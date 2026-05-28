Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με απολιθώματα από το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου
Επιχείρησαν να τα μεταφέρουν αεροπορικώς στο Άμστερνταμ χωρίς άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς
Δύο Ολλανδοί υπήκοοι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Λέσβου, όταν επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πτήση προς το Άμστερνταμ έχοντας στις αποσκευές τους κομμάτια απολιθωμάτων από το Απολιθωμένο Δάσος του νησιού. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου από ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί και δεν συνοδεύονταν από τη σχετική άδεια εξαγωγής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών των δύο επιβατών πριν από την αναχώρησή τους για το Άμστερνταμ.
Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν κομμάτια απολιθωμάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί δήλωσή τους στο Τελωνείο και χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.
Όπως επισημαίνεται, το Απολιθωμένο Δάσος έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο της φύσης, ενώ η περιοχή «Δυτική Χερσόνησος – Απολιθωμένο Δάσος» εντάσσεται στο Δίκτυο NATURA 2000.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν τα απολιθώματα, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Οι αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ενός tablet, δύο κινητών τηλεφώνων και μίας φωτογραφικής μηχανής.
Η γνωμάτευση του Μουσείου Φυσικής ΙστορίαςΣύμφωνα με γνωμάτευση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, τα απολιθώματα που κατασχέθηκαν αποτελούν αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων δέντρων, τα οποία προέρχονται με βεβαιότητα από την προστατευόμενη περιοχή της Δυτικής Λέσβου και ειδικότερα από την περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Συλλήψεις και κατασχέσειςΟι ελεγκτές, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και έπειτα από εντολή Εισαγγελέα, προχώρησαν στη σύλληψη των δύο επιβατών για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς.
