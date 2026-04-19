Αυστριακή εταιρεία ανακάλεσε βρεφικά γεύματα, άγνωστοι ισχυρίστηκαν ότι τα μόλυναν με ποντικοφάρμακο
Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει εισαχθεί μια επικίνδυνη ουσία σε κάποιο προϊόν, αναφέρει η εταιρεία HiPP

Ένα βαζάκι με βρεφικό γεύμα της εταιρείας HiPP, το οποίο είχε μολυνθεί με ποντικοφάρμακο, εντοπίστηκε στην Αυστρία όπου οι Αρχές εξέδωσαν χθες Σάββατο επείγουσα προειδοποίηση προς τους καταναλωτές.

Αυστριακοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως άγνωστοι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να εκβιάσουν την κατασκευάστρια εταιρεία, ισχυριζόμενοι ότι έχουν μολύνει προϊόντα της με ποντικοφάρμακο, αναγκάζοντας την HiPP να ανακαλέσει ολόκληρες παρτίδες βρεφικών γευμάτων.

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει εισαχθεί μια επικίνδυνη ουσία σε κάποιο προϊόν», αναφέρει η εταιρεία HiPP σε ανακοίνωσή της, συμπληρώνοντας πως βαζάκια βρεφικών γευμάτων με πατάτες και καρότα ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.

Η αυστριακή αστυνομία προειδοποίησε τους καταναλωτές να μην ανοίξουν κάποιο από τα ύποπτα βαζάκια και να ενημερώσουν αμέσως τις αρχές. Ένα περιστατικό αναφέρθηκε από καταναλωτή χθες Σάββατο, αλλά το προϊόν δεν καταναλώθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αυστριακός οργανισμός για την ασφάλεια των τροφίμων (AGES) αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως πιθανολογείται ότι η υπόθεση αποτελεί απόπειρα εκβιασμού της κατασκευάστριας εταιρείας. Σύμφωνα με τον AGES, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψαν «υποψίες» ότι ορισμένα βαζάκια βρεφικών γευμάτων με πατάτες και καρότα ενδέχεται να μολύνθηκαν με ποντικοφάρμακο.

Βάσει των μέχρι στιγμής πληροφοριών, ένα υποκατάστημα της αλυσίδας SPAR στο Άιζενστατ έχει επηρεαστεί. Το βράδυ της Παρασκευής η εταιρεία HiPP ανακάλεσε όλα τα προϊόντα της από σούπερ μάρκετ της αλυσίδας SPAR σε όλη την Αυστρία. Από την πλευρά της, η SPAR ανακοίνωσε πως απέσυρε όλα τα προϊόντα της HiPP από τα ράφια των καταστημάτων της στην Αυστρία, για προληπτικούς λόγους.

«Η κατανάλωση ενός [μολυσμένου με ποντικοφάρμακο] γεύματος μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή», προειδοποίησε η HiPP, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας περιέγραψε την υπόθεση ως «εξωτερική εγκληματική παρέμβαση».

Δεν έχουν βρεθεί παραβιασμένα βαζάκια

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι σε κανένα από τα βαζάκια με τα παιδικά γεύματα που αποσύρθηκαν από καταστήματα στην Αυστρία δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης. Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι τυχόν μολυσμένα προϊόντα ενδέχεται να έχουν ήδη αγοραστεί πριν από την ανάκληση.

Στο πλαίσιο αυτό, η αυστριακή αστυνομία απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να μην καταναλώσουν βρεφικά γεύματα της HiPP, αλλά να τα επιστρέψουν στα σούπερ μάρκετ και να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν παρατηρήσουν κάτι ύποπτο.

Σύμφωνα με τον AGES, οι δραστικές ουσίες που περιέχονται συνήθως σε ποντικοφάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την πήξη του αίματος. Πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνουν αιμορραγία των ούλων, ρινορραγίες, ανεξήγητους μώλωπες και αίμα στα κόπρανα. Οι γονείς που παρατηρούν τέτοια σημάδια σε μωρά που κατανάλωσαν βρεφικά γεύματα της HiPP θα πρέπει να ζητήσουν αμέσως ιατρική βοήθεια, υπογραμμίζεται.

Η οικογενειακή επιχείρηση HiPP ιδρύθηκε το 1899 στη Βαυαρία της Γερμανίας. Σήμερα, η έδρα της βρίσκεται στο Ζάκσελν της Ελβετίας.

Best of Network

Δείτε Επίσης