά. Αυτούς που ενώ π.χ. θα είχαν πληρότητα 100% στα καταλύματά τους κατέληξαν να έχουν τα μισά δωμάτια άδεια, ποιος θα τους αποζημιώσει; Η κυβέρνηση ρίχνει τα βάρη στους αγρότες και αντιστρόφως.Εκείνο που πιστεύω είναι ότι η κυβέρνηση υποτίμησε το μέγεθος των αγροτικών κινητοποιήσεων. Προσπάθησε με την παρουσίαση κάποιων αγροτοσυνδικαλιστών ως ατόμων που έχουν εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δημιουργήσει για τους αγρότες ένα γενικότερα αρνητικό κλίμα. Δεν τα κατάφερε. Οι αγρότες αρνήθηκαν ακόμα και συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ούτε και πτοήθηκαν από κάποιους που έδειχναν πιο διαλλακτικοί.Η ουσία είναι, ότι για ένα μήνα, χιλιάδες τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στις βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας και ότι οι αγρότες, κατά το δοκούν, ανοιγοκλείνουν τους δρόμους, ανεβοκατεβάζουν τις μπάρες των διοδίων κ.λπ. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα από τα αγροτικά αιτήματα, από την άλλη οι αγρότες ζητούν και πράγματα που εγείρουν προβληματισμούς. Για ποιον λόγο ας πούμε, δεν δέχονται την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ; Τι φοβούνται; Όποιος είναι «καθαρός», αδιαφορεί για το πού θα υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.Το βέβαιο είναι ότι κάτι δεν πήγε καλά στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Θα κινηθεί πιο δυναμικά η κυβέρνηση όπως άφησε να εννοηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης; Θα αποσυρθούν οι αγρότες αφού πάρουν «κάτι παραπάνω»;Δεν αρμόζει πάντως σε ευρωπαϊκή χώρα αυτή η παρατεταμένη εικόνα τρακτέρ κ.λπ. για ένα μήνα στους εθνικούς δρόμους. Θα φύγουν κάποια στιγμή οι αγρότες από τα μπλόκα και θα νομίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, αν δεν πλήρωσαν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας καλούνται να καταβάλουν τσουχτερά πρόστιμα. Για την ταλαιπωρία στους δρόμους και τις ατελείωτες, άσκοπες, ώρες οδήγησης, σε «καρόδρομους» θα πληρώσει κανένας πρόστιμο;