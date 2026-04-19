Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα
Βόρεια Κορέα Πύραυλος

Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα

Πρόκειται για την έβδομη δοκιμή από την αρχή του έτους

Νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε την Κυριακή βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας.

Ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, εκτός της ιαπωνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά τις 8 Απριλίου, όταν είχαν εκτοξευτεί με διαφορά λίγων ωρών δύο βαλλιστικοί πύραυλοι από την περιοχή Γουονσάν προς τα ανατολικά.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επισημαίνει πως η σημερινή ήταν η έβδομη εκτόξευση βορειοκορεατικού βαλλιστικού πυραύλου από την αρχή του έτους.

Οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την περιοχή Σίνπο στην ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας γύρω στις 06:10 (τοπική ώρα, 00:10 στην Ελλάδα), σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

