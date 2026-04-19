Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα
Πρόκειται για την έβδομη δοκιμή από την αρχή του έτους
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Κυριακή βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.
Ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.
Αυτή ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά τις 8 Απριλίου, όταν είχαν εκτοξευτεί με διαφορά λίγων ωρών δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από την περιοχή Γουονσάν προς τα ανατολικά.
Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επισημαίνει πως η σημερινή ήταν η έβδομη εκτόξευση βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου από την αρχή του έτους.
Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Σίνπο στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας γύρω στις 06:10 (τοπική ώρα, 00:10 στην Ελλάδα), σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.
