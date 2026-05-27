Οδηγός μηχανής παρέσυρε ανήλικη στο Κερατσίνι - Τραυματίστηκαν και οι δύο, διακομίστηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας
Άγνωστη η κατάσταση της υγείας τους
Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Κερατσίνι, όταν μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μία 15χρονη κοπέλα επί της Λεωφόρου Σαλαμίνος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11.00 το βράδυ κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο οδηγός του δικύκλου χτύπησε τη νεαρή που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Τόσο η κοπέλα όσο και ο διανομέας μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
