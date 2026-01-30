Μια βραδιά μακριά από τις τοξίνες

H μετεωρολογική πρόβλεψη; Βροχή ολημερίς και την ώρα του αγώνα: διαψεύστηκε! Η πορεία της ομάδας; Η γνωστή. Η βαθμολογική σημασία του αγώνα; Μικρή. Η προ-εκτίμηση για το ματς με τη Ρόμα; Εσείς ποια λέτε ότι ήταν με απούσα τη μισή ομάδα; Κι όμως! Απέναντι απ΄ αυτούς τους απωθητικούς οπτικά γερανούς περισσότεροι από 25.000 φίλοι του Παναθηναϊκού πήγαν βράδυ εργάσιμης μέρας στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα σ' αυτό το ματς. Ενθάρρυναν, χειροκρότησαν, έφυγαν «γεμάτοι» παρά την «κρύα» ισοφάριση από μια αδράνεια της άμυνας στο 80’ Και επιβραβεύτηκαν από την προσπάθεια ουσιαστικά 12 παικτών! Της αρχικής ενδεκάδας και του Ρενάτο Σάντσες που μπήκε στο β΄ μέρος αντί του Μανώλη Σιώπη.Διότι, ποιους άλλους θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ δεδομένου ότι στον πάγκο είχε δύο τερματοφύλακες (Κότσαρης, Γείτονας), και τους Βύντρα, Καλοσκάμη, Σκαρλατίδη, Τερζή; Εβαλε τους δύο τελευταίους νεαρούς στα τελευταία λεπτά για την αξέχαστη ανάμνηση του ντεμπούτου, ο γιος του Λουκά και ο αδελφός του Δημήτρη (της ΑΕΚ, πρώην του Τριφυλλιού) θα είναι τυχεροί αν στο μέλλον φορέσουν τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό αγώνα! Τυχεροί και ικανοί.Τυχεροί και ικανοί ήταν αυτοί οι 12 του Παναθηναϊκού χθες. Διότι, κακά τα ψέματα, αν δεν είχε αποβληθεί ο Μαντσίνι στο 14’, το πιθανότερο ήταν να βλέπαμε σκυμμένα κεφάλια στο τέλος του ματς: μέχρι το 11’ η Ρόμα που ήρθε χωρίς επιθετικό στην Αθήνα είχε ήδη τρεις ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός δεν είχε βάλει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Όμως έτσι είναι ορισμένες φορές το ποδόσφαιρο. Η Ρόμα ήταν το απόλυτο φαβορί και τελικά είδε κι έπαθε να πάρει τον βαθμουλάκο που χρειαζόταν για να βγει με το ζόρι όγδοη στη διαφορά τερμάτων με την Γκενκ, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League.Kι ο Παναθηναϊκός; Εικοστός. Τρεις νίκες – δύο ισοπαλίες – δύο ήττες, από τη Φέγενορντ και τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Αήττητος επί Μπενίτεθ, σε πέντε ματς. Και με μια διαφορετική αύρα από όλους! Παίκτες, προπονητικό τιμ, φιλάθλους. Σαν να μπαίνει ο Παναθηναϊκός σ’ ένα συννεφάκι θετικής ενέργειας εφέτος επί Μπενίτεθ στην Ευρώπη και να αποτινάσσει όλη τη «μαυρίλα» του πρωταθλήματος! Να, σαν κι αυτή του Βισέντε Ταμπόρδα!Ο Αργεντινός, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έπαιξε ως «βασικός» λόγω των απουσιών. Και έδωσε ό,τι μπορούσε! Αργός; Ναι. Με τακτικά ελλείμματα; Ναι. Αλλά και με πολύ κέφι και με καθαρό μυαλό και με πολύ τρέξιμο. Χωρίς τις τοξίνες που έχουν μαζέψει οι περισσότεροι από τους συμπαίκτες του εφέτος. Σαν να ξεκινά τώρα από την αρχή. Πρώτη φορά βασικός σε σημαντικό ματς του Παναθηναϊκό, πρώτο ευρωπαϊκό γκολ με κοφτή ντρίμπλα και εύστοχο πλασέ, ωραία αύρα, μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο αν τον εμπιστευτεί περισσότερο ο Μπενίτεθ. Τουλάχιστον κάποιες συμμετοχές παραπάνω σίγουρα τις δικαιούται ο Αργεντινός, ο οποίος ολοφάνερα δεν έχει χάσει την κάψα του για τον Παναθηναϊκό και το παλεύει όπως μπορεί, κάτι που δεν έκαναν άλλοι.Όπως και, προφανώς, ο άρτι αφιχθείς από τον Λεβαδειακό, Γιώργος Κάτρης. Από το να κάνει γκέλες ο Γεντβάι, καλύτερα ας τις κάνει ο νεαρός με την ωραία κορμοστασιά, το καλό δεξί, τα δυνατά τρεξίματα, και τα κίνητρα στο φουλ! Κι αυτός την κέρδισε την ευκαιρία του με το παραπάνω εναντίον της Ρόμα. Κατά τα λοιπά; Μπακασέτας και Ινγκασον κατέθεσαν τον αγωνιστικό τους εγωισμό και την πείρα τους, ο Ζαρουρί με τον Σάντσες προσπάθησαν να δώσουν κάποιες επιθετικές πνοές, ο Πάντοβιτς κέρδισε την κρίσιμη αποβολή και ήταν «μέσα» σε άχαρο για φορ ματς, αυταπόδεικτα ο Παναθηναϊκός κέρδισε απ΄αυτό το παιχνίδι πολύ περισσότερα απ’ όσα περίμενε.Η συνέχεια στο Europa League πάρα πολύ δύσκολη, μα αν οι Πράσινοι περάσουν τον επόμενο γύρο, είναι για όλα ικανοί στους «16» εναντίον Μίντιλαντ ή Μπέτις. Το ρόστερ τους θα είναι «πετσοκομμένο» εφέτος στην Ευρώπη λόγω του περιοριστικοί δικαιώματος μόνο για τρεις αλλαγές (σίγουρα Σαντίνο, Καμαρά, ίσως και ο Τεττέη στη λίστα, να δούμε τι θα γίνει και με τον καινούριο αριστερό μπακ που αναμένεται), όμως αν προκριθεί από τα play offs είναι απολύτως ικανός να φτάσει στον προημιτελικό γύρο. Και να γλυκάνει μια πολύ πικρή σεζόν…