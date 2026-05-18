Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Ένοπλη επίθεση σε αγροτική περιοχή του Μεξικού στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους
Ένοπλη επίθεση σε αγροτική περιοχή του Μεξικού στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους
Οικογενειακή σύγκρουση φαίνεται να κρύβεται πίσω από τη δολοφονία 10 ατόμων στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, στην πολιτεία Πουέμπλα
Επίθεση με τη χρήση πυροβόλων όπλων στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους σε αγροτική περιοχή στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κυβέρνηση στην πολιτεία Πουέμπλα, καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, που συνδιοργανώνει φέτος η χώρα μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, δυο παιδιά και βρέφος δολοφονήθηκαν μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, κάπου 200 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας της πολιτείας. Πρόσθεσε ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στάλθηκαν στην περιοχή για να εξιχνιάσουν το έγκλημα.
Εννιά από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά επιτόπου, χτυπημένα από σφαίρες, ενώ γυναίκα υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η εισαγγελία.
Το σενάριο που μοιάζει επικρατέστερο είναι αυτό της οικογενειακής σύγκρουσης, ανέφερε η εισαγγελέας στην Πουέμπλα, η Ιδάμις Παστόρ. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, έξι από τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα υπόλοιπα «εργάτες και εργάτριες».
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα ανήλικα θύματα ήταν 14 ετών, 10 ετών και νήπιο.
Τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, δυο παιδιά και βρέφος δολοφονήθηκαν μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, κάπου 200 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας της πολιτείας. Πρόσθεσε ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στάλθηκαν στην περιοχή για να εξιχνιάσουν το έγκλημα.
Como parte del reforzamiento de las acciones de seguridad, la Policía Estatal, en coordinación con autoridades federales y municipales, mantiene un despliegue operativo por aire y tierra en diversas zonas de Tehuitzingo.— Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) May 17, 2026
Con recorridos estratégicos y labores de vigilancia, se… pic.twitter.com/CyswyCEoHL
Εννιά από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά επιτόπου, χτυπημένα από σφαίρες, ενώ γυναίκα υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η εισαγγελία.
Το σενάριο που μοιάζει επικρατέστερο είναι αυτό της οικογενειακής σύγκρουσης, ανέφερε η εισαγγελέας στην Πουέμπλα, η Ιδάμις Παστόρ. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, έξι από τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα υπόλοιπα «εργάτες και εργάτριες».
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα ανήλικα θύματα ήταν 14 ετών, 10 ετών και νήπιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα