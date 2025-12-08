Η ΑΕΚ ήταν έτοιμη και τίποτα δεν μπόρεσε να την σταματήσει…

Δεν ήταν κουρασμένη. Ήταν έτοιμη. Να ξεπεράσει τα πάντα. Ακόμη και το πιο απίστευτο από τα απίστευτα γκολ του Λουκά Γιόβιτς που έχουν ακυρωθεί. Έφτασε τα τρία. Και 6 που μέτρησαν θα είχε τώρα 9. Οι παίκτες της ΑΕΚ είδαν να ακυρώνεται ένα γκολ για το οποίο δεν σήκωσαν χέρια οι αντίπαλοι, όχι ότι παίζει ρόλο αυτό, που ο αντίπαλος δεν έπεσε και που ο Ζοάο Μάριο γύρισε πλάτη με τα χέρια του προς την άλλη πλευρά και στον αέρα συγκρούστηκε με τον αμυντικό που προσπάθησε κι αυτός να κερδίσει την μπάλα. Και το χειρότερο από όλα είναι πως ο Ζαμπαλάς μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν πραγματικά άψογος. Αλάνθαστος. Οπότε καταρρέει και η δικαιολογία πως είναι ένας κακός διαιτητής. Είναι ένας διαιτητής με ικανότητα να ελέγξει το παιχνίδι και απλά βρήκε έναν τρόπο που επινόησε για να ακυρώσει το κανονικότατο γκολ. Να παίξει με το μυαλό των παικτών της ΑΕΚ, να φέρει νευρικότητα σε αγωνιστικό χώρο, πάγκους και εξέδρα και να παρατείνει την αγωνία αφού όπως είδαμε λίγο αργότερα με το φτηνό γκολ που έφερε το 3-1, σε μια στιγμή, από ένα λάθος μπορεί ένα παιχνίδι που είναι για πολλά με λίγα να στραβώσει.Από τον Τσακαλίδη βέβαια δεν περιμέναμε κάτι. Στο var αυτό που έψαξε κανένα… πεντάλεπτο ήταν να βρει πλάνο που να μπορέσει να ακυρώσει το πέναλτι στον Μαρίν. Δεν βρήκε. Για το εν λόγω τυπάκι πάντως αξίζει να σημειωθεί πως ήταν διαιτητής στο Αγρίνιο την προηγούμενη αγωνιστική όταν ο Ελ Καμπί έσπρωξε τον αμυντικό του Παναιτωλικού και κέρδισε το πολύτιμο χώρο για να κάνει την κεφαλιά και να δώσει τη νίκη στο Ολυμπιακό. Φυσικά ο Τσακαλίδης μέτρησε το γκολ κανονικά. Χθες με 3 οθόνες και 10 διαφορετικά πλάνα κατέληξε πως ο Ζοάο Μάριο πράγματι έκανε φάουλ. Αυτοί είναι οι διαιτητές που εφαρμόζουν τους κανονισμούς του Λανουά. Oι διαιτητές συνεχίζουν να κάνουν… πλάκα με την ΑΕΚ, την διοίκηση της, τον ιδρώτα του προπονητή και των παικτών της και τα συναισθήματα των οπαδών της. Δεν έχω αποδείξεις και δεν πιστεύω πως γίνεται με την καθοδήγηση του Λανουά, σίγουρα όμως γίνεται με την ανοχή του…Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό με… ευχές αλλά δεν λέω πως ξέρω τον τρόπο. Επίσης ποτέ δεν τα βάζω με την ΑΕΚ όταν αδικείται επειδή δεν προστατεύτηκε όπως κάνουν πάρα πολλοί εδώ και δεκαετίες. Προτιμώ να τα βάζω με αυτούς που την αδικούν. Αυτό πρέπει να κάνει και η επίσημη ΑΕΚ επειδή ΜΠΟΡΕΙ. Δεν έχει πρώην υπάλληλο της και οπαδό της για πρόεδρο στην ΕΠΟ, ούτε τον μηχανισμό του Ολυμπιακού που χάρη στον ΠΑΟΚ ξαναμπήκε στα πράγματα από το παράθυρο. Έχει φωνή όμως γιατί όταν μιλάει απευθύνεται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Δεν πρέπει να αφήνει τίποτα να πέφτει κάτω. Να ξέρουν ότι βλέπουμε, ξέρουμε και δεν είμαστε χαζοί. Δεν τους αρέσει να τους εκθέτουν. Και ιδίως αυτόν που είναι από πάνω τους και τους πληρώνει. Με τα λεφτά όλων μας εννοείται…Η ΑΕΚ τα ξεπέρασε όλα λοιπόν. Αντί να μείνει στην αδικία πέρασε από πάνω της, πάνω από τον Ζαμπαλά και τον Τσακαλίδη και βέβαια πάνω από τον Ατρόμητο. Στον τέταρτο αγώνα με την ομάδα από το Περιστέρι από τότε που γυρίσαμε ΣΠΙΤΙ μας ήταν η πρώτη φορά που ο Πέτρος δεν χρειάστηκε να έρθει από τον πάγκο και η χαρά στο τέλος δεν ήταν αυτή η άγρια όταν το γκολ της νίκης έρχεται στις καθυστερήσεις αλλά η ευδαιμονία του να βλέπεις μια ομάδα να προοδεύει από αγώνα σε αγώνα, να νικάει κάθε φορά και πιο πειστικά και να ομορφαίνει τις Κυριακές. Γίνονται ακόμη πιο όμορφες όταν υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στην κερκίδα. Σιγά σιγά το κατακτούν αυτό. Στο χέρι τους είναι να συνεχίσουν έτσι. Όλοι οι οπαδοί, όλων των ομάδων…